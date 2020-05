2 shares







SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y AISLADO EN SU DOMICILIO –

La noticia llegó cerca del mediodía. Una acción directa: cierre del local y protocolos super activados.

Mariana Quiroga, integra la Comisión Directiva de SEOCA Zona Oeste y es Delegada de Carrefour Moreno, confirma el caso de un hombre joven que cumple funciones en el sector de caja, atención al público. El gran local fue evacuado de inmediato y la apertura al público estaría prevista para el día 27 de mayo.

«Te confirmo que hay un caso de coronavirus de un compañero (NdR: vive en Moreno), se activó el protocolo y estamos con eso. La persona se encuentra bien, estable, estuvo internada pero ya se está en su domicilio cumpliendo la cuarentena» explica la Delegada Mariana Quiroga.

¿En qué sector trabaja este hombre que fue diagnosticado positivo de COVID -19?

En el sector de cajas.

¿De qué manera se activó el protocolo?

En primer lugar, después del mediodía, fue evacuar a las personas (público, clientes) y a los trabajadores /as. Esta tarde se procedió a desinfectar todo el lugar. Desde el Sindicato (SEOCA) pedimos a la empresa que mañana no abra para que siga desinfectando y así se cumplan todas las medidas, como debe ser. Posiblemente el miércoles se abriría nuevamente. Cuando tuvimos la confirmación certificada de los médicos, todos /as que tuvieron contacto estrecho quedan en cuarentena por 14 días (NdR: son alrededor de quince trabajadores /as). El sábado fue el último día de trabajo de este compañero, contaba con síntoma leves de gripe. Le sugerimos que vaya al médico. No presentaba síntomas de covid, le hicieron el hisopado, hoy fue al médico y queda internado en observación. Llega el resultado positivo, se lo evalúa y luego en enviado a su casa para seguir con el aislamiento domiciliario.

AUDIO 1

¿De qué manera impacta en el cuerpo de trabajadores /as saber que un compañero está infectado pero en buen estado de salud?

No es nada fácil porque nos afecta a todos. Tratamos de llevar la calma, cumplir con el protocolo, con las medidas de seguridad correctas y aislarlos automáticamente. Hay personal de Seguridad e Higiene que ofrece charlas permanentemente. Tratamos de que no se asusten porque, cuando pasan estas cosas, nadie quiere volver a lugar. Si bien es lógico no podemos tener miedo porque eso tampoco nos ayuda.