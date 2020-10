0 shares







DECLARADO DE INTERÉS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS BONAERENSE-

A diez años de la inauguración oficial de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), la diputada provincial, Débora Galán, presentó un proyecto para conmemorar el décimo aniversario. El mismo fue aprobado en la sesión ordinaria del 3 de septiembre.

Al respecto, la diputada sostuvo “Me parece muy importante destacar el décimo aniversario de la inauguración oficial de la Universidad Nacional de Moreno que trajo la educación superior a nuestro querido distrito, reconociendo un derecho humano fundamental como es la educación y la formación para los y las habitantes de Moreno. Fue un claro ejemplo de política de inclusión educativa”

La UNM pertenece a la generación de las universidades del bicentenario, creadas para responder a la demanda creciente de educación superior, en el marco de políticas públicas que democratizaron el acceso a este nivel de enseñanza.

El 14 de octubre de 2010, el ex Centro Universitario Moreno

(CenUM) se preparó para recibir a la entonces presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, el ex presidente Néstor Kirchner, el ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli y la ex ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Durante el acto, la ex presidenta cedió formalmente y, en forma definitiva, el edificio nacional del ex Instituto Mercedes de Lasala y Riglos, dejando inaugurada la UNM y dando el paso formal a uno de los hechos históricos más destacados de la historia de nuestro

distrito.

Cabe destacar que la UNM fue la última universidad nacional que inauguró el ex presidente Néstor Kirchner, quien pasaría a la inmortalidad 13 días después, el 27 de octubre de 2010.



Galán destacó que “fue un día muy emotivo porque vino el

entonces ex presidente Néstor Kirchner reconociendo, también, la importancia para las comunidades de nuestros alrededores porque, en ese momento, Merlo tampoco contaba con Universidad Nacional y fue una de las muchas que, en ese momento, se fueron inaugurando, reconociendo este valor que tiene darle a las sociedades del Conurbano educación de calidad y educación de compromiso con las comunidades»