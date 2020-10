0 shares







A UN MES DEL NUEVO ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA –

El primer llamado a licitación para la compra de camiones para Moreno es el próximo 26 de octubre. Días después finaliza el contrato que ligó a Consorcio Trébol por dos décadas. Pero por peso propio y lógico, hasta que las unidades prometidas por el Ministro Cabandié están por las calles del distrito se «tiene que alquilar», al igual que la planta de transferencia de la basura, propiedad de Consorcio Trébol. Por ésta última no hay alternativa, con excepción que el gobierno de Mariel Fernández decida mandar los camiones directo al CEAMSE.

Con relación a la provisión de mano de obra, dos firmas compraron el pliego. Los sobres para conocer la oferta se abren mañana. Aquí sólo se esperaba la confirmación de un oferente serio que Desalambrar lo ubicó en tiempo y espacio: Gestionar, la cooperativa – empresa de Camioneros:

Por lo menos en los meses que duré la transición «inevitable», aparecen costos de alquiler de camiones y planta de transferencia. Damián Falfán, Subsecretario de Desarrollo Sostenible, figura estratégica en el diseño de recolección que comenzará dentro de un mes, ofrece respuestas claras sobre empresas, contratación y puesta en marcha:

¿Cuántas empresas o firmas compraron el pliego de contratación de mano de obra?

La apertura de sobres es el día viernes (mañana), se presentaron dos oferentes; una es Gestionar y la otra es Serveco.

De Gestionar conozco, por su trabajo en Avellaneda ¿y la otra de dónde es?

La verdad te digo sinceramente no estoy muy en el detalle de quién es cada uno de los oferentes sino que estoy sabiendo que hay dos ofertas, dos posibles oferentes y que se presentarían las dos ofertas el día de la apertura de sobres. Allí se verá cual de las dos es la mejor oferta

Se puede dar que las dos califiquen ¿verdad? No es que una se tiene que quedar con todo, por la charla que hemos tenido en ocasión anterior

No, no, lo que hemos hablado es que puede haber varios oferentes que ponen parte de la propuesta y puedan llevar parte de los alquileres de los camiones. Si lo hemos hablado, podría haber un caso que no solamente un oferente tenga la cantidad de camiones necesarios y se divida los alquileres en diferentes empresas que alquilen camiones pero no así en el pliego de mano de obra que se presente a las seis zonas en un mismo bloque y que si o si va a estar garantizado en la cantidad de gente para trabajar, que es la planta actual del Trébol.

Entonces, habrá un solo ganador para las cinco zonas, la otra es pública, me refiero a Cuartel V. La distribución estaría en el alquiler de de camiones, ¿cuántos son?

Hicimos una licitación por 22 camiones cola de pato con una posibilidad de presentarse como oferta camiones de hasta 6 años de antigüedad. Habrá un análisis técnico y económico de las unidades y de la propuesta económica que se haga para el alquiler. Puede ocurrir que uno de los oferentes no tenga todas las unidades en condiciones como nosotros pretendemos, en caso que eso suceda se abre la posibilidad de que haya la incorporación de la oferta del que sigue en esa compulsa de precio

Consorcio el Trébol se puede presentar, es decir ustedes le pueden alquilar camiones al consorcio el Trébol

Consorcio el Treból puede comprar una parte del pliego

Además porque son camiones de hasta 6 años de antigüedad

Exactamente

¿Consorcio Trébol está en condiciones de participar o se puede cerrar esa instancia?

No, no, es una de las opciones. Nosotros no podemos negar a nadie a presentarse a licitación y no sería la continuidad de Consorcio el Trébol sino porque ganó la compulsa de de precio

No, no esta muy bien hecha la aclaración, no es la continuidad del actual contrato sino solo el alquiler de los camiones

Pero se le podría alquilar a cualquier otro

Si, claro hay que ver esa compulsa de precios da resultado. Quien se presentó a esa licitación de alquiler de camiones

Hasta ahora no terminó el periodo para presentación, hasta ahora el único que compró el pliego es Consorcio Trébol, pero en caso que no se presenta nadie eso debe pasar por el Concejo Deliberante, así que no hay mayor problema con eso para nosotros

Por eso, si hasta acá es solo Consorcio el Trébol y en el caso de contratación de obra me dijiste que es cooperativa Gestionar y ¿la otra como me dijiste que se llama?

Serveco

Bueno, tenemos por lo menos hasta acá tres presentaciones. Hasta que entre en funcionamiento el esquema que ustedes han pensado puede ser que se alquilen camiones al Trébol, que ingrese la cooperativa Gestionar y el resto de lo que es el programa GIRSU con cooperativas que vayan trabajando al unísono, ese era el planteo que te estaba haciendo

Tal cual, igualmente sea quien sea que gane la licitación de alquiler de camiones es por un período de 6 meses no más, hasta que lleguen los camiones que salen de licitación del Ministerio de Ambiente de Nación. Después de esa apertura de sobres quien gane la licitación tiene un periodo de ensamblaje, nosotros consideramos que será para febrero o marzo de 2021 la entrega de esos camiones.

Queda la planta de transferencia que hoy es propiedad de Consorcio Trébol

También ya salió publicada la licitación por el Ministerio de Ambiente de Nación para la construcción de la planta de transferencia municipal que viene también por un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)

¿Y esa planta de transferencia que tiempo demandaría?

Calculo que se va a empezar a construir también en principio de año, en enero posiblemente con el periodo de licitación y el inicio de obra, a mediados del año que viene ya estaría finalizada la obra

Entonces deben alquilar la planta de Consorcio Trébol

Ahí es de nuevo una cuestión transitoria que todavía no hemos cerrado, por un lado lo de la planta de transferencia sigue siendo una opción de alquiler transitoria. No avanzamos firme en esa opción porque estamos haciendo todos los pasos previos para el estudio del impacto ambiental que dejó la cantidad de residuos, por el uso del Trébol de la planta. En función de lo que vaya arrojando como resultado ese estudio se avanza o no en el alquiler, teniendo en cuenta que con la cantidad de camiones que salen como opciones de alquiler en la licitación que se viene nos permitiría ir directamente a CEAMSE sin pasar por la planta de transferencia. En caso que nosotros resolvamos alquilar la planta de transferencia obviamente la cantidad de camiones en alquiler sería menor.

Es todo una combinación, por eso dije que la continuidad de Consorcio Trébol es algo transitorio hasta que entre en pleno funcionamiento el esquema que ustedes han pensado, eso lo subrayo

Exactamente, en la nota anterior te había hablado de un proceso de capitalización, y un proceso transitorio entre este sistema que nosotros estamos proponiendo que una vez pasado ese proceso de transición va a quedar como un sistema estable y de mejora en la administración de recursos del Estado, es decir que eso que va a suceder con el Consorcio el Trébol, es una etapa de transición necesaria entre lo actual y lo que están haciendo ahora con este sistema nuevo que nosotros proponemos