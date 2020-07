0 shares







MARCHA AL MUNICIPIO Y COMPÁS DE ESPERA –

Gabriela Santolaya, trabajadora municipal y dirigente política de la agrupación Todos x Un Techo, encabeza la marcha que recorrió la distancia entre el barrio Jardines y Moreno Centro.

La policía apostada en la puerta lateral de ingreso a Palacio miró el despliegue. La comunicación entre la conductora del espacio que protesta y el gobierno se produce vía telefónica. Anota en la bitácora cada punto de reclamo Ernesto «Coco» Lombardi.

En diálogo con Desalambrar, Santolaya puntualiza que las ollas están sostenidas por organizaciones, compañeros /as, marcando de ese modo que la asistencia del Municipio tiene direcciones propias, vinculadas a la estructura central del gobierno. Sobre la Intendenta establece una comparación: con Andrés Arregui, Mariano West e incluso con Walter Festa, podíamos hablar.

¿Por qué razones o causas realizan la movilización?

Bueno, las razones creo que la conocemos todos los habitantes de Moreno, en salud en el compromiso que no hay hacia la gente, una Intendenta que asumió hace ocho meses y no da la cara. Necesitábamos hablar con ella para explicarle lo que estamos pasando, las ollas populares que tenemos en barrios muy carenciados lamentablemente todo fue puesto de nuestros bolsillos y de la organización, tanto barbijo como alcohol en gel, compañeros nos han donado también y esto ya no da para más. Me parece que la señora tendría que recibirnos, tendría que hablar no solo con la organización propia sino con las otras que sabemos que por miedo no salen. Quedó mucha gente sin trabajo, yo no soy sindicalista, lo que hago es por la gente y para la gente, de esto ya más de quince años. Con lo que me encuentro hoy es que no tenemos recursos para ayudar, a mí se me acabaron los recursos y a los chicos porque las cosas aumentan todos los días ante la pandemia que estamos viviendo, me parece que la Intendenta Mariel Fernandez se tiene que hacer presente, bajar los recursos necesarios para abastecer a toda la gente que bien sabemos que no puede salir a trabajar. Esa fue una de las cuestiones principales por las que se hizo la movida que se vio hoy.

¿Con quién habló? ¿Con ‘Coco’ Lombardi, Secretario General?

Así es

¿Y cómo recibió esa demanda de ustedes, fue receptivo?

Todos sabemos que esto es política, ellos lo van a manejar de una manera. Respuesta no tuvimos, si una conversación con el señor ‘Coco’ Lombardi, que muy amablemente atendió el teléfono, pero nada directo, dijo que le enviemos una lista por WhatsApp con la gente que tenemos para que ellos abastezcan en los distintos barrios donde nosotros ayudamos, esa fue la respuesta del señor ‘Coco’ Lombardi, pero que tampoco dio la cara, habló por un teléfono.

Existen números de teléfonos para comunicarse con Desarrollo Comunitario, además de Comité de Crisis…

El Comité de Crisis esta para estos casos, nos cansamos de llamar y nos desconocen. Lo que pasa es que acá hay una realidad, acá si no sos del movimiento (Evita) lamentablemente no recibís nada, no te dan ningún tipo de ayuda. Para explicarte, estamos trabajando en los camiones, laburamos en Infraestructura no hay nada, no es que no nos quieren dar la gente que esta a cargo del área, no hay nada. Yo salgo con los compañeros a laburar a ponerle el pecho ante una pandemia y no tenemos nada, no tenemos barbijo, no tenemos guantes, no nos bajan alcohol en gel, nada, el único que más o menos estuvo a lado nuestro dándonos una mano, tanto bajándonos lo que podía, fue Gonzalo Galeano que es el Secretario de Obras Públicas. Se entiende que es él que viene a ayudarnos ante la crisis que estábamos pasando porque nadie se hace presente. Es la primera vez en la historia desde que soy una referente de tantos años que no hablo con un intendente, me manejé muy bien con todos los intendentes te hablo desde Andrés Arregui, Mariano West, Walter Festa, y esta es la única vez que me toca hablar con una persona, con un compañero que nada tiene que ver porque no puede hacer nada ante la crisis que estamos viviendo y para abastecer a tantos barrios.

Galeano es el secretario de obras públicas…

Con nosotros ha estado en los momentos más críticos hasta el día de hoy, tratando de ayudarnos, tanto bajar bolsas de mercadería, como otros compañeros, Adrián que nos ayudo con barbijos, te nombro referentes, te estoy nombrando compañeros que nos han dado una mano grosa, porque ya no damos más, ya no podemos seguir abasteciendo tanta gente porque no tenemos los recursos necesarios. La obligación no es nuestra, esto es un derecho ante la pandemia que estamos viviendo, hay gente que no puede salir a trabajar porque no tienen autos, la misma gente tiene miedo al virus…

Son dos aspectos Gabriela: como trabajadora municipal me está diciendo que no reciben los insumos básicos para desempeñar funciones y como referente territorial que no reciben alimento para abastecer las ollas ¿es así?

Exactamente, como trabajadora municipal a cargo de cuadrillas que salen todos los días a los barrios. No miento,miren el trabajo de los compañeros, la gente está muy agradecida por lo que hacen, pero esas personas que están en el poder miran para otro lado porque no somos de la agrupación de ellos, somos una agrupación que estamos hace muchos años

Ahora espera soluciones que si no aparecen los lleva a qué lugar

Quiero que se bajen los recursos, es una obligación, es un derecho quiero que se entienda eso. Para la próxima no vamos a ser pacíficos, yo creo que muchos compañeros me conocen y saben que no miento, cuando salga de nuevo voy a generar un problema bastante grande porque voy a cortar todos los accesos, no lo hicimos hoy porque la gente no tiene la culpa, pero si no nos escuchan es la única manera que lo hagan.