LA JUSTICIA ELECTORAL EMITIÓ EL FALLO –

Los /as afiliados /as de la Unión Cívica Radical de Moreno, quienes tienen pertenencia a la fuerza política, deben saber que desde el 21 de marzo de 2021 el Dr. Jorge Kartofel ejercerá la Presidencia del Comité de Distrito. Llega a esa instancia porque la Justicia Electoral en la figura del Dr. Adolfo Gabino Ziulu (Juez Federal subrogante con competencia electoral), resolvió el planteo de Juan Fernández, hombre del radicalismo, apoderado de la lista 31 que pretendió competir en la elección interna. La causa llega a la justicia para que ésta deje sin efecto la Resolución N° 29/2020 de la Junta

Electoral partidaria y se tenga por oficializada la Lista 31 para competir en las elecciones internas del partido Unión Cívica Radical.

Dice el fallo en algunos pasajes de su contenido:

«..este Tribunal ha sostenido un criterio amplio en pos de la participación, y tenido gran consideración al valorar la utilización de las nuevas tecnologías incorporadas al proceso electoral, por lo innovador de las medidas doptadas, ello no implica que pueda admitirse lisa y llanamente el

incumplimiento de los requisitos esenciales para la postulación de los candidatos y/o maniobras o actos “irregulares” -en la mejor de las calificaciones- para eludirlos«.

Cabe destacar, que no es que se han “observado sólo seis avales de 304 ”

como sostiene la actora, sino que ha sido cuestionada la veracidad de la totalidad de las planillas, lo que no ha logrado ser desvirtuado por la actora que no aportó ningún elemento de prueba para refutar dichas afirmaciones y denuncias, solo se limitó a negarlo y a sostener que la cantidad aportada excedía la cantidad de 240 avales exigidos para el distrito Moreno.

Los avales demuestran que la lista presentada posee respaldo/apoyo de

una determinada fracción del electorado que comparte la propuesta que postulan los candidatos de la lista de que se trate, y esa expresa manifestación de respaldo solo tiene validez para el acto eleccionario para el que los afiliados han adherido al suscribir las correspondientes planillas, que por otra parte poseen, a ese efecto, fecha y descripción de la elección de que se trata. La ausencia de este requisito esencial constituye, una falta no subsanable.

Hacer lugar a lo requerido por el presentante, afectaría la igualdad de

condiciones en la competencia electoral para con las demás listas que cumplieron las normas y presentaron sus listas en el plazo y con los requisitos establecidos por la Carta Orgánica y las Resoluciones de la Junta Electoral, resultando dicha decisión inadmisible porque se aparta de los principios de razonabilidad, equidad e igualdad.

La Lista 32 no compite. El oficialismo sostiene la conducción, lidera Joaquín Nogueira y a partir de marzo de 2021 será Jorge Kartofel el presidente de la UCR