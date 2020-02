9 shares







SIN QUÓRUM EL CONFLICTO INSTITUCIONAL CONTINÚA –

Febrero tiene el fin de los comedores de verano y el armado del nuevo menú, la disposición alimentaria y los intereses en pugna. Este mes de intervención programada (con protagonismo de Provincia, Nación y Municipalidad) en lo que hace a infraestructura no limita el conocer el estado de los edificios, los recursos que tendrá que administrar el cuerpo colegiado y las prioridades que superan la urgencia de tres puntos básicos. Están los auxiliares que aspiran a prestar servicios y entonces debe armarse un listado muy observado.

Las funciones del Consejo Escolar están limitadas porque no hay sesiones y sin debate es imposible avanzar. El Frente de Todos y sus cinco manos aguardan que el resto, otras cinco manos, cinco consejeros /as, concurran al llamado. La presencia de Cecilia Parentti como consejera escolar es el punto de quiebre: para el oficialismo el principio de inocencia está por encima de cualquier otra interpretación. Para la oposición Parentti no puede continuar en el cargo por estar imputada y procesada en dos causas penales.

La normalización del Consejo Escolar muestra dos bloques que se bloquean. Sin diálogo o mediación el quórum es imposible, tanto o más que la distribución de poder.

Mañana 7 de febrero hay otro llamado de los cinco que van a los cinco que deciden no concurrir. El resultado está puesto.