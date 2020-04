3 shares







Contacto en vivo. Tema central: No fue el primer fallecido en el distrito sino lo que el periodista Tomás Méndez, secundado por el economista «Bebo» Granados y reafirmado por la Intendenta, es el acto delictivo donde un joven mató a su abuelo.

La entrevista sucede en la misma jornada donde institucionalmente la Municipalidad de Moreno envió condolencias a la familia que la integra el joven a quienes le apuntan a discreción, con prisa y sin pausa desde la figura central del Departamento Ejecutivo.

Reproducir la nota completa tiene mucho valor informativo por tratarse de la funcionaria que ostenta la mayor responsabilidad institucional, administrativa, legal y política. La Intendenta habló de la cantidad de camas que tiene el Hospital y el colapso, según sus palabras, por los casos positivos que fueron atendidos allí con el número de 17 relacionados con Eric.

La construcción en seco que se agrega a la infraestructura de la Unidad de Pronta Atención (UPA 12 Cuartel V).

El pago de salarios, las cuasimonedas y la certeza de que «no es un tiempo para cobardes».

MENDEZ: Murió por coronavirus el abuelo que fue infectado por el joven que asistió a la fiesta tras volver de EEUU, intendenta en línea, buenas tardes. Hizo estragos este chico, mató a su propio abuelo

MARIEL FERNANDEZ: Es impresionante, su abuela también está internada en estado grave, es terrible y nos muestra lo contagioso que es, hay 17 personas infectadas por la fiesta, hasta el DJ. Como nos habían dicho es muy serio para los factores de riesgo: las personas mayores y quienes tienen problemáticas de salud.

MENDEZ: Esas 17 personas que fueron contagiadas ¿las tiene usted en el nosocomio público?

MARIEL FERNANDEZ: Si, están en el hospital de Moreno, algunos fueron trasladados, la mayoría son del cumpleaños pero no todos, son 20 casos más o menos y 17 de la fiesta. Algunos casos por decisión del Ministro de la Provincia para que no nos termine de colapsar el Hospital se derivaron a clínicas

MENDEZ: ¿Como se termine de colapsar el Hospital? Son 17 personas

MARIEL FERNANDEZ: Bueno, sí, pero hay que seguir atendiendo, no tenemos tantas camas. Se está haciendo uno de los hospitales modulares que se iban a hacer en la Provincia acá en Moreno, está en construcción. Hay que seguir atendiendo otras problemáticas, es verdad lo que decía tu compañero, se pueden ir muriendo otras personas y no por coronavirus, se dejó de operar para dejar libre el sistema sanitario para atender estos casos. Se empieza a complejizar, se acerca el invierno, comenzamos con los primeros fríos, muchos se van a resfriar y van a pensar que tienen Coronavirus y piden ambulancias. Eso nos está pasando ahora…

MENDEZ ¿Cuántos habitantes tiene Moreno?

MARIEL FERNANDEZ: El censo fue hace bastante tiempo, cuando murió Néstor Kirchner, estamos por encima de los 600 mil, llegando a los 700 mil, se supone que este año debería hacerse en censo para saber exactamente cuántos somos

MENDEZ: Poco más de 600 mil personas ¿la capacidad del Hospital de cuánto es?

MARIEL FERNANDEZ: 90 camas, 12 de internación. Se está construyendo el Hospital Modular y tendríamos 76 camas con 24 para terapia intensiva.

MENDEZ: ¿Cuándo se termina el Hospital?

MARIEL FERNANDEZ: Queremos tener lista la platea de hormigón, está todo preparado pero se paró por la lluvia, a partir del 6 de abril en 15-20 días estaría armado.

MENDEZ: A principios de mayo tendría a disposición el Hospital que le va a brindar 76 camas más ¿hoy cuántas tiene me dijo?

MARIEL FERNANDEZ: 90 y 12 de terapia intensiva

MENDEZ: Para todos los tipos de patologías.

MARIEL FERNANDEZ: Claro

MENDEZ: ¿Cuántas ambulancias tiene?

MARIEL FERNANDEZ: Tenemos 8 ambulancias, por eso quiero contarte que es uno de los Municipios con más problemas económicos de toda la Provincia. Encima de la problemática a nivel mundial con la pandemia, tenemos la mala suerte de que esta persona totalmente inconsciente se fue con fiebre y viniendo de EEUU a un cumpleaños de 15, complicó aún más la situación. Tenemos 8 ambulancias y estamos arreglando 4 más, acordate que soy Intendenta nueva estoy reparando cosas de la gestión anterior.

MENDEZ: No, no Intendenta, acá no estamos preguntando por una cuestión política

MARIEL FERNANDEZ: No, pero te cuenta la situación

MENDEZ: Es una situación de desastre la que usted está describiendo.

MARIEL FERNANDEZ: Tal cual.

MENDEZ: Si explota el coronavirus en Moreno la cosa va a estar muy fea

MARIEL FERNANDEZ: Lamentablemente es tan contagioso que se va a empezar a desarrollar en todos lados. Una persona sana puede vivirlo como una gripe aunque el virus va mutando, la cuestión es que esa persona con gripe puede matar a otro que es lo que pasa con este joven del que ya falleció el abuelo, eso es lo peligroso de este virus, a un adulto mayor o persona con algún problema de salud lo puede matar.

GRANADOS: Sé que es difícil, el Conurbano va a ser muy complicado y va a haber que actuar con mucha inteligencia y decisión. Me dijeron que a algunos intendentes Kicillof les planteó ayer “muchachos no hablen más de la cuasi moneda, no digan que hay que fabricar otra moneda, no quiero que hablen más del tema. Sé que usted no estaba entre ellos, pero ¿usted se enteró de algo de esto?

MARIEL FERNANDEZ: Creo que cuando hay crisis en la Argentina, hemos tenido experiencias de otras monedas como el Patacón, el Quebracho en Chaco, y otras, respeto la decisión del Gobernador y del Presidente, pero en situaciones críticas de la Argentina se tuvo que emitir dinero o tener otro tipo de monedas. Entiendo que si ellos creen que no es el momento, no lo será, pero tampoco es tan descabellado pensarlo.

GRANADOS: ¿Usted se inclina porque en un estado de emergencia, de última necesidad a que sería inevitable tener una cuasi moneda?

MARIEL FERNANDEZ: Llegado el momento es un recurso también, lo importante es que podamos transitar la crisis de la mejor manera y salir adelante. Es una situación inusual porque es una guerra silenciosa, con un enemigo invisible, siempre digo que si fuera una inundación, un tornado, vos organizás y salís todos los días a actuar, en este caso te tenés que quedar en tu casa, la gente tiene mucho miedo y es una situación inusual.

MENDEZ: Intendenta ¿cuánto le bajo la recaudación?

MARIEL FERNANDEZ: No me fijé, pero el Municipio está cerrado, nadie está viniendo a pagar, no es un problema solamente de Moreno, he hablado con el intendente de Pilar. No es el problema de este mes, tengo un poco más de espalda, es el problema del mes que viene que lo voy a tener. Tiene muchas consecuencias económicas, estás en el límite entre el aislamiento que necesitas para tratar de que no existan la mayor cantidad de casos todos juntos, pero es inevitable el contagio…

GRANADOS: El que lo definió muy bien fue Sergio Massa que entregó una frase que la voy a repetir textual, cuando varios intendentes estuvieron hablando de lo que pasaba, su frase fue: “muchachos este no es momento para cagones”

MENDEZ: Podés no ser cagón pero si no tenés elementos…

MARIEL FERNANDEZ: No tenemos escapatoria, tenemos que enfrentar lo que viene. Escribí un documento para todo el espacio político de Moreno, dije lo mismo con otras palabras, no es momento de cobardes.

Los periodistas despiden a la Intendenta y cierran el bloque:

MENDEZ: Quería hacer una breve descripción de lo que escuchamos. Me parece que no quiere decir cuánto está recaudando, me parece alarmante ¿vos crees que no está al tanto de lo que recaudando? No lo puede decir, y si no puede es porque está muy mal. Segundo, tienen 8 ambulancias supuestamente, ¿escuchaste lo que dijo? 17 personas colapsaron el Hospital.

GRANADOS: Espero que en Moreno no pase nada.

CONSIDERACIONES DEL MATERIAL

1- El Hospital de Moreno tiene 180 camas, incluyendo las de terapia intensiva.

2- Con independencia de la inexactitud o error involuntario, Mariel Fernández afirma que el Ministerio de Salud de la Provincia ordenó derivaciones para evitar el colapso que produciría 17 casos positivos vinculados con el joven inconsciente, casi el responsable único que Moreno sea el distrito con mayor número de pacientes del país. Entre casos sospechosos (aislados en el área acondicionado de consultorios externos) y pacientes positivos, hasta hoy 2 de abril, hay 18 pacientes y el Hospital no colapsó.

3- El recorrido de la Intendenta por todos los medios nacionales ubica a un joven de 24 años que concurrió a la fiesta de su prima, como la figura no deseada de la pandemia, pero señalándolo política, social y judicialmente como el máximo responsable, es decir, si todo es una guerra el enemigo ya no es invisible porque la Jefa Comunal lo descubrió, incluso advierte que la abuela del joven está en grave estado. ¿Qué argumento habrá si el número de positivos o sospechosos aumenta los nexos epidemiológicos no conduzcan al joven, seguirá siendo él el origen?

4- SAME Moreno nació con trece (13) ambulancias adaptadas al protocolo (financiamiento de la Provincia de Buenos Aires). Los cinco (5) vehículos de la REM (Red de Emergencia Municipal), fueron re utilizados por la Secretaría de Salud para hacer visitas o trabajos de control.