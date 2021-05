¿Una ordenanza para blanquear las donaciones?

Corre la tarde del jueves 13 de mayo y en la 6° sesión del Honorable Concejo Deliberante, son 17 los concejales/as presentes que dan quórum para el inicio del debate. Es el proyecto de Emmanuel Fernández, del bloque del Frente de Todos, que abre un interrogante que poco dura en el recinto. Otra vez, Gisele Agostinelli del bloque Ahora Juntos por el Cambio, manifestó los interrogantes que se desprenden del discurso del miembro informante del nuevo oficialismo.

El proyecto de Fernández encara la creación del programa de Responsabilidad Social Empresaria que “es el compromiso que asume una empresa para contribuir con el desarrollo económico sostenible integrando en forma voluntaria las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en su relación con sus interlocutores”. Entre los ítems del extenso proyecto presentado y leído durante la sesión, define implementar un registro de proyectos en el que las empresas y las organizaciones sociales podrán presentar sus iniciativas. No podrán participar aquellas que tengan deudas con el Municipio o incumplan normativas locales. Habrá una serie de beneficios para quienes estén dentro del marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial.

“La idea es que las empresas que están en nuestro distrito puedan generar y fomentar el desarrollo de la comunidad a partir de recursos, entonces a partir de este proyecto queremos oficializar ese tipo de donaciones, porque lo que pasaba muchas veces en la Municipalidad es que no entendíamos muy bien de dónde venían las donaciones” expresó Emmanuel Fernández y agregó: “Nos parecía lógico poder presentarlo acá y blanquear estas donaciones que quieren hacer las empresas que están agradecidas con la gestión y con su comunidad también”.

Son estás últimas palabras de Fernández que sientan el interrogante porque antes de la ordenanza de “nuevos estímulos” existen mecanismos que obligan a asentar en el Libro Patrimonial del Municipio cualquier y todo tipo de donaciones. Por eso la concejala Agostinelli preguntó en voz alta: “No me voy a focalizar en el proyecto, si en las palabras del concejal (Emmanuel Fernández) que me asustaron demasiado, espero no haber interpretado mal pero se habló de donaciones que no se podían blanquear. Las donaciones siempre se pueden blanquear porque en realidad cualquier persona que doné abre un proceso administrativo que se debe realizar”. A modo de ejemplo, la edil el bloque Ahora Juntos por el Cambio preguntó quién donó las parrillas que se instalaron en el Parque Los Robles.

Su interrogante no abrió el debate, y Emmanuel Fernández concluyó la ponencia: “Sabemos que hay un proceso administrativo pero creemos que este proyecto le puede dar un marco más ordenado y en función de esas donaciones también podemos generar programas”.

Puesto a consideración el proyecto de ordenanza de Responsabilidad Social Empresarial, todos y todas, de los tres bloques, votaron por la afirmativa.