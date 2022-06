¿En el diario de Mariel está impreso la propuesta de Consulta Pública para debatir la construcción de la Planta de Transferencia de la basura en La Reja Grande?

Desde hoy y hasta el 28 de junio está abierta la inscripción. Los vecinos /as de los barrios donde el gobierno comunal decidió construir la Planta de Transferencia desconocen el llamado a la participación y la consulta.

Una muralla separa las viviendas populares del perímetro industrial, sin industrias por el momento. Lorena vive a menos de cincuenta metros del triángulo elegido para hacer la planta. «Está calle la arreglamos nosotros, los vecinos /as (Atahualpa). Hicimos actividades, compramos el material y el domingo pasado limpiamos la calle y tiramos los cascotes. Sucede que el recolector de la basura no pasa cuando llueve, por el barro que hay. Nosotros mismos que tenemos que salir con nuestros hijos a la escuela vivimos un calvario. Por los zanjeos altos que se hicieron cerca de la estación de servicio, cada vez que llueve esta parte del barrio se inunda.

¿Estás al tanto del llamado a una Consulta Pública para construir una Planta de Transferencia de la basura aquí, a metros de tu casa?

No, no sé nada. Escuchamos que se iba a hacer algo pero nosotros hablamos que vamos a movernos porque acá hay muchos chicos, vamos a movernos para tratar de detener eso. Una planta de basura sería lo peor, algo terrible para el barrio. Somos seres humanos y sabemos lo que acarreará eso.

Bueno hay una consulta popular que lanza el gobierno para que participe todo el pueblo y decida si acá en este lugar se hace la planta

Nosotros no sabemos nada de eso. Yo no lo sé y tampoco el barrio porque sino ya estaría la información en el grupo. Yo estoy en contra de la planta, que busquen otro lugar donde no esté tan habitado.