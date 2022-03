Una semilla de los Mil Pueblos Jóvenes

El primer inicio de ciclo lectivo de la historia que no arranca con la Primaria de gestión popular y social. El Culebrón Timbal construye herramientas en su territorio, en su Cuartel V.

Eduardo Balán es el Director de la escuela que se proyecta desde Moreno mirando otro país que puede reconstruirse:

Comenzó el ciclo de 2022, escuchamos ese sonido mágico, maravilloso

Y las voces de chicos, pero bueno arrancamos con un primer y un segundo grado. Encontramos dos maestras que tienen historia acá en la zona porque tienen relación también con experiencias educativas que hay acá en Cuartel V que son los jardines maternales comunitarios, hay toda una experiencia muy linda acá en nuestra localidad y bueno, arrancamos con eso, con la posibilidad de que acá en la escuela también desarrollen todo el tema de tecnologías de la comunicación. Tenemos un salón para que trabajen lo audiovisual, las redes sociales, también tenemos una huerta comunitaria donde van a meterse también en la cuestión de producción de alimentos, de agroecología y después hay un rasgo importante que tiene todo el proyecto, la escuela se llama Mil Pueblos Jóvenes porque en el diseño trabajamos con organizaciones de cultura comunitaria de otros lugares del país, entonces, hay gente de Chaco, de Entre Ríos, de la Patagonia, de Chubut. Nuestro proyecto es que los chicos /as que eventualmente puedan, dentro de 12 años, egresar de acá con un título secundario, la escuela les pueda ofrecer la posibilidad de radicarse y desarrollarse sus estudios o su profesión o su oficio en proyectos comunitarios en distintos lugares del país. Un poco en la idea de que los pibes y la escuela estemos todos involucrados en un proyecto futuro que tiene que ver con recuperar el territorio nacional para el pueblo y para otro tipo de modelo de desarrollo.

No es una contradicción lo que voy a plantear, esta escuela nace y hay muchas en Cuartel V donde existe hacinamiento y superpoblación, ¿de qué manera se puede trabajar un proyecto integral educativo en donde no dominen las hegemonías sino la amplitud?

En la puesta en marcha de todo este proyecto tuvimos la solidaridad de todos los directores de las escuelas estatales, de la localidad, incluso nos ayudaron a que todo esto se pusiera en marcha. Me da la impresión de que lo que hace falta, es que en el corto o mediano plazo se genere algún tipo de ámbito donde estemos todos las experiencias educativas primarias y secundarias de Cuartel V abordando en conjunto la cuestión de nuestra matrícula. Si hacemos un esfuerzo podemos salir del rol excluyente que se supone que al no ser una escuela estatal no podemos aportar en la educación pública del Cuartel V porque en el fondo nos perjudicamos. Son generaciones de pibes que por ahí no encuentran el encuadre educativo que estamos necesitando después de la pandemia. Así que, yo diría que veo que hay muy buena voluntad entre los directivos, los docentes y la comunidad, pero creo que tenemos que avanzar hacia un ámbito en la localidad donde pensemos en la producción de conocimientos en Cuartel V y el cuidado de nuestras infancias.