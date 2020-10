0 shares







COMUNICADO CON PESO ESPECÍFICO –

10 AÑOS DE UNA UNIVERSIDAD DE CARA AL PUEBLO



La Universidad Nacional de Moreno no nació de un suspiro ni de un brote que aleatoriamente surgió en el Riglos. Fueron años de incansable trabajo, no sólo de dirigentes políticos, sino de la comunidad de Moreno.

La década que festejamos tampoco fue un lecho de flores, resistimos embates desde el principio: desde la devaluación de los títulos, los cuestionamientos a la calidad educativa, la “locura de las universidades por todos lados”, el desfinanciamiento y obras sin terminar, no nos olvidemos de que hace muy poco se atrevieron a decir que “los pobres no llegan a la universidad”… y ahora festejamos los 10 años resistiendo en un contexto de pandemia. No entendemos que resistir es esperar a que escampe, resistir es luchar y en esta Universidad luchamos todos. Desde el estudiante ingresante hasta el docente emérito.

La Universidad lleva 10 años cumpliendo el sueño de miles de personas, de concretar ese anhelo aplazado por su origen o por sus recursos, y que para el 90% de nosotros tampoco habían cumplido nuestros antepasados.

Lleva 10 años desarrollando proyectos de investigación, desde materia laboral hasta gestión ambiental, para comprender y mejorar nuestra comunidad. Esos proyectos tienen detrás dedicación y recursos, que el gobierno de la universidad asignó por su importancia para el desarrollo territorial.

Son 10 años peleando juntos para garantizar que la Universidad sea la universidad de todos, planificado y creando becas, luchando por el boleto, por el presupuesto, por los edificios prometidos que no se concretaban.

10 años generando una oferta académica pensada para la comunidad, buscando formar a los profesionales que necesitamos para el desarrollo de nuestro territorio. Cada carrera tiene un por qué, cada uno de nosotros tenemos una misión con nuestro pueblo y desde el primer momento que cruzamos las puertas de la Universidad no nos es ajeno. Es nuestro compromiso, y lo asumimos desde el primer día.

Los estudiantes de la UNM somos conscientes que hace una década se tomó una decisión política histórica que garantizó el acceso democrático a la educación superior. Por eso, nuestro compromiso también es y será siempre con la educación pública y con nuestra Patria.

La comunidad más amplia también es bienvenida, múltiples talleres, cátedras libres, charlas y eventos se han realizado para atender a sus necesidades, para conectarnos. Y los estudiantes no nos quedamos atrás, también fuimos parte, promotores y organizadoras de estas y otras tantas actividades.

La solidaridad nunca estuvo fuera de la ecuación, pero somos las personas las que las solventamos. Estudiantes, docentes y no docentes hemos abonado a causas solidarias durante estos 10 años, no sólo con recursos sino con esfuerzo.

Sabemos que queda un largo camino por andar, pero hay algo de lo que estamos seguros al mirar atrás, la Universidad Nacional de Moreno es un orgullo para la comunidad.

Lamentamos que aún hoy, después de 10 años de lucha, 10 años de sueños cumplidos y vidas transformadas, haya quien piense que la Universidad le es ajena a la realidad del territorio.

Lamentamos que exista quien aún hoy no entienda el rol de una Universidad en Moreno. Esta Universidad, la construyó y la construye el pueblo. Esta Universidad es autónoma y cogobernada. No es propiedad de nadie más que de la comunidad, y los agravios contra ella son contra la comunidad que tanto la ama.

En esta Universidad vive el amor, el amor que prevalece.

#UNMESPUEBLO