Uno bloque de Juntos denuncia: Sin Quórum para el atropello

El bloque legislativo del Frente de Todos no logró el número de representantes para abrir un debate referido a tributos, ordenanzas, propuestas y proyectos centrales. Marisol Gallardo (Ateneo Néstor Kirchner – La Cámpora) quedó atrapada en una autopista y el reloj corrió con premura. Doce integrantes resultan insuficientes. La Izquierda aguardó con expectativa en la antesala del recinto, al igual que los cuatro integrantes de uno de los dos bloques de Juntos, ya que la estructura que preside Gisele Agostinelli «había adelantado la no concurrencia por considerar que los expedientes o agenda parlamentaria no coinciden con la realidad social».

Al levantarse la sesión extraordinaria, el bloque de Juntos compuesto por Juan Fernández, Roxana Ricart, Mirko García y Florencia Asseff emitió un comunicado titulado sin Quórum para el atropello en el que denuncia un desprecio institucional por parte del oficialismo: