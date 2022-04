Uno de los bloques de Juntos rechaza votar aumentos y más impuestos municipales

COMUNICADO DE PRENSA –

Los concejales miembros del bloque “JUNTOS”, por intermedio de este comunicado, informamos la no concurrencia a la sesión extraordinaria convocada para hoy 13 de Abril de 2022 a las 14 horas, para el tratamiento de las modificaciones tributarias que implican aumentos y creación de impuestos. Creemos que la agenda parlamentaria no coincide con la realidad social que vive actualmente nuestro país y nuestro distrito en particular y como representantes del pueblo no podemos estar disociados del contexto en el que vivimos.

Gisele Agostinelli- Marisel Aguilar- Demián Martínez Naya- Julián Cigna