«Utilizar las muertes para atacar a una figura política es detestable»

ANÍBAL ASSEFF, A CUATRO AÑOS DE LA EXPLOSIÓN Y MUERTE EN LA ESCUELA 49 –

La figura más identificada como OPOSICIÓN en Moreno, escuchó la pregunta a cuatro años de las muertes de Sandra y Rubén. Sectores políticos y gremiales señalan a Aníbal Asseff como uno de los responsables políticos y éste responde (sin dar nombres) criticando con mucha fuerza a quienes usan las muertes que se produjeron por una tragedia:

El próximo martes se cumplen 4 años de la explosión de la escuela 49, los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, y quiero una reflexión tuya. Fuiste muy cuestionado, me acuerdo cuando estábamos en Quórum (programa de televisión) y me dijiste que algunos docentes dejaban abierto el gas, vos tenés que tener muy presente aquella declaración. Te señalan a vos como responsable político

La verdad, el que lo dice es un militante político, vi tu reportaje y alguno es militante político. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Estos caraduras y sinvergüenza que lo dicen, son personas que en la docencia son repudiados por diversas cuestiones, incumplimiento y un montón de irregularidades que cometen en su accionar como docentes, dicho por propios docentes. Yo soy responsable de pedir la intervención del Consejo Escolar por corrupción, probada y demostrada con las denuncias y con los procesamientos detenciones y sentencias de 35 personas, tanto en la causa del SAE como en la causa de los títulos truchos, pero no tengo absolutamente nada que ver con una desgracia que ocurrió en un establecimiento escolar.

Y hay responsables políticos por eso

No, responsable político es otra cosa, yo no tengo funcionalidad.

¿No? ¿Los que tenían funciones sí?

Yo no tenía ningún tipo de función. No, tampoco, fue una desgracia que ojalá no hubiera ocurrido. Que es muy difícil hablar de este tema cuando hay dos vidas que se han ido, es inexplicable poder comprender el dolor de la familia y explicar a las familias. La justicia debe determinar qué pasó ahí y la justicia todavía no se pronunció, si en algunas estancias, pero utilizar la lamentable muerte de 2 personas que murieron de una forma terrible por parte elementos que moralmente no carecen de la idoneidad para poder hacerlo es lamentable. No hay que utilizar la muerte de las personas para atacar a una figura pública o para estar en contra de una política, eso me parece detestable. si que la justicia esclarezca el dolor de los familiares, que no lo va a extinguir, por supuesto, si es para un lado o para otro, pero utilizar la muerte de dos personas como hacen estas personas es lamentable, y querer responsabilizarme a mí, que no tengo nada que ver, es una barbaridad. Les voy a aclarar una cosa, para cuando fui senador provincial a ese colegio le entregué subsidios, le regalé libros y otros tipos de ayuda porque había docentes que yo conocía que me lo vinieron a solicitar, lo digo ahora por primera vez. Entonces, es una barbaridad lo que dice está gente, quieren utilizar las muertes para atacar políticamente a un sector que a ellos no los representa, eso es detestable, es bajo, es típico de las personas que carecen de argumentos para poder discutir otras cosas. Es muy lamentable y tristísimo lo que ocurrió, pero yo no tengo absolutamente nada que ver.