«Vamos a abrir las puertas del sindicato, porque el trasvasamiento generacional no es simbólico sino real, ganaremos la elección»

«Seguir conquistando derechos, obtener mejoras salariales, una política, una ley para los /as trabajadores /as con discapacidad. Nosotros siempre estamos al lado de los trabajadores /as». José Fruto, vocal suplente en la Lista Verde, presenta la convicción que el próximo 9 de agosto la propuesta gremial que encabeza Walter Cravero vencerá en las urnas el próximo 9 de agosto.

«La diferencia que tenemos con las otras listas es que nosotros en los lugares de trabajo todos los días en el espacio laboral. Somos una lista con pluralidad de voces. Dicen, los que están en la otra lista, que quieren recuperar ATE cuando hoy están como parte de la conducción actual y que están desde hace 25 años», sentencia Laureano Cequeira.

«El trasvasamiento histórico no es simbólico sino un valor real a la hora de construir el sindicato que se viene, es decir, la organización debe adecuarse a los tiempos que se vienen y no quedarse en la nostalgia de otros tiempos. La historia no comienza con nosotros ni termina cuando nos vamos». Walter Cravero despliega el potencial, presente y futuro, para triunfar en las urnas y ratificar la nueva era gremial en ATE: