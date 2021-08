«Vamos a ganar nosotros, nuestra lista no es testimonial»

Aníbal Asseff entrega una declaración que desafía a los cautelosos. Asume que tiene la mejor relación con toda la línea del PRO y que no conoce a Facundo Manes. El hombre, que ratificó una vez más su decisión de no volver al Concejo Deliberante, sigue activo en la conducción de su política:

Es una campaña sin vuelo, ni brillo, con índices de preocupación respecto a la apatía y sus consecuencias, ¿esto obliga a buscar el voto cara a cara?

La campaña muy personal, de confiabilidad, quien te conoce o de lograr la confianza de quien no te conoce, ante una ciudadanía que estos últimos años ha estado muy golpeada por distintos factores, no solamente en los económicos, la pandemia ha sido un cambio en la sociedad argentina y mundial, y también engloba eso a la responsabilidad del sector político que en algunos hechos no ha estado a la altura de las circunstancias, mucha gente sufre y ha sufrido, y hay algo que no se puede remediar, la pérdida de vidas humanas por negligencia o falta de resolución de las autoridades, es algo que es muy difícil de explicar, es muy difícil de defender y que la gente lo ha tomado como algo muy personal desde el punto de vista de como ve la política.

¿Considerás que hay un voto castigo por esto e inmediatamente se traduce en una propuesta de confianza hacía ustedes?

No, te iba a decir otra cosa, hay un voto reflexivo incluso en los sectores nuestros también sobre qué es la política y porque debe estar una persona en un cargo público. Esta nueva política que viene en un aspecto me hace recordar a 30 años atrás donde la política era una nueva vocación con formación ideológica y no oportunismo inmediato, repito, formación ideológica, conformación del país que queremos y pelear por lo que el Estado debe hacer y lo que la actividad privada debe generar, y eso es lo que se está discutiendo en este momento. Ahí vamos a poder reconstruir el tejido social, la credibilidad de la política, fomentar la necesidad de educación y de trabajo que es lo que hace tanta falta en este país y terminar con esta corriente de quebrantamiento de la dignidad, no solamente en el ámbito laboral sino en el ámbito médico.

¿Qué no estés con Ritondo, Santilli, con Larreta, te ubica más en el papel histórico que siempre han tenido, el vecinalismo? ¿Cómo ves esta posición de la propuesta donde hoy están ustedes?

Es largo de explicar, primero yo estoy afiliado al PRO y sigo siendo del PRO.

Pero no jugás con el PRO

En la lista hay un montón de PRO, en la Provincia de Buenos Aires solamente, no en el caso de Moreno, pero en la lista de Santilli, el segundo y el tercero, no son del PRO. Una viene del Frente Grande, Campagnoli, que después se convierte del PRO, pero combinó muchos años del Frente Grande, Campagnoli y Ocaña fue ministra del gobierno de Néstor Kirchner y fue titular del PAMI del gobierno de Cristina Kirchner, es decir que es toda una mescolanza si querés llamarlo o una nueva apertura a sectores políticos. Esa línea tan recta que alguien dice ‘no usted’, yo soy del PRO, lo que pasa que yo decidí defender la identidad bonaerense.

¿Cómo es eso?

Yo entiendo que la mezcla de dirigentes de una jurisdicción a otra no es saludable…

Santilli que es

No, Santilli no es, Santilli está en un rol institucional importante en la ciudad de Buenos Aires, Vicejefe de Gobierno y Ministro de Seguridad con una larga carrera en el PRO de 20 años militando la Capital Federal, y una decisión que también en su momento tomó Vidal y que tampoco a mí mucho me gustó que era el traslado de Vidal, Vicejefa de Gobierno a la Provincia de Buenos Aires porque no tenía dirigentes con mayor difusión o conocimiento. El error es no dejar crecer a un montón de intendentes, legisladores e importantes funcionarios en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para que representeN los intereses de los bonaerenses, que es la más alta distinción que puede tener una persona, que es ser gobernador. Ahora, yo no tengo nada con Santilli, es más cuando yo era senador me comunicaba permanentemente, lo conozco, muy hincha de River, ningún problema.

Las diferencias son políticas

Ni políticas, diría de instrumentación política, entonces lo que nosotros buscamos era defender la identidad bonaerense para que crezcan funcionarios, bonaerenses.

¿Y cómo te sentís con Manes?

Ni lo conozco.

¿Pero te genera algún tipo de atracción? Está arriba en la propuesta de la sábana

Estoy ahí porque yo apoyo a Emilio Monzó que lo conozco desde la época de la UCEDÉ, militábamos.

Y Emilio Monzó está ahí, con Manes, y habla muy bien de Manes

Sí, pero Emilio Monzó está con Manes, trabaja para que a Manes le vaya bien, pero también apoya a Horacio Rodríguez Larreta para presidente, ¿Qué te quiero decir con esto? En noviembre vamos a estar todos juntos, lo que hay que evitar acá son todas estas cuestiones que vos bien estás preguntando y bien que se personaliza, yo estoy diciendo que mi diferencia es la instrumentación política.

Volvamos a la campaña, ¿está caminando, buscando los votos?

Es tal la desvinculación del ciudadano con la política que lo que va a prevalecer es el contacto personal de aquellos que hacen política por vocación, sin especulación política, que realmente buscan solucionar los problemas de los vecinos y no pretender ser Concejales Testimoniales para ser obsecuentes con el poder de turno, sea del Frente de Todos o del anterior Frente por la Victoria, para pasar a una zona de confort, queriendo hacer creer al vecino que están preocupados por su problema y no tienen la voluntad ni la capacidad ni la convicción para seguir adelante en la resolución de esos problemas. Eso es lo que nosotros estamos combatiendo. Nuestra lista es gente comprometida, con vocación de poder real y no ser concejales testimoniales.

Cóppola me lo dijo en una nota que la lista que él encabeza combina experiencia con renovación, es la única lista que tiene

¿Yo estoy viviendo Jurassic Park o me está cargando? No vi ninguna renovación en la lista de Leo, en absoluto, va por su cuarta concejalía, con todo respeto lo digo, no digan cosas que no son. No sé cómo toma él las cosas, pero no son así.

Termina la elección en noviembre, ¿arranca otro tipo de conducción donde la experiencia acompaña a los emergentes que van a pelear el poder real?

Sí coincido con vos, pero creo que se va a nuclear mucho más, va a tener que trabajar en conjunto confluir como pasa en muchas democracias del mundo, hay que ver lo que ocurre en Alemania, Francia o en España o en EEUU. La experiencia legislativa, la experiencia administrativa con los nuevos bríos de aquella juventud, que hemos tenido en su momento, pero que también acumula experiencia, conocimiento, para no cometer errores en los cargos públicos. Acá lo que falta, y creo que lo que apuntás vos, es la continuidad en la carrera pública, yo y muchos lo hemos defendido siempre. La continuidad en los cargos, siempre que sea llevada con objetivos de transformación, conservación y resolución de los problemas del Estado y de los problemas hacia la gente que tanto demanda, necesita continuidad y experiencia. No es lo mismo un legislador de 10 años que un legislador de 1 año porque un buen legislador de 10 años, y lo digo con todo conocimiento, tiene una biblioteca en la cabeza y evita un montón de errores, genera un montón de experiencia y capacita a los que vienen. Y un ejecutivo de tantos años también, pero no un ejecutivo estancado sino haciendo las distintas carreras de administración pública.

¿Ganan el 12 de septiembre? ¿Manes en Provincia, Cigna en Moreno?

Mire, no sé en el orden provincial porque la verdad tengo diversas encuestas muy parejas en algunas secciones, en algunas gana Santilli, en otras gana Manes. Deseo que sea la mejor lista integrada entre Manes y Santilli; los porcentajes son más bajos así que esto para que el lector se informe, va a ser mucho más fácil la integración de la lista de diputados nacionales y hasta de legisladores provinciales. Sí es mucho más difícil en el ámbito local, los porcentajes son un poco más altos, el que salga primero va a tener diferencia importante si la diferencia es de más de 10 puntos, 15 puntos con el que salga segundo. Yo se que el ámbito local vamos a ganar nosotros porque es una campaña personal y nuestra lista es de mucho arraigo de Moreno. No hemos gastado ni siquiera en publicidad estática, es mano a mano en casas particulares, quien la quiere recibir y quien no, comercios y lugares de amplitud de público de tránsito público, y ahora viene la entrega de boleta que lo vamos a hacer personalmente. Yo deseo la mejor elección para todos pero quiero ganar. No voy a hablar mal el día de mañana, vamos a estar todos juntos pero entiendo que hay una diferencia sustancial de capacidad de representación y renovación de la lista nuestra que es la que encabeza Julián Cigna y Florencia Asseff para darle al Concejo Deliberante, no son testimoniales sino, como lo Claudia durante estos años, van a pelear por la defensa de los valores que la oposición representa en todos los ámbitos, y controlar que el Ejecutivo haga las cosas lo mejor posible y transitar en democracia con respeto entre ambos sectores.

