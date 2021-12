«Vamos a ganar porque tenemos un prestigio acumulado y un reconocimiento de las y los trabajadores»

Arrancará la semana con urnas, votos, recuentos y definiciones. La Junta Interna Municipal, delegados /as y vocales, con dos listas en disputa: Verde Anusate, el oficialismo; del otro lado Alternativa Estatal.

Conferencia de prensa, con todos /as los integrantes de la lista en la sede de la calle Piovano. Walter Cravero acompaña la palabra de Raúl Soria «El Mosca». El actual Secretario General de ATE quien ubica la elección en el actual escenario de distanciamiento y enfrentamiento con el gobierno de Mariel Fernández. Como afrontar y enfrentar las prácticas antisindicales, el no reconocimiento a las representaciones gremiales, el modo arbitrario de cerrar acuerdos, el diálogo y operar sin filtros. La Verde Anusate se prepara para un tiempo donde la política pretenderá seguir ajustando con los trabajadores /as. El oficialismo porta la convicción de obtener (mañana) un triunfo en las urnas que ratifique la conducción gremial.

Persecución laboral, violencia, abuso de poder, cada parte inherente al modelo del actual gobierno, tuvo en la Verde Anusate respuestas, definiciones y conclusiones. Aplauso cerrado al final de la conferencia, abrazo entre los y las compañeras /os.