ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES / PLAZA BUJÁN –

Los años pasan y ella sigue en ese espacio que la caracteriza y define. En la calurosa tarde del sábado Vilma Ripoll (MST) transita todo el trabajo de las organizaciones que construyen el Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersexuales y No binaries. La histórica dirigenta de izquierda expresa: «En cada época hay prioridad o hay temas que se instalan porque la movilización de las mujeres y diversidad instalan, en este caso ahora nos han instalado para lavarse la cara el tema del aborto y creemos que es un tema que va a exigir la organización y la movilización en la calle porque no podemos depender de las negociaciones que los diputados y senadores que en general representan los intereses de la Iglesia Católica en su mayoría, entonces es muy importante que se realicen encuentros como este que podamos debatir y organizar las próximas movilizaciones que vamos a necesitar de acá a diciembre que van a tratar la ley porque ya le hicieron modificaciones que muestran que le ponen trampas para decir una cosa y hacer otra, por eso me parece importante haber hecho este encuentro y es importante que nos haya quedado claro que la única salida es la de siempre, copar las calles, esto es un calentando motores que me parece muy importante porque vamos a necesitar mucho más de esto para ponerle freno a los dinosaurios y a todos los que vienen en la Cámara de Senadores y muchos de la cámara de Diputados que vienen a voltear el proyecto sea como sea, nosotras queremos el proyecto de la campaña

Es difícil quedarse en casa con la violencia que siempre nos termina condenando a las mujeres pero lo vemos fuertemente en nuestro cuerpo, me parece que acá es un basta de quedarse en casa porque nos están matando

Totalmente creo que la pandemia agudizó la violencia de género, todos los ángulos de la violencia de género. En realidad las mujeres no paramos en la pandemia porque todos los casos mostraron que las mujeres salimos a la calle para poner freno, para exigir que encuentren al femicida o para que le den perpetua, todas las variantes de un hecho que ya sucedió, para nosotras hay que exigirle al gobierno medidas de prevención y nos parece que con la ley que sacaron con el plan de acción 2020 no alcanza, se necesitan refugios, tobilleras electrónicas porque el botón anti pánico no alcanza y eso es pelear por la vida.

Por su parte María Garbino de Juntas y a la Izquierda, habló de la inasistencia de representantes del gobierno de Mariel Fernández en el Encuentro: «Empezamos en mayo con las reuniones y ellas eran parte de debates políticos pero han tomado la decisión de retirarse de la comisión organizadora del encuentro pero eran parte, nosotras claramente creemos que es parte de un encuentro Regional anti sistema, anti capitalista y sobre todo en disputa con el gobierno, claramente le disputamos al gobierno porque no nos da respuesta frente a los 11 femicidios

¿Cuáles son los puntos claves?

Uno de los ejes y fundamental es que vamos a pasar por la comisaria porque el gobierno se apoya en las fuerzas represivas, luego el hospital que nos debe políticas públicas para atender partos cuidados y respetados, la violencia obstétrica, luego la fiscalía y no podemos dejar de pasar por la Catedral porque la Iglesia Católica se lleva millones de pesos cuando a nosotras nos destinan míseros centavos.