COMERCIANTES PREPARAN LA MARCHA –

Desde la agrupación Álvarez de Pie, Pablo Etchegoyen, emprendedor y comerciante, dibuja el escenario que surce la pandemia, el aislamiento y encierro: «Álvarez de Pie es un sueño hecho realidad a través de ese abandono que se venía proyectando en Francisco Álvarez, es un grupo de amigos que con objeto en común, el amor a su pueblo, empezamos porque pintamos un cordón, una plaza de ahí salió un proyecto, se empezó a sumar más gente tuvimos guerras políticas y comerciales, si bien siempre el objetivo fue el amor al pueblo».

Hay un término en boga, la guerra, ¿qué sucede con los comerciantes y el gobierno municipal? ¿Es una guerra, hay canales de diálogo o se están preparando las trincheras?

Se están preparando las trincheras de hecho hubo una auto convocatoria por la presión que veníamos sufriendo los comerciantes en el centro de Moreno, Francisco Álvarez y La Reja, venían siendo perseguidos cumpliendo con las normativas de que pueden estar abiertos, nos hacemos presentes para que no multen al comerciante y del mismo grupo decidimos ir a la Secretaria. Allí un empleado, quien prepotentemente nos increpa, empieza una discusión. Nosotros nos plantamos fuerte con la necesidad que se tenía que trabajar bajo el protocolo por ley nacional, esperando que el gobierno municipal, como lo dijo el Presidente y el Gobernador, se hiciera responsable y saque un decreto ejecutando como podía laburar en el comercio y la industria de Moreno, que es lo que estamos pidiendo.

La auto convocatoria responde a los puntos de diálogo que se habían conseguido entre lo que es UCEP, después un desprendimiento de UCEP, en apariencia, que tuvo una reunión a través de Zoom con el Secretario General Coco Lombardi, ¿ustedes están mirando eso, tienen algo que ver con esto?

Se juntaron las cámaras chicas, comerciantes de Francisco Álvarez, tuvieron un diálogo a través de Zoom en disconformidad. Hay un grupo que se formó hace tiempo y que se viene trabajando fuera de lo que son las cámaras estándar de Moreno en desacuerdo que abarca profesionales industriales, comerciantes, empresarios, en disconformidad con dicha representación, se crea esa lucha, nosotros no llegamos en ese momento de participar del Zoom, si dos o tres personas dentro de este grupo como Néstor Botazzi, pero no hay ninguna respuesta inmediata desde el municipio.

¿Cuáles son los métodos o formas de persecución por parte del Municipio?

Hay persecución desde el municipio a ciertos sectores comerciales del distrito, no a todos, está habiendo una lupa sobre puntos estratégicos del distrito y no con todos los comerciantes, lo dejo a libre interpretación, pero hay pruebas y videos de los atropellos, de la falta de respeto donde no se han identificado, donde un funcionario municipal tiene que presentar una chapa que lo acredite

¿Cuáles son los rubros que, según ustedes, están siendo atacados y perseguidos por el municipio?

Gastronómico, librería, lavaderos, si bien dentro de los rubros sabemos que a nivel NACIONAL no estaban permitidos pero después del DNU o lo que dejÓ expresado el gobierno nacional y provincial, que cada municipio debería comunicar vía decreto como se podía activar la actividad comercial

Bueno, eso lo tiene que hacer el municipio pero con autorización de Provincia y también Nación. Si se abre un comercio y no es esencial por supuesto que el poder policía se ejerce

Totalmente estoy de acuerdo, coincido con vos. Hoy se hizo una manifestación en la puerta de la Secretaria de Comercio, la cual por medio de una discusión se llegó a un acuerdo, lo cual no lo firman como compromiso como pedimos, vía un compromiso municipal que quede constancia en un acta que rubros o bajo que protocolos podíamos abrir, lo cual no se comprometieron a firmarlo, dijeron que podíamos abrir bajo protocolo desde la puerta.

¿Cómo sigue este contrapunto con el gobierno local?

Hoy se expuso en la cámara, en el grupo de reunión, se expuso que se le iba a dar 48 horas para que firmaran y cumplieran como máximo plazo la semana que viene. Si el comercio sigue sufriendo persecución, actas dentro del área ilegal porque se presenta un inspector, no se identifique y se vaya multando y librando un acta a las 21:30 horas en un sector comercial cualquier día de la semana suena raro. La semana que viene programado se va a poner un freno a esto y va a ser una auto convocatoria programada sin bandera política con el fin de exigir una respuesta al Municipio.