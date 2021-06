«Vamos a repetir lo que ocurrió en la Escuela 49, hay servicios con fuga de gas»

Ramón Vera Chávez, consejero escolar por el Frente de Todos, anuncia que el incumplimiento de la Ley Provincial de Educación hace pasible una sanción penal a los representantes del oficialismo gobernante.

ARCHIVO / ASUNCIÓN DE AUTORIDADES DICIEMBRE DE 2019

NO suena como ULTIMÁTUM pero como dato nuevo a la pelea que arranca en diciembre de 2019, ya está confirmado el Tribunal Oral en Mercedes (Número 4) que deberá ventilar la causa que tiene detenidas a las hermanas Juárez. Esto significa que tres instancias judiciales rechazaron todas las apelaciones de los involucrados/ as y señalados /as como integrantes de una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial utilizando recursos para una educación mejor. Allí aparece Cecilia Parentti, consejera escolar por el Frente de Todos, que es sostenida por la Intendenta en el cargo, decisión que cuenta con la acción orgánica de los /as otros /as cuatro consejeros /as escolares. Pero más allá de la voluntad política existe a Ley Provincial de Educación que en su artículo 172 DICE:

«En los casos en que la naturaleza y gravedad del hecho que diere inicio al procedimiento sancionatorio, tornare inconveniente la permanencia del Consejero en el Cuerpo, el Consejo fundadamente podrá suspenderlo preventivamente por un lapso no mayor de 90 días. En caso de que el motivo fuere una causa penal en que exista requisitoria fiscal de elevación a juicio en contra del Consejero Escolar, la suspensión será obligatoria y durará hasta que se dicte sentencia firme»«.

La causa penal donde aparece involucrada Cecilia Parentti ya tiene el Tribunal Oral asignado en Mercedes:

Ramón Vera Chávez registra cada punto del proceso y sale a disputar abriendo Todo el Frente: «La realidad es que deberíamos comenzar con el artículo 172 de la Ley de Educación diciendo que todo funcionario de educación, en este caso consejero, cuando tiene una causa penal y elevada a juicio debería ser apartado por el cuerpo. Tan claro, tan simple y tan sencillo como eso».

Y el cuerpo no lo hizo

Parte del cuerpo no lo quiere hacer, porque en realidad nosotros venimos bregando y no solamente la fiscalía, en ese momento el doctor Soñora lo elevó a juicio, luego lo ratifica la Jueza en primera instancia, la doctora Adriana Julián. Y debido a los distintos recursos de amparo de los distintos actores componentes de esta causa que quisieron recusar o tirar abajo la causa, ahora la Cámara en segunda instancia ratifica totalmente la investigación, en este caso su elevación a juicio, y ahora no hay más instancias. La sucesión de hechos es de una gravedad institucional nunca visto. Creo que lo judicial ya lo sabemos, está elevado a juicio. En este caso yo solo voy a hacer hincapié en la consejera (Parentti), la cual tiene que ser apartada por el Cuerpo, y no solamente eso, sino que todas las acciones, todas las actas en las sesiones que firmó esta consejera, esta funcionaria, deben quedar nulas. Desde el mismo momento en que nosotros enviamos el particular, quien les habla, a partir del 9 o 10 de Diciembre del 2019, que debía ser apartada por el Cuerpo, ahí carece de una nulidad absoluta. Por eso es de una gravedad.

Hay sesiones desde el año 2019 hasta el día de hoy donde ustedes como bloque opositor participaron. ¿Eso también quedaría nulo?

Claro, porque nosotros garantizamos la gobernabilidad, la administración, la gestión de Consejo pidiendo ya directamente, en primera instancia, tratar el tema de Cecilia Parenti, de la consejera. Y en esta última instancia ya directamente cuando ella está en la sesión directamente no participamos, nos levantamos, porque ya había sido elevado a juicio ratificada por la jueza la investigación de la fiscalía. Y en este caso, ratificado por la cámara.

En aquella de Diciembre 2019, Carlos Lana, usted y los consejeros y consejeras de la oposición plantean la sesión especial.

Lo seguimos planteando.

Bueno, la presidenta Beltrán encuentra, no diría un atajo pero sí que la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Consejos Escolares resuelva el caso Parentti, pero tampoco hay una respuesta de la Provincia de Buenos Aires, entonces le pregunto por Kicillof o le pregunto por Vila

Por eso yo hablo de menor a mayor. Es de una gravedad institucional esta situación que excede al Consejo Escolar, que salpica al ex secretario de educación, Emmanuel Fernández, hermano de la intendente Mariel Fernández; a la directora de Consejos Escolares, Marianela Paz, a quien le hemos enviado carta documento, a la ministra Agustina Vila, pero hoy no cabe otra postura, otra decisión que una demanda penal por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Hace 15 días atrás ustedes lo manifiestan cuando van a la sesión, quienes no dan quórum son los integrantes del oficialismo. Insisten con la sesión especial para que ahí se trate el caso Parentti.

Exactamente. Ahora la instancia penal no solamente a los consejeros, a los cuatro consejero, sino también al ex secretario de Educación Emmanuel Fernández y la Intendenta porque esto también tiene un paraguas político. Por eso venimos de una sucesión de hechos en cadena de una gravedad institucional nunca antes visto, porque no se observa la ley, no se respetan las normas. Siempre hablamos de Sandra y Rubén, siempre hablamos de una transparencia del Consejo, de todos sus actos, de todas sus gestiones administrativas pero lo único que encontramos desde el 10 de Diciembre con la intendente, mal llamada del Acampe, porque no observa absolutamente nada, ninguno de los 13 puntos que se sancionaron cuando el Ministro de Educación, Alberto Sileoni, que hasta hoy en día no se llevan a cabo

¿Cuándo hacen la denuncia penal?

La semana que viene. Va a Sonia Beltrán, vamos a pedir la nulidad del Cuerpo de la comisión directiva elegido, mal elegido porque tampoco hubo quórum. Nos está dando la razón, el ex Secretario de Educación, Emmanuel Fernández, la Intendenta municipal también.

¿No cree que todo esto que ha significado el NOo funcionamiento del Consejo Deliberante, tiene que ver con la forma de conducción o la decisión férrea de que ustedes no pueden ser? Incluso recuerdo en una nota que me dijo, yo no me preparo para ser presidente.

A ver, yo lo que dije y lo que digo siempre, yo soy un militante de las bases y como tal siempre aspiro a mejorar, a coronar, digamos, la militancia. Es legítima la aspiración. Como consejero quería ser presidente pero esto no pasa por si yo era presidente u otro. Esto pasa observar lo que dice la ley. La ley dice eso.

Ahora recuerde lo que ellos dijeron, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La ley es clara y dice taxativamente, puntualmente, no da margen a ningún tipo de especulación. Dice, todo funcionario que estuviera en una causa y fuera elevado a a juicio, tiene que ser apartado del Cuerpo. En este caso no solamente ha sido elevado a juicio sino que ha sido ratificado, y que ha sido descartado absolutamente toda desvinculación en el caso de la funcionaria Cecilia Parentti, simplemente con eso. O sea nosotros, como dirigente, como un consejero como parte de la comunidad educativa como lo vamos a acompañar a la nueva gestión de la intendencia, cómo no íbamos a acompañar una nueva administración prolífica, transparente, pero lo de Parentti es solo un escándalo, están los otros escándalos de la contratación de las empresas, del servicio alimentario, de la mala calidad de los alimentos, donde había gorgojos en el arroz, donde el fideo tenía un envoltorio de hace 8 años atrás, donde la leche estaba agusanada. De todo hubo. O sea, ¿dónde está SUTEBA, dónde está la señora Mariana Cattaéno? Nosotros hemos sido parte y hemos luchado. A mí nadie me puede decir que yo fui parte de la Intervención porque nunca participé. Ahora tampoco voy a participar de esto, Y si hoy me preguntan, ¿deberían volver la presencialidad? En Moreno las escuelas en Moreno no están preparadas para volver. Hay escuelas donde no hay gas, hay escuelas donde hay pérdidas, hay escuelas donde hay fugas La pregunta es, ¿Dónde fueron los 450 millones de pesos que mandó la Provincia como Fondo Educativo? Hay que preguntarle a la Intendenta porqué no envió esos fondos a las escuelas. Y cuando suceda una tragedia, porque va a suceder de nuevo, después que no se rasguen las vestiduras los pseudo gremialistas que dicen defender a la educación pública, que no se rasguen las vestiduras los que dicen defender a los auxiliares, a los cocineros. Habrá de vuelta porque las escuelas no están en condiciones, no porque haya Covid, no porque no se hayan vacunado, sino porque hay fugas de gas, las paredes están electrificadas, porque el dinero que envió nuestro gobernador no ha sido enviado con el fin con el que ha sido impuesto.

¿Tiene alguna manera de certificar en qué escuelas hay fuga de gas?

Por ejemplo, en la Técnica N° 5 de Cuartel V. Un solo ejemplo di pero hay muchos más. A ver, este tipo de trabajo, de gestión, que nosotros venimos realizando, venimos reclamando. 450 millones de pesos durante el ejercicio del 2020 ¿Dónde está esa rendición, dónde están los consejeros, dónde está la comunidad educativa, Mariana Cattáneo la Secretaria General de SUTEBA? ¿No le importa la integridad física de sus afiliados? Vamos a repetir lo que pasó en la escuela 49, vamos a repetir absolutamente, lamentablemente. Entonces qué vamos a esperar que un pibe quede electrocutado cuando esté con la pared húmeda, ¿eso vamos a hacer? Entonces ahí está la pregunta, que nadie después diga, que no se rasguen las vestiduras o que se politice un reclamo o una protesta, pero esto es lo que está pasando. Yo vengo de perder a dos familiares, a mi madre. Estoy hablando de realidad, de lo que pasa en nuestra querida comunidad. Y esto también es una responsabilidad de la sociedad de Moreno.