CONFLICTO ABIERTO / CASA JOVEN EN MORENO SUR –

Todo gobierno que llega al poder define su esquema de gestión. Así, cada una de las estructuras que están bajo su responsabilidad legal y política son pasibles de continuidad, cambios o cierres. La Casa Joven en el barrio Lomas de Casasco (Plan Federal de Viviendas) es un territorio dirigido por un grupo de mujeres que hace del espacio físico un lugar de sororidad. Así fue la dinámica que impusieron en la gestión Festa, ¿está en discusión el esquema, modos y formas con la administración Fernández? El diálogo es el puente para respetar las construcciones y reconocer el liderazgo que consagraron las urnas. Entra en juego no solo la institucionalidad sino la legitimidad social. Pero esa mediación es endeble y el conflicto toma impulso propio. Carina Leguizamón refiere que el actual gobierno quiere desalojar a las mujeres que ocupan y trabajan en Casa Joven. Comprende que la búsqueda Ejecutiva es más bien personal con ella quien acompañó una marcha de los trabajadores /as despedidos del K 41:

¿Por qué hablan de desalojo de un edificio público en el barrio Lomas de Casasco?

Cuando se produce el cambio de gobierno nuestra incertidumbre era lo que podía pasar con Casa Joven. Hubo un diálogo entre nuestra presidenta de la Red de Mujeres, Sabrina Cartabia, y la Subsecretaria de Justicia y de Derechos Humanos del Municipio para que a partir de ella seguir trabajando como lo hacemos y llevarles propuestas, hacer lo mismo que hicimos con el anterior intendente. Pero ocurrió que cuando fuimos a apoyar a los trabajadores /as municipales del K 41 y otros pibes, jóvenes, que trabajaron en nuestro barrio a la par de nuestros vecinos. Fui yo quien lo hizo de forma personal y como integrante de la Red de Mujeres, pero alguien le llevó la noticia a la gente de Mariel y ahí se cierra el diálogo. Hubo rumores que no les di cabida hasta que ayer me lo confirma Sabrina Cartabia, ya no hay diálogo y hay máxima tensión contra nosotras, y que nos van a desalojar. Lo dice una abogada quien es presidenta de una ONG y por eso tomamos acciones. Ya nos veníamos bancando a la puntera de Mariel Fernández que acá en el barrio junta firmas para que nos desalojen de Casa Joven, algunas no firmaron, otras no se quieren meter y están las que si lo hicieron porque son funcionales a Mariel Fernández.

¿Ustedes están ahí porque son empleadas municipales o solo vecinas? Al ser un edificio público el gobierno puede tomar posesión del edificio y desarrollar la política que cree necesaria

No somos empleadas municipales sino militantes sociales que abordamos un montón de temáticas, no solo lo que es género y feminismo sino también lo que es violencia institucional en todo sentido. Hacemos un trabajo social que es reconocido en muchos sectores políticos y no políticos, como así también de organismos de derechos humanos. Hacemos jornadas acorde a las necesidades de las vecinas, ofrecemos talleres a partir de los programas institucionales que bajan los gobiernos y, por supuesto, con el recambio de gobiernos tuvimos que esperar que esto se acomode pero ahora que podemos sostener lo que hicimos enfrentando los cuatro años de Macri que nos azotó con el hambre, desocupación, represión y desapariciones forzadas y ante eso pusimos nuestra cuerpa, la autogestión, abriendo un merendero para los niñes, ayudando a las mujeres víctimas de violencia porque el gobierno de Macri nos arrebató un montón de derechos y estuvimos con ellas en Casa Joven y apoyadas por el Municipio. De distintos sectores políticos han reconocido nuestra tarea pero hoy vemos que muchos cerraron la boca cuando se instala el tema del desalojo porque tienen un acuerdo político con la Intendenta. Nunca antes sufrimos este apriete y persecución, mandando a vecinas para que junten firmas contra otras vecinas, pierden de vista que nos vemos las caras todos los días y que hagan lo que hagan vamos a seguir trabajando por nosotras, por los pibes, los jóvenes, por el barrio, nos vamos a defender de la garra de la impunidad judicial y policial.

¿Cuándo se resuelve esto y qué cantidad de personas trabaja en Casa Joven?

Somos 22 madres del barrio que hacemos el trabajo que señalé antes, pero son 73 familias beneficiarias de Casa Joven a partir de todo lo que hacemos. Con esto digo que somos 100 personas que vamos a estar resistiendo, tal vez muchas por miedo no van a poner el cuerpo y entendemos esas situaciones. Digo, ni siquiera un gobierno macrista vino a enfrentarse con el mismo pueblo pobre. Es la primer intendenta mujer, que es madre y dice ser feminista pero no entendió nada de lo que sufrimos las mujeres en los barrios. Nos cerraron la instancia de diálogo por apoyar a los trabajadores /as pero nosotras vamos a resistir porque existimos y, aclaro, siempre dispuestas a retomar el diálogo.