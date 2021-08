«Vamos a ser la sorpresa para todos aquellos que desde lo político nos creían muertos»

Encuentro Vecinal en Acción (E.V.A) es la marca electoral que contiene a una porción de la estructura que fue gobierno local en el período 2015 -2019 con una identificación total con el kirchnerismo – peronismo. Boleta corta en intención de relanzar otro proyecto pero conservando aquella identidad. La pre candidata a concejala es la actual diputada nacional Romina Uhrig del Frente de Todos. Dos puestos más abajo de la lista aparece Carola Hernández, ex Administradora General del IMDEL, actual legisladora:

Ya estuvieron en muchas plazas, han caminado, esta nueva recorrida, capturando con el corazón aquello que dieron con el mismo, ¿encuentran resistencia, rechazo, recuerdos o que hay una distancia como dicen muchos, entre el pueblo con todos los problemas que tiene y la llegada de aquellos /as que vienen a proponer soluciones?

Hemos caminado antes de ser gestión, durante y ahora, entonces tenés un popurrí de un montón de cuestiones; en el territorio tenés gente que te reconoce, gente con la cual vos podés hablar e informar. Nos encontramos con mucha gente desinformada sobre la gestión nuestra de los cuatro años, nos encontramos con mucha gente que desconoce a la gestión actual y hoy por ejemplo la repercusión que tuvimos en la plaza central de Moreno es el rechazo a la gestión actual que eso también nos sorprendió y mucho.

¿Rechazo a la gestión?

Sí, rechazo a la gestión local actual.

Cuando vos parás o sugerís y proponés a una persona que bajó del tren, que cruza por ahí, ¿cómo llegan a ese punto de rechazo?, ¿Qué dicen?

La gente por ahí se acerca, hoy iniciamos a buscar el padrón electoral, por ejemplo, ese es el primer ingreso. Le llama muchísimo la atención los colores, le llama la atención de la figura, porque está la figura de Romi y ahí es donde nosotros también empezamos a dialogar con el vecino y con la vecina, esa es la puerta de entrada. También obviamente primero, lo que tratamos de hablar con ellos es que estén sabiendo que es lo que se vota, lo primero que dicen es “no, hay que sacarla”, “no esto”, qué significa ser un concejal, qué función cumple, más allá de las propuestas que uno pueda llevar al Concejo Deliberante, porque muchos hablan de propuestas, también hay que ejercer el ejercicio de concejal y por ahí también nosotros apuntamos con la gente contando la experiencia nuestra en estos dos años en el Concejo y hacía dónde apuntamos. Y la verdad es que la gente te dice, bueno si están sí, si no están no, nos piden la boleta, eso te soy sincera, fue la repercusión de ahora. El enojo por ejemplo del desastre del tránsito que hay en Moreno centro, también es la repercusión que tenés, y vos en el barrio tenés la repercusión como lo dije en la nota anterior de la falta de alimentos, del acompañamiento, en otros casos seguramente ni siquiera te hablan de la intendenta, te hablan de una necesidad, de que la gente necesita ser escuchada, sin hablar de política porque tenés de todo. Y hoy en Moreno Centro por ahí nos sorprendió esto, el enojo de decir, no, si están con ella no, qué significa la boleta corta, con quien están.

Eso les da estímulo

Sí, nos da pie obviamente, y ahí te da pie a todo. Vos podés contar porque nosotros nos hacemos cargo del espacio político al que pertenecemos, nosotros tenemos una historia, tenemos un presente y tenemos un futuro. Me parece que a la gente siempre hay que irle con la verdad.

¿Ustedes son la alternativa peronista kirchnerista?

Sí, yo creo que sí, de eso estoy segura.

Así, esa combinación

Si, y creo que de las listas que quedamos es la única alternativa peronista, kirchnerista que tiene Moreno, tal cual.

AUDIO 1 CAROLA HERNÁNDEZ

Y cuando manifiestan el rechazo, que proponen ustedes porque estuvieron 4 años en el gobierno

No, cuando manifiestan el rechazo nosotros obviamente lo que hacemos es informar que es lo que se vota en estas elecciones, porque si vos te ponés a proyectar el 23, que obviamente tenemos una proyección, hay propuestas de nuestros candidatos y candidatas que ya las están generando, nosotros también tenemos que ir a la realidad, si nosotros vamos a prometer algo que no vamos a cumplir la verdad que estamos fuera de lógica. Lo que tratamos de dar la discusión, de lo que significa el Concejo Deliberante, las propuestas porque hay varias que se están generando, pero la realidad es que la gente también está de pasada. En el territorio si nos pasa, es otro tiempo, la gente tiene otro tiempo, tiene otra predisposición, claramente lo primero que te sale es la inseguridad, es la luminaria, es la calle, que rol, cuál es mi función como concejal llevar lo que la gente está pidiendo.

La descentralización que aplicó Mariel Fernández, me lo dijo la semana pasada Noelia Saavedra, que no es solamente descentralizar sino que cada delegación tenga las herramientas para una respuesta inmediata a problema cercano, ¿es así?

Y nosotros, en nuestra gestión lo intentamos hacer de esa manera, las delegaciones ya existían, ahora las herramientas quizás hoy las tienen un poquito más pero no solamente las herramientas como camiones, como maquinarias, sino que tienen una herramienta fundamental que es la mano de obra, lamentablemente.

¿Por qué lamentablemente?

Y porque vamos a la charla de la última entrevista. Si esa herramienta fuera utilizada, no sé cómo describirlo, pero si fuera utilizada como individuos, como trabajadores sociales, o llamalo como quieras y no como precarización laboral, y yo creo que se podría llegar a potenciar de otra manera. Nosotros ayer veníamos de una reunión, 18:30 horas (día feriado), y veíamos a las cooperativas barriendo Victorica, sin indumentaria, sin el cono de seguridad, sabiendo lo que significa esa avenida. Eso es triste. Es muy triste.

Yo creo que eso debería estar en discusión hoy en el Concejo Deliberante, entonces te pregunto, ¿qué es lo que vos no podés discutir hoy en el Concejo? Este punto de cooperativas y precarización

Sí es una discusión y la discusión está latente

Escuché de Juntos por el Cambio discutiendo por la cooperativa del Evita, no escuché al Frente de Todos, discutiendo precarización

Yo creo que lo que está en discusión en este momento en el Concejo Deliberante tiene que ver por ejemplo con la contratación de la mano, una cuestión es la contratación de la mano de obra de cooperativas funcionales o directas del Movimiento Evita, que es una cooperativa que se organiza y que le están pagando por el trabajo que realiza, otra cuestión es la precarización laboral. Ahí obviamente hay diferentes pedidos de informes con respecto a la cantidad de cooperativas que ingresan al municipio, porque vos recordá que ellos como organización, tanto el Evita como todas las organizaciones que conforman el gobierno, tienen cooperativas como organización, pero también existen cooperativas como ejecutor municipal. Hay varios pedidos de informe que se han realizado, estamos a la espera de respuestas.

AUDIO 2 CAROLA HERNÁNDEZ

Es lo que ocurre generalmente con los Ejecutivos, no responden, también pasó con Festa esto, de allí que me parece interesante reformular la pregunta, ¿si fueses nuevamente concejala qué harías que no hiciste?

Mirá, yo creo que en un primer momento llevaría nuevamente la voz de la gente al Concejo que es lo que se tiene que estimular. En este último proceso nosotros hemos presentado proyectos que estabaN netamente relacionados a pedido de vecinos y vecinas, algo que no se había fomentado y yo te puedo hablar de los últimos dos años porque antes formé parte del Ejecutivo y no del Legislativo. Llevar la voz y pelearla como la venimos haciendo y por sobre todas las cosas también controlar al Ejecutivo, Por algo también tomamos la decisión que tomamos en la Rendición de Cuentas 2020, nuestro bloque no aprobó, dentro del oficialismo, no acompañó porque va más allá de los ideales, hay cuestiones que son desprolijidades que no las podés acompañar.

Mencioname una desprolijidad que te llamó la atención

A mí me llamó muchísimo la atención la contratación de diferentes empresas que tenían como los mismos rubros, la misma empresa, diferentes rubros. Me llamó la atención por ejemplo tickets de carga de GNC, de altísimo valor. Me llamó soberanamente la atención la contratación del arbolito de navidad en pleno inicio de pandemia, me llamó la atención la falta de información que hemos solicitado con respecto a los diferentes proyectos y convenios que ha celebrado el municipio, de manera directa obviamente porque estaba declarada la Emergencia, me sorprendió la falta de información con respecto al SAE que también la solicitamos y no nos llegó…

¿Entonces no es transparente?

No, no fue transparente.

AUDIO 3 CAROLA HERNÁNDEZ

¿Cómo se observa el gobierno y la gestión en Cuartel V?

En Cuartel, la Intendenta nació de ahí, hay concejales que nacieron de ahí, la estructura municipal, gran parte de sus funcionarios nacieron de ahí y hay sectores en los cuales se están trabajando y hay sectores que se siguen olvidando y que la misma población es la que genera presión para que surja el acompañamiento municipal desde las delegaciones. La delegación municipal claramente va donde hay una demanda organizada de vecinos, pidiendo solución, por ejemplo, la luminaria, a los diferentes baches que hay, y que esa organización yo creo que se incrementó en estos últimos dos años de pandemia donde también la gente común y corriente, que no estaba relacionada con la organización social y política, empezó a reorganizarse, y los vecinos empezaron a juntarse para paliar la situación de hambre que había en el territorio, cosa que no se veía desde que yo era chica.

AUDIO 4 CAROLA HERNÁNDEZ

¿Pueden convertirse en una sorpresa? Si piensan eso, ¿sorpresa de qué?

Yo creo que vamos a ser la sorpresa para todos aquellos que nos creían muertos desde lo político, ahí vamos a dar el batacazo. Vamos a ser también la sorpresa, para todos aquellos que fueron confiando y que nos fueron acompañando durante estos dos años que para nosotros fueron muy difíciles y que verdaderamente creen en el proyecto político que estamos reconstruyendo. Proyecto político, porque es lo que somos, somos un proyecto político.

AUDIO 5 CAROLA HERNÁNDEZ