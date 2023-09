«Vamos a terminar con la casta familiar de Mariel Fernández»

Daniel Chávez, docente de carrera, hombre del peronismo, se prepara para llevar al recinto de sesiones del Concejo Deliberante las preguntas y los debates como una de las figuras de La Libertad Avanza que en Moreno conduce Ramón Vera Chávez.

Con su estilo acepta discutir los modelos cuando se abra el nuevo HCD a partir de diciembre y apunta a ese cruce democrático con Emmanuel Fernández, cuadro del Movimiento Evita, actual presidente del bloque oficialista, porque considera que Lucas Franco, que propone confrontar ideas con los /as libertarios /as, no renovará su banca (está 9 en la lista de La Capitana).

Chávez adelanta no solo las críticas al Servicio Escolar municipalizado sino exhibe el qué hacer con el esquema de empresas proveedoras, una arista de la gestión de Mariel Fernández poco explorada y que, a juicio del candidato a concejal de LLA, es una muestra de la protección que goza el «privado tutelado» por el gobierno.

En el marco electoral cree que Andrea Vera producirá en las urnas un «mega batacazo que terminará con la casta familiar de Mariel que gobierna Moreno»