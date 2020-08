0 shares







FUERTES CRÍTICAS DE LA UCR AL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

El próximo jueves y en el Teatro Leopoldo Marechal, el oficialismo consagrará un nuevo esquema de recolección de la basura en el partido de Moreno. En la cuenta personal de facebook la Intendenta de Moreno anuncia:

El pliego que será puesto a consideración tiene como objeto:

Objeto del llamado:

La Municipalidad de Moreno, sita en la calle Dr. Eduardo Asconapé n° 51, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, convoca a Licitación Pública para contratar la provisión de mano de obra para la prestación de las tareas de recolección de los denominados residuos sólidos urbanos generados en domicilios particulares y actividades terciarias y que son depositados por los residentes en los canastos o en los frentes de sus domicilios, dentro de bolsas, como así también en contenedores dispuestos por la Municipalidad en la vía pública.

Desde la Unión Cívica Radical su presidente Joaquín Nogueira define la propuesta como OTRA CAJA que buscará sustituir a la que durante dos décadas tiene una marca: El Trébol.

«Estuve leyendo el proyecto y lo estuvimos tratando en la Unión Cívica Radical que me ha instruido para emitir opinión respeto a esto, realmente me parece delirante e inmoral desde el objeto, destinado a hacer un gran negocio millonario, un negocio de 50 millones de dólares en seis años para nada. Como siempre la particularidad de este gobierno municipal es poner el carro delante del caballo entonces sobre un pretexto que puede parecer encomiable que es estatizar el sistema de recolección de residuos porque el actual servicio que se presta lo trajo don Julio Asseff en 1991, hablo del negocio de la privatización de la recolección, porque antes era municipal, es un peso muy grande para el presupuesto municipal. Estamos hablando de que la empresa que está prestando ahora el servicio y que termina en noviembre le pagan alrededor de mil millones de pesos por año, una cifra imposible de sostener para las arcas municipales y yo estimo que es por eso que Moreno estaba abandonado, lleno de pozos, sucio porque el barrido lo tiene que hacer la municipalidad y no puede comprar un escobillón porque gasta todo en esto, lo que se rompen no los arreglan más. Moreno está absolutamente abandonado, no desde esta gestión sino desde que se inició la democracia. La Unión Cívica Radical está cansada de concejales que entran con los pantalones rotos en el culo y se van millonarios, Intendentes que vienen con una mano atrás y otra adelante e inmediatamente se van a vivir a un country, mejoran su situación económica y todo esto es en detrimento de los vecinos de Moreno».

¿El Trébol no fue la caja que permitió que los bolsillos rotos se transformaran en el jean de primera calidad?

Y yo estimo que sí porque del mirar esto uno se da cuenta que hay un negocio, la municipalidad gasta mil millones y no lo puede sostener, ahora algún iluminado dice vamos a contratar mano de obra, vamos a dársela a una empresa privada y por eso le vamos a pagar 600 millones por año y un poco más. un empleado municipal gana 15 mil pesos, creo que es el sueldo mínimo, vamos a suponer que a la municipalidad decidiera pagarle o esta gente le va a pagar el doble o el triple de lo que gana un empleado municipal a los que van a recoger la basura, estamos hablando de 20 mil salarios y la empresa va a hacerse cargo de 150 salarios, o sea los que combatiendo el capital como bandera están trabajando para el capital porque si el tipo paga 300 salarios y se gana 19.700 salarios por año es una cosa loca, un defalco esto es la realidad. Entonces uno piensa, averigua y pregunta ¿cuántos camiones tenemos? Porque la municipalidad va a tener que poner los camiones, esto está pensado para 47 camiones ¿y cuántos tiene la municipalidad? Dicen 10 y mentira no hay 10, no tiene nada, no tiene un solo camión para recolectar la basura.

Están los camiones que compró Festa por leasing en el año 2018

Si, pero no son camiones tolva que es lo que se necesita para recolectar la basura, son camiones playos para juntar ramas, tampoco alcanza porque en cada esquina hay una pila de ramas y no tenemos nada. Vamos a contratar la gente que teóricamente necesitaría 47 camiones y no tenemos un solo camión, pero argumentan que comprarán por leasing, mentira porque le iban a dar 200 millones de pesos el Banco Provincia y cuando presentamos la solvencia del municipio le ofrecieron 50 millones. Los camiones, no es mi palo, pero deben costar 15 millones de pesos más o menos, no hay posibilidad de que esta gente junte la basura para el municipio. Ahora cuando uno ahonda en el tema y lee el pliego dice ‘es obligatorio comprar el pliego para participar en la licitación, el pliego cuesta dos millones de pesos pero no es necesario que todos los que vayan a participar en la licitación tengan pliego porque se pueden asociar ¿esto que significa? Abren la puerta, viene el perico que tiene solvencia, compra el pliego y después entran un montón de menesterosos que tiene dos carretillas y tres escobillones y no tienen solvencia para comprar el pliego pero se asociaron. Pero esto no termina acá, uno sigue leyendo y se da cuenta de la tramoya que está urdiendo ¿por qué? La licitación como todas las licitaciones es intuito, es personal, o sea se analiza la persona sea física o jurídica, esto implica experiencia, capital, garantías, perfecto entonces el que cumple todos esos requisitos se le da la licitación como es intuito personal dice no se puede transferir ni se puedo sub arrendar, pero en otro párrafo dice podrá y esto se hará con información al Concejo Deliberante ¿qué se cree que somos tontos? Porque en definitiva no se puede ceder, si se cediera por alguna circunstancia el que tiene que analizar eso es el Concejo Deliberante, se cree que acá hay 24 tontos sentados. Yo no soy concejal pero nosotros analizamos desde la política y naturalmente bregamos porque esto no salga porque es una locura

El proyecto termina con un modelo de concesión, pasa a un sistema mixto pero los camiones son municipales, que no es otra cosa que la titulada capitalización

Si no podemos pagar mil millones con una empresa que pone el personal y pone los camiones ¿vamos a pagar 600 para uno que no va a poner nada más que el personal? La Municipalidad, suponiendo con un milagro comprara los camiones, encargarse del seguro de los camiones, de cambiarle la cubierta, de cambiarle el aceite, de poner el gasoil, pero los tipos que están manejando el patrimonio municipal no son de tu dependencia, entonces al tipo le importa un pomo echar arena al tanque y no labura porque se rompió el camión, pero salimos nosotros a reparar el camión.

El seguro de las unidades lo paga la concensionaria

No, el seguro que paga la concesionaria es por las personas. Paga el seguro natural por si se mata un tipo o hay que pagarle eso está dicho que lo paga el concesionario, el que gane. De los camiones no dice una sola palabra acá porque eso lo provee la Municipalidad, entonces yo digo es un negocio japonés que en Moreno, un distrito pobre y arruinado que necesita laburar, que históricamente el empleador mayor es el municipio en Moreno, en lugar de contratar gente, de darle trabajo a los vecinos de Moreno, darle un trabajo digno, comprarle un uniforme, pagarle porque andan en la calle haciendo un trabajo insalubre, regalamos al capital 19.700 salarios por año, una locura

Acá el planteo del oficialismo que escuche extraoficialmente lo voy a decir así, es que se suspenden las ganancias, ya no hay caja con esto se deja atrás 20 años de oprobio producido por la propia política

Bueno, ellos son peronistas desde siempre en este municipio, esta es la caja, esto es un negociado, la Unión Cívica Radical lo considera un negociado a esto porque desde el primer articulo es inmoral el proyecto. Inmoral y contraviene las leyes de la lógica, entonces cuando una contraviene las leyes de la lógica o está en un negocio o está loco. El que lo hizo está loco, puede ser, en cuyo caso habría que llevarlo a Open Door y liberar a la gente de Moreno de un loco manejando esto. Otra posibilidad es que sea un negocio, en cuyo caso también hay que impedirlo. Si pensás con 600 millones de pesos, ahorramos 400 o nada porque tenemos que pagar los camiones, el mantenimiento de los camiones, el seguro, porque si va por la calle y mata a tres tipos hay que pagar.

El argumento que escuché en la sesión es que el leasing era una capitalización de vehículos que el Municipio no tiene.

Que se capitalice con 660 millones por año, ahí si se va a capitalizar porque va a darle empleo a 150 tipos y le van a sobrar 400 millones, con lo cual el primer año puede comprar todos los camiones que necesita y después le va a quedar 400 millones por año para cambiar las lamparitas, entonces cuando a un vecino se les quema la van a poder cambiar.

¿Por qué no la Municipalización? ¿No son confiables los trabajadores municipales? ¿Por qué están ubicados en el furgón de cola del tren y son de menor categoría? Puede venir la cooperativa de Moyano que parece ser más representativa del trabajo y la preservación de los bienes

Porque hay una cosa loca que sucede, Moyano protesta, patalea y además de traernos el Coronavirus que contagio a concejales y empleados del Concejo cuando vino, vino a arreglar su negocio con la amenaza de que iba a taponar la entrada a la Municipalidad. Moyano que le vaya a cantar a Gardel porque los empleados son de la empresa no de la Municipalidad, entonces se terminó el contrato y el laburo, que le vaya a reclamar a la empresa ¿Qué tiene que ver la Municipalidad? Estamos creando a través de Moyano y los camioneros una destrucción del aparato sindical nacional, todo tipo que fabrica pochoclos, le va bien y tiene que comprar un camión cagó si lo agarra Moyano porque si tiene volante, caja, camión, es camionero. Es una locura porque en la mayoría de las actividades profesionales el transporte es una parte secundaria, sino el que martilla tiene que ser metalúrgico, el que cambia las lamparitas electricista y no es así. Moyano es socio del gobierno entonces desde el presidente que decía que era un tramposo a este que lo aplaude y dice que es Gardel, que Moyano haga lo que hizo con Mercado Libre, ir a cortar y Mercado Libre le dijo “los empleados están mejor que los camioneros” y la Municipalidad que haga lo mismo.

La Municipalización seria lo apropiado después de 20 años de concesión del servicio.

Es el camino, en algún momento presenté un proyecto que estaba pensado racionalmente porque establecía dividir por zonas e ir avanzando con experiencia.

El pliego 2014 que dio continuidad a El Trébol tenía la zona pública de Cuartel V y en este pliego se sigue sosteniendo la zona pública de Cuartel V.

Exactamente, hay una zona pública que es Cuartel V pero es zona pública de abandono, lo pensaba como zona pública de ejemplo. Si uno piensa en segmentar el distrito y hay sectores donde el servicio lo presta el Municipio y otros donde la empresa Privada, el sector municipal sirve como parámetro, tiene que ser el mejor y a partir de ahí se le exige a la empresa. Si vamos a Cuartel V no pasan más lo de la empresa, dejan que nos tape la mugre. Está mal y no se llevó adelante con honestidad intelectual y económica el tema de la basura. Digo, brillante y aplaudo si terminamos con las cajas de la basura que fue un negocio desde el primer día. Aplaudo la idea pero cuando veo esto digo “cambiaron la caja”, esto es un negocio y no tengo dudas, nadie puede pensar que vas a pagar 20 mil salarios y al tipo que les das la guita de 20 mil salarios para darte el servicio que contratás gasta 300.

Es una cuenta simple, salvo que la expliquen y me parece que hasta acá no han llegado los detalles técnicos ni las memorias descriptivas que digan “hay tantos camiones, se contratan tantos trabajadores”. Lo concreto es la cifra, 3700 millones en seis años.

O cincuenta millones de dólares. Si imprimimos dos billones de pesos alguien dice “no es nada, lo encontrás a la vuelta de la esquina” pero son 54 millones de dólares que va a ser siempre lo mismo porque se va actualizando a lo largo de 6 años. Si me dijeras “conseguimos una empresa X que en vez de 1000 cobra 600, nos ahorramos 400” pero acá no ahorramos nada, nos sumamos un problema. A los vecinos de Moreno nos va atapar la mugre, uno quiere alertar al vecino de que Moreno será invivible por la mugre, estamos bastante cerca pero se va a agravar. Hay otro problema, la Municipalidad no puede comprar camiones porque no tiene plata, el leasing es historia china, todo está pensado. Cuando uno lee el pliego es para Moyano o Mambrú, el que gane y provea el personal después sin ningún gasto les dé el paso a las cooperativas que son inexistentes y burlan la Ley Orgánica, que es clara: “Todo lo que sea obra pública tiene que participar de una licitación, inclusive las cooperativas, salvo cuando se trate de cooperativas de servicios públicos donde los frentistas son parte de la cooperativa y entonces hacen la obra”. Como está preparado ese pliego tramposo es para que después entren por la ventana los tipos que no podrían haber ganado la licitación ni para un puesto de panchos, esto va a generar que volvamos a la Edad Media en materia de recolección. Otro agravante es que a este gasto hay que sumarle el de tirar la basura en el CEAMSE, y aparte hay que prever porque el CEAMSE va a cerrar y los Municipios van a tener que hacerse cargo de procesar su basura. Como esto va a ser un basurero, los municipios vecinos que tienen una política de limpieza, van a depositarla en Moreno. Vamos hacia la destrucción del distrito y ésta es la llave.