Váyanse a cagar (poema patrio)

Una de las pocas cosas

de las que me enorgullezco

es la de ser política, lingüística y emocionalmente incorrecta.

Me chupan un reverendo ovario

las buenas costumbres

y la palabra medida y conciliadora.

Para mí, política, lenguaje y emociones son un arma.

La discusión no es qué forma tiene la gomera,

sino a quién apunta.



Dicho esto,…

váyanse a cagar todxs lxs correctxs borregxs

seguidores del discurso del sentido común.



Váyanse a cagar

lxs que pretenden esconder

sus cabezas de avestruz

en la descalificación

de cualquier opinión que no sea la oficial,

esa que les hace sentirse buenas gentes

y fieles

y blandxs

y sentimentales

adoradores de la figura paterna

que nos castiga

porque nos quiere cuidar.

Váyanse a cagar

lxs que ven como conspiraciones de la derecha

toda crítica a las políticas asesinas de los gobiernos,

como si los gobiernos, todos, no fueran la derecha en sus distintas expresiones.



Váyanse a cagar

todxs lxs honestxs ciudadanxs

que piensan que desconfiar y denunciar a los gobiernos,

a lxs dueñxs del mundo, a lxs verdugxs,

es estar con la derecha más rancia,

como si Gates

o la OMS

o la corporación farmacéutica

o sus operadores locales a los que ellxs adhieren,

y siguen a ciegas,

fueran la quintaesencia de la revolución.



Váyanse a cagar

lxs obsecuentes conformistas

que escondidxs detrás del miedo

y de su propia miseria humana

justifican y aprueban y aplauden a sus gobernantes

cuando hacen un campo de concentración

y exterminio de las barriadas de laburantes.

Váyanse a cagar

lxs que miran para otro lado

y se lavan las manos,

no por dos cumpleaños felices,

sino por toda las estúpidas vueltas al sol

con que disfrazan su nula empatía humana

cuando la yuta desaparece y asesina a un trabajadxr.

Váyanse a cagar

lxs que, ante la abrumadora realidad del hambre

siguen insistiendo,

desde sus míseros privilegios de comer todos los días

y vivir bajo techo,

quedate en casa,

nos cuidamos entre todxs, irresponsable

y toda la sarta de estupideces

que les inyectaron en sus cabezas colonizadas.

Váyanse a cagar.

Me tienen harta.

Feliz día de la patria es el otro

para todxs lxs cobardes

lamebotas del poder de turno.