13 shares







MANIFESTACIÓN EN CLAVE DE EVIDENCIAS / RECOLECCIÓN DE LA BASURA-

Aclara, como primer medida: es concejal por el gremio y la CGT Regional, banca que ocupó Pablo Lombardi y luego Walter Correa. Explica el fundamento de lo orgánico porque en el recinto y al momento de aprobarse la contratación de mano de obra para levantar la basura dijo ACOMPAÑAR pero inmediatamente se levantó de la platea del Marechal, es decir, no lo votó al proyecto porque no RENUNCIA a la pelea. Una expresión define el sentir, hacer y pensar de Marcelo «Boxeador» Cosme, hijo de una trabajadora municipal: «Los trabajadores municipales no perciben ni la cuarta parte de lo que cobrarán los recolectores privados:

Te fuiste aun cuando dijiste que lo aprobabas ¿por qué, fue un acto impulsivo o metódico?

Mira, ahí con respeto a lo que vos estabas planteando en la introducción, la organización donde se organizan los trabajadores municipales SITRAM existe desde 1946 es una organización que de alguna manera hoy como esta de moda en las redes La invento Perón. Yo quiero retrotraerme al año pasado, en el cual en la interna del Frente de Todos hubo alrededor de 17 o 11 precandidaturas a la intendencia en la cual nosotros acompañamos al compañero Diputado Walter Correa en el cual había un punto que hablaba de la municipalización, que yo como buen hijo de una trabajadora municipal la verdad que veía con buen agrado poder volver a recuperar la recolección

Porque el servicio nunca fue concesionado desde que nació, porque sino no se entiende la discusión que para mí tendría que haber sido más fuerte y más seria porque antes de 1991 era municipal y lo que se denomina década neoliberal, que fue el peronismo de Menen, se concesionó todo y ahí se fue perdiendo lo que es la identidad del trabajo público, más lo municipal. Por eso arranqué la pregunta por qué cambiaste de aquella decisión tomando la historia que fuiste clarísimo con el proyecto GIRSU ya que hablaste de destrato hacia los /as municipales, incluso por la propuesta de Correa sostenés la municipalización, y el jueves en la sesión dijiste acompaño siendo orgánico pero te fuiste

Tal cual, yo te voy a responder lo que vos querés escuchar porque la verdad te agradezco esta entrevista, pero también escuché ahí algunos dichos que decían de que no se puede subir y bajar rápidamente el Aconcagua, algo así no recuerdo bien, yo creo que parafraseando esos dichos creo que es cierto no podemos jugar carrera sin antes empezar a saber caminar, pero a principio de año se corrió una maratón hacia el Aconcagua que se subió y se bajo y me refiero a la cantidad de despidos que hubo en la cual nuestra organización fue la única que denunció al Ministerio de Trabajo infinidad de notas, carta documento y se pudo reincorporar a más de 500 compañeros

Me detengo ahí un segundo, el anuncio de Mariel Fernandez de despedir 600 trabajadores y un poco más, porque como nunca se precisó, es un gobierno que prometió precisión informativa y utilizó la red social de Facebook para decir echamos a 600, después el Dr. Merino en una conferencia histórica dijo ‘son más de 600’ pero me esta diciendo Cosme como Secretario General de SITRAM y concejal, que 500 fueron reincorporados

Si, más o menos

Habría que preguntar después el número de la planta que es lo que se cuestionó originalmente

Primero digo que los trabajadores o como bien vos decís nosotros nos debemos a nuestro Municipio, los trabajadores /as no son de nadie, no son objeto de una persona si por ahí militan en determinado espacio, pero más allá de eso lo que me parece que lo que había que poner en común es el trabajo ya que hoy tanto se está discutiendo ¿pero por qué decía esto? Yo creo que hay dos partes con respeto a la discusión de hoy, se hizo eso y hoy se cuestionaba eso de trabajadores Camioneros que me parece muy bien que se respete. Quien habla, más allá de ser Secretario General de municipales también soy el Secretario Adjunto de la CGT Regional Oeste y la verdad que yo ocupo esa banca no solamente por ser secretario general de SITRAM, ser municipal sino porque también pertenezco a una organización gremial en la cual hace unos años atrás el compañero Lombardi, referente de Canillitas después Correa de Curtidores y hoy me toca a mí, entonces en esa cuestión orgánica hubo una idea de poder acompañar.

Voy a traducir, lo llamaron a Cosme y le dijeron ‘tenés que acompañar porque hay que ser orgánico’ lo voy a traducir así elegantemente, no voy a decir que lo apretaron

No, no

Ser orgánico

No, la verdad que yo tengo en el ámbito gremial muchos compañeros y amigos y soy orgánico, soy peronista pero también soy bastante rebelde en cuanto a mis ideas yo no defiendo intereses de nada simplemente ideas y la idea era municipalizar, es lo que yo entendí en la campaña y es lo que sigo entendiendo. Quizás para el Ejecutivo fue lo mejor posible, no lo sé porque vos fijate que después de esos despidos, de esa ida y vuelta nosotros hace una semana recién pudimos lograr sentarnos con la Intendenta que discutimos solamente y que lo publicamos sobre las paritarias, la junta de calificación y ascenso que en ese momento se estaba discutiendo lo de La Agraria, salud y demás y no llegamos a discutir. No sé si el resto del entorno político escuchando algunas entrevistas por ahí me daba cuenta si pudieron sentarse a discutir esto de la municipalización de la recolección, no sé si el compañero Correa le llevó el proyecto o no sé si eso se discutió, nosotros no pudimos discutir. Entonces yo creo que defendí esa idea, entiendo que quizás lo que ellos pudieron discutir y fue lo mejor posible o lo que creían

Ahora, se va a repetir algo Cosme, 2014 cuando se relanza Consorcio el Trébol la frutillita del nuevo postre era municipalización Cuartel V, llegamos a 2020 nuevo esquema, contratación de mano de obra que será probablemente y que ya hay que ser claros, no es lo mismo una cooperativa que una empresa que se pone el traje de cooperativa y lo que va a venir acá es una empresa, es una empresa de Moyano, altamente probable que sea así. Ahora Cuartel V en mano de trabajadores municipales que usted no hace mucho tiempo me dijo que no tienen ni guantes

Ni guantes, nosotros en la gestión pasada padecimos cuatros años de Macri y Vidal en el cual la organización gremial si fueron 4 puntos que pudimos lograr importante para las trabajadoras y trabajadores municipales el Convenio Colectivo de Trabajo, el 3% de antigüedad, el boleto municipal y después los aumentos que se cobraban a los apremios, después vino este gobierno que llegó con los tacones de punta y rápidamente la pandemia y en todo eso recién nos pudimos sentar a tener una charla con la Intendenta y la verdad que para adelante hoy estamos discutiendo el tema de paritarias urgente, entendíamos que tenía que ser en agosto eso no sucedió, alrededor del distrito lo que es Malvinas Argentinas, General Rodríguez, Marcos Paz se está cerrando entre un 15% y 30% para septiembre, entonces tenemos la necesidad inmediata de cerrar un aumento para los trabajadores y trabajadoras y si esto no fuera así en septiembre nosotros tendríamos que estar convocando a delegados para salir a manifestar nuestra inquietud, necesidad.

Usted dijo en la sesión del jueves pasado ‘parece que hay que salir a quemar gomas para que nos den pelota’

Si es lamentable porque nosotros….

Están preparando las gomas, me está diciendo

No, nosotros nunca fuimos. Me parece que es necesario poder tener una mesa de diálogo pero también nos hemos manifestado, atrincherado en la Municipalidad, hemos puesto carpa, me parece que si está esa realidad de poder hacerlo, pero vamos a ver como plantean de acá para adelante pero igual el tema de la paritaria me parece que en septiembre se tiene que definir rápidamente, pero hay otra cuestión también que por ahí nos preocupa es más adelante con el tema de la recolección porque hay una parte que es municipal y que cobra ni la cuarta parte la parte privada ¿Qué va a pasar? Posiblemente con todo este dinero que se va a ahorrar la Municipalidad va a ir en beneficio de la comuna y también entiendo que para los trabajadores, ahora el trabajador de la recolección es municipal, pero también es municipal el de Tránsito, el de Comercio, el que levanta las ramas, entonces va a ser un gran problema para adelante, yo la verdad que lamento que no haya visto una mesa verdaderamente de diálogo, nosotros proponíamos una municipalización de la recolección, he escuchado algunos otros dirigentes que entendían que no estuvo esa discusión política para poder llegar a la municipalización, lamento porque se van a venir días de muchos conflictos por que va a ser muy difícil.