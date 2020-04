0 shares







EL INFIERNO EN LA TIERRA / UNIDAD 33 LOS HORNOS-

Eran las cárceles de Vidal y hoy son las de Kicillof. Las continuidades existen y las garantías no aparecen. Ni sanas ni limpias, como dice la Carta Magna. En el Penal N° 33 de Los Hornos (La Plata), las mujeres organizan como pueden su defensa. Encerradas, aisladas, más que nunca. Más invisibilizadas que antes, expuestas al método de desechos que merecen lo mínimo para que la destrucción tenga el efecto deseado por el servicio.

Tiene tres hijos y está detenida desde octubre del año pasado. Llegó a la Unidad N° 33 de Los Hornos. La supervivencia es diaria, sin agua potable. La celda no tiene humedad sino agua que corre por una de sus paredes. Reciben algunos litros de lavandina y la comida repite su menú, no digerible: «Es una situación pésima, por ejemplo en mi pabellón hay personas con cáncer, HIV, diabetes, con bronquiolitis, asma y la unidad no nos está suministrando los medicamentos que necesitamos. Por ejemplo yo hoy tengo un tumor en la panza, una hernia en el ombligo y tengo diabetes, ayer fui a sanidad y me dijeron que me echara harina para el dolor, me parece algo ilógico. Nos están dando 5 litros de lavandina por semana para el pabellón, pedimos una médica y nunca está, el viernes pedí un médico y me dijeron que recién iba a verme el lunes. Estamos en pésimas condiciones, nos dan de comer guisos de arroz con menudos, no hay nada para un dolor solamente Ibuprofeno una vez cada tanto. Anoche una compañera se cayó y se golpeó la cabeza, hay muchas chicas que tienen menores a cargo en la calle y tampoco les dan el beneficio de nada. Tengo a la jueza que me tiene acá porque no puedo bajar un teléfono de línea en mi casa, o sea, ahora mi defensor pidió lo que es por enfermedad, me pidieron una ecografía y acá el ecógrafo no viene, hay para hacer pero no viene a hacer ecografías, hace más de un mes me hicieron análisis de sangre y orina, todavía no están los resultados. No sé si además de diabetes tengo algo más. Hay personas que tienen un tumor en el pecho, está otorgado el arresto domiciliario y no la sacan, hay personas con HIV y no les contestan. Estamos viviendo el día a día, sobreviviendo. Haciendo el recuento entran 10, 5 con barbijo y 5 no, hay gente que la sacan a hacer deportes y la sacan sin barbijo, es una situación desesperante.

La situación del Coronavirus, ¿cuál es el tratamiento que reciben? ¿Qué hacen las personas que están al frente del servicio penitenciario? ¿Se cuidan, hay aislamiento obligatorio dentro de una cárcel?

El tema de los barbijos en el sistema penitenciario nos tuvimos que parar frente a la reja todo el pabellón y decirles que no iban a entrar más hasta que no vinieran con barbijo, pero empezaron a venir hace tres días. Venían sin barbijos a hacer el recuento y el cierre, hay una compañera que estaba con tos, le tomaron la fiebre y la mandaron de vuelta diciendo que era bronquiolitis y la mandaron al pabellón con nosotras. En ningún momento le hicieron una placa, un estudio, algo para ver si no tiene un problema más serio.

¿Qué lejos están de lograr un arresto domiciliario?

Nos tendríamos que haber ido, hay mucha gente. Hay dos compañeras con diabetes alta, las corrigen y las mandan de vuelta al pabellón.

¿Hace cuánto que estás ahí?

En esta unidad hace dos meses, pero llevo 7 meses detenida.

Lavandina y productos de limpieza, ¿reciben?

Lavandina nos dan un bidón de 5 litros por semana para todo el pabellón, somos 36.

¿Las visitas?

No tenemos desde el 16 de marzo, acá empezó a pararse todo ese día.

¿La comida?

Acá nos dan guiso de menudos, desde que empezó la pandemia no tenemos visita y estamos comiendo guiso de arroz y todo de pollo, el pollo nos dan la parte de las alitas y el hueso. Guiso de legumbres que son poroto, zanahorias y lentejas, son dos comidas al día, una a las 12 del mediodía y la otra a las seis de la tarde. No nos dan nada, te duela lo que te duela, solo Ibuprofeno. Me quemé la mano con agua caliente y me dieron paracetamol en gotas, que es para una criatura, no me hace nada a mí.

¿El agua es potable?

El agua de la canilla, cloro puro, ponés una botella de agua, la tirás y la botella queda blanca.

¿Reciben la comida que llevan sus familiares?

Nos alcanzan pero la verdad es un desastre porque nos rompen todo. Antes pasaba el puré de tomate y ahora queda en una parte que ellos le dicen “tratamiento”, queda ahí y cada vez que cocinamos tenemos que pedir o martes o jueves. Nos pinchan lo que es harina, nos rompen lo que es yerba, estamos en un estado crítico, hay mucha gente enferma. Es una unidad donde hay mamás a punto de dar a luz, criaturas chiquitas, los chicos los veo que salen a la plaza de la unidad cuando deberían estar adentro, sacan a las chicas a caminar a dar vuelta y si no se fabrican los barbijos no nos lo dan, alcohol ni nada.

¿Con qué fabrican barbijos?

Con tela, de 100 personas usan 3 o 4, no todas tienen para hacérselo.

¿La tela la provee el servicio penitenciario?

No, las telas la sacan de las cosas que tienen ellas, una remera, un pantalón o lo que sea. En el pabellón hay 36.

¿Todas con un cuadro de salud grave, preocupante?

Todas en su mayoría, aparte están en un estado malo son personas grandes de 50, 55, 60 años que no están cuidadas, la alimentación es pésima, a una persona con problemas de salud no le dan una leche o azúcar, una comida bien, lo que recibimos es un asco, deplorable mal.