«Venimos a desafiar a la casta política»

PRESENTARON LA FUNDACIÓN MORENO TE QUIERO –

El viernes por la noche y en un local de la calle Victorica, que supo ser bunker partidario en la elección 2021, Ramón Vera Chávez se puso al frente de los micrófonos para abrir, de par en par, la Fundación Moreno Te Quiero. Como presidente de esa estructura, el ex consejero escolar, dejó un manojo de afirmaciones y sentencias. Acompañado por sectores del mundo privado y social, también por actores de la política como Gastón Cabaña, Jorge «Pol» Almada (ex consejero escolar), Marcelo Genoud, ex Secretario de Servicios Públicos, y Mirta Otazúa (ex Administradora General del IDUAR).

Antes de dar inicio a la presentación, Vera Chávez habló con Desalambrar:

El nacimiento de una propuesta, una de las tantas que has desplegado y en esta ocasión como primera pregunta ¿qué tiene de particular, distintivo, diferente a todo aquello que has buscado para darle, tal vez profundidad a cualquier proyecto que necesite el pueblo de Moreno?

Primeramente, que es una Fundación, algo no muy habitual en Moreno y la idea es trabajar lo social, cultural, de lo deportivo, de la educación. Está tan desprestigiada la política, tan deslegitimada, entonces nuestra idea es, con un grupo de vecinos de Moreno, la mayoría no tiene nada que ver con la política, sino con la sociedad de Moreno, construir un espíritu solidario, un espíritu vinculando y articulando con distintos actores y sectores que componen esta sociedad de Moreno que está tan castigada, pero también tiene una gran esperanza aún cuando no se siente representada por sus dirigentes políticos.

Es muy interesante este punto porque la sociedad está en una frecuencia tan distinta de lo que es la casta, que es una palabra vieja que se pone de moda hoy. ¿Y esta fundación viene a dar el oído, a poner el oído a esa sociedad que está descreída?

Casta política de la que yo no formo parte, corporación política que yo no soy parte. En mis cuatro años como consejero escolar que yo fui electo por el voto popular, nunca cobré un peso, yo jamás cobré un peso. Y tiene razón la sociedad de Moreno, basta con mirar hacia atrás, basta con vivir la actualidad y de cara al futuro se preguntaran qué va a cambiar. Por eso es que a través de esta fundación nuestra idea es llamar profundamente a la reflexión y a través de la solidaridad, deporte, certámenes, competición, devolverle la alegría, decirle y ponerle no solamente el oído sino el hombro, abrir el corazón, extenderle nuestras manos, abrir nuestros brazos y decirle que no todo está perdido, que hay miles de morenenses que si bien no están conformes con la realidad no se quedan de brazos cruzados. Está fundación, la organización de esta fundación es una muestra cabal de esa rebeldía, de esa emancipación.

RAMÓN VERA CHÁVEZ / PTE. FUNDACIÓN MORENO TE QUIERO

¿Qué dirigentes de la política que la integran, quienes la integran hasta casi desafiar el poder constituido durante tanto tiempo?

No, no es que casi desafiar, los estamos desafiando. Porque no tenemos nada que ver…

¿Opositores y oficialistas?

No, desafiamos la casta política. Desafiamos a los dirigentes políticos, porque acá en Moreno les fue bien a 100 personas, a 70 familias que hace 25 o 35 años que están en el municipio de Moreno. Pero no Doña Juana que hace 30 años vive una realidad de privación, de postergación, de inseguridad, donde es moneda corriente de todos los días.

Háblame de algunos ejes que tiene la fundación, entiendo una búsqueda de talento que en eso hay como una premiación económica, pero en lo social, ¿de qué manera profesionalizan esa atención?

Por ejemplo, tenemos gabinetes de profesionales, tenemos colaborando con nosotros el doctor Saavedra, Secretario de salud de José C. Paz, un héroe de la pandemia. Un héroe, así con mayúsculas el hombre, exponiendo su vida como tantos trabajadores de la salud. Tenemos al abogado Pablo Salerno, a la doctora Rosalía Paiva que conforman también y reciben las denuncias de las mujeres que son maltratadas, que no se sienten seguras dentro de sus casas. Tenemos a la Licenciada Laura Giacoveta, a la Licenciada Claudia Sanabria Silva, que también son psicopedagogas, especialistas en asuntos de violencia de género o intramuro que es la mayor inseguridad que tenemos hoy, la sociedad de Moreno y toda la Argentina.

Lo que se está conociendo en las redes sociales es la fundación ‘Moreno te quiero’ y la búsqueda de talentos, por eso te decía de la premiación, ¿de dónde salen los fondos? ¿Cómo se banca esto?

Muy simple, porque una fundación a diferencia de otras entidades intermedias es el aporte solidario desde profesionales, trabajadores independientes, vecinos comunes, desde emprendedores, desde empresarios. O sea, todo va a estar dentro de una planilla de Excel y se verá quiénes son los aportantes.

Parece un programa de gobierno lo que estás haciendo Vera

Para nada, muy lejos de eso. Porque muchas veces los planes de gobierno están muy alejados de la gente.

Se puede hacer un plan de gobierno cercano a la gente

Lo que podemos hacer es escuchar a la gente y trabajar en función de las necesidades de la gente. Y es lo que vamos a hacer nosotros desde la fundación, a través de ella y articulando con la sociedad de Moreno.