«Veo a Moreno tan y más peronista que nunca»

Ernesto «Coco» Lomabrdi no apuntó a ampliar las notables diferencias que existe con el gobierno y conducción de Mariel Fernández. La elegancia de la palabra, esa intención de sentir la unidad como meta, es más interesante en lo político que profesar lo obvio que separa al peronismo histórico del Movimiento Evita y la gestión comunal. El ex intendente y ex Secretario General en la Administración de Mariel: «Yo podría arrancar haciendo una observación al planteo inicial respecto de cerrar heridas de lo que fue las PASO que fue diversa, con muchas expresiones, pero el cierre de las heridas de las PASO fue la General, después de que se terminó esa elección donde cada uno se ofrecía como opción, todos armaron fila detrás de la figura de la candidata a intendenta, la compañera Mariel, todos. Creo que todos y todas, no quedó nadie, nadie se animó entre bambalinas a hacer una sola manifestación que no fuera la unidad total del peronismo, atrás de la figura que conducía a partir de ahí los destinos de Moreno…»

No voy a hacer una corrección con lo que decís, sino avalar eso, pero eso no aseguró la unidad, me parece que fue una acción orgánica en post de la unidad

Yo creo que ese fue el primer gesto, cerrar heridas de una elección que lógicamente siempre puede dejar algún problemita, alguna diferencia, algún recelo. Y después vino una etapa donde no pudieron y ahí sí vino la convocatoria que yo agradecí y sigo agradeciendo por parte de Mariel en el sentido de ayudar a que eso se consolidara y lamentablemente no plasmó. Llegó un momento donde consideré que mi aporte no era suficiente para lograr los objetivos.

¿Qué es lo que definió esa medida que tomás?, ¿Una sucesión de hechos?

Sin duda una sucesión de hechos, en el sentido de que probablemente yo no había interpretado cabalmente lo que Mariel pretendía de la gestión mía. Entonces yo lo vI de una manera, salí a hacerlo y bueno, no pude concretarlo, estaba en mis manos.

¿Y qué es lo que ella te pidió?

Hice los esfuerzos, pero por eso digo, no soy yo para evaluarlo hay que verlo porque en realidad, el peronismo tiene una consigna que vos bien la conocés que es el que gana conduce, el que pierde acompaña. Inmediatamente ante esa consigna, todas y todos los compañeros del distrito, de todas las listas, de todas las posiciones fue una generosidad absoluta en el sentido de decir “bueno sí”, Mariel al principio abrió los brazos y pareció que eso encaminaba, cosa que me ponía verdaderamente muy feliz hasta que se empezó a empantanar donde no se podían lograr determinados objetivos de unidad, no se podía conformar eso, tuve una conversación con ella donde le dije “mirá Mariel creo que ya no soy quien pueda ayudarte en este sentido” y decidí dar un paso al costado, y así fue. Sigo deseándole lo mejor y que realmente lo pueda lograr, el peronismo de Moreno en general siente lo mismo».

Lo que terminó sucediendo contigo es como una ratificación de expresiones que van en esta frase “dan la palabra y no cumplen”, eso lo vengo escuchando desde hace tiempo más acentuado después de tu salida del gobierno de Mariel Fernández, ¿te suena algo en el oído esto?

Después de mi salida hay algunos acuerdos que se habían realizado, se desdibujaron, marchas atrás, desencuentros, qué los provocó o como sucedieron ya no está en mis manos decírtelo, por no conocer, por no haber estado en eso, te soy sincero, no sé qué es lo que puede haber pasado pero es cierto, no ha sido posible mantener un acuerdo fundamental que fue la arquitectura del triunfo de Mariel, que fue la unión de Pueblo Libre, es decir liderado por Mariano West y Patricia Rosemberg, las dos Patricias digo yo y Mariel y el Movimiento Evita; eso que sonó fuerte y fue realmente un efecto sorpresa que de alguna manera le dio la posibilidad de triunfo y no se pudo contener en el tiempo, eso también es algo que hay que revisar

¿Hay que revisar por qué se rompió?

Claro.

Peronismo joven que no termina de nacer, el peronismo que tuvo centralidad durante tres décadas, pero fue la Dra. Patricia Rosemberg que habló del gobierno de Mariel como del Movimiento Evita y de las organizaciones sociales

Yo veo a Moreno tan y más peronista que nunca, Moreno es uno de los distritos del Conurbano bonaerense, de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país, que siempre da nota sobresaliente en las elecciones, es peronista. Yo creo que se patea una baldosa y surge peronismo, yo creo que la misma historia es una historia de peronismo, es decir de un peronismo que inclusive en su momento se expresó en forma revolucionaria, tiene mucha historia peronista, eso es algo que por ahí en este momento no se ha logrado sintetizar desde una conducción que es digamos aquello que yo tanto le deseo a Mariel, hizo el esfuerzo para que lo lograra, en el sentido para que fuera ella pero bueno, hasta ahora eso no se logra. Lo que no obsta que toda la militancia peronista siga trabajando en el mismo sentido que siempre y más que nunca el signo de este tiempo es el de la unidad, se ha comprendido, siempre se habló mucho de la unidad pero digamos el giro estratégico, el golpe sorpresa que produce Cristina Fernández de Kirchner cuando va de Vicepresidenta, lo pone a Alberto para lograr la unidad, es un efecto que todavía no logra ser digerido por la oposición y ese efecto sorpresa todavía sigue dando resultado.

¿Y si eso lo traslado a Moreno?

Faltaría un giro copernicano en ese sentido, alguien que, y fue la expresión de todo el peronismo el deseo de que lo fuera Mariel, alguien de que realmente comprenda esa necesidad de la unidad y nos pueda abrazar a todos y conducirnos en un mismo sentido. Mientras tanto nosotros, yo no quiero poner en términos confrontativos, porque no son los tiempos de confrontación, son los tiempos de confraternidad, de fraternidad y sororidad, unirnos en todos y todas en un mismo sentido porque yo creo que el mundo general y la pandemia nos unió de una forma en una misma problemática, pero el mundo está en una problemática y Argentina no le escapa al mundo y necesitamos ponernos norte, ponernos objetivos y encaminarnos en unidad, lo que no quiere decir que tengamos que estar total y absolutamente de acuerdo, es una unidad que permite diferencias, matices, inclusión, las reflexiones, puedo estar de acuerdo en esto y en aquello no pero las contradicciones hay que saberlas dividir entre las principales y las secundarias.

El gobierno de Mariel es del Movimiento Evita

No lo veo mal, el gobierno es Movimiento Evita, para el movimiento Evita es un gran triunfo el hecho de que, es el único territorio en todo el país que ganó el Movimiento Evita un Departamento Ejecutivo. Es un motivo de orgullo y además es lógico, Mariel que es extracción de extracción social porque toda su militancia prácticamente la hizo en el Movimiento Evita, reivindicando esa situación, a nadie le parece mal lo que no implica que sea exclusivamente del Movimiento Evita. Si vas a Coco Lombardi era el gobierno de la Mesa Política y Gremial más allá de que podías abrirte o no, después vino Mariano y era el gobierno de Pueblo Libre, pero el que conduce o la que conduce, reconociendo esa situación que es un logro y está muy bien que así fuera, supere esa situación de pertenencia tan de organización para convertirse en una verdadera estadista pasando por la cuestión partidaria en el sentido de decir “unificar a todo el peronismo”, ese es el objetivo del peronismo, eso es lo que desea el peronismo, mientras que eso no se dé…

Si Mariel Fernández no tiene la estatura de estadista y cree que es con los movimientos, por propia inercia el peronismo va a buscar un cauce y a mí no me parece mal, se lo decía a Ismael Castro y se lo voy a decir a cualquiera, cuando no hay algo que no sea rejunte sino la construcción de la unidad, que se resuelva a través de la vía democrática. Necesitamos más democracia porque es de muy baja densidad lo que tenemos

Pero vos sabes que, lo dijo Ismael le voy a robar, dijo algo, todavía estamos a tiempo, él dijo todavía estamos a tiempo. Nosotros no le restamos ninguna posibilidad de nada a Mariel, nosotros sabemos que ganó, tiene que conducir y vamos a estar todos y todas, sobre todo los que tienen más responsabilidad de conducción y de organizaciones, que ya no es tanto mi base, mi situación. De acompañar desde el lugar del que se nos acepte. Yo creo que el peronismo de Moreno está organizado, está preparado para cualquier batalla y va a acompañar esta gestión y le va a dar lo mejor de sí desde el lugar de donde sea convidado participar.

¿Y si no hay ningún convite?

La política, no de la gestión porque se ha tomado una decisión digamos de cerrarla mucho sobre el Movimiento Evita, se le desea toda la suerte del mundo y se la acompaña desde otros ámbitos de la gestión que no es necesariamente dentro de los cargos. El peronismo y eso lo reflexionamos entre todos estamos para ayudar, para acompañar porque el sentido de la unidad va mucho más allá de esta cuestión de los cargos que se definirán en los momentos que se den las oportunidades electorales, cuando llegue ese momento se verá de qué manera, ya sea en una interna, PASO, una general, lo que sea, de qué manera se va expresar ese peronismo. Para los peronistas lo electoral y por eso el partido, es nada más que una herramienta, el resto es una cuestión más movimientista, el peronismo, el peronista, la peronista, vive esa pasión que tiene, ese sentimiento profundo del peronismo como un patrimonio de vida en cada momento.