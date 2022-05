Verdad y Justicia por Lautaro, pedido político al Presidente de la Nación

Salió a recorrer la patria latinoamericana. Volvió a la Argentina en modo de receso y volvió a soñar con soles y atardeceres, noches de ensayos y malabares. Lautaro Raso tenía 26 años cuando su cuerpo fue encontrado en Brasil. Sobrino de la militante por los Derechos Humanos, artífice de Moreno por la Memoria, Martha Ibarra explica lo que hoy vive y sufre la familia, el pedido de verdad y justicia que llegué al Presidente de la Nación, Alberto Fernández:

¿Quién es Lautaro?

Es mi sobrino, es el hijo de la hermana de Pablo Ibarra. Estamos intentando que el gobierno argentino presione a su par brasilero porque la cancillería en Curitiba está respondiendo. Hubo un momento en que había dejado de responder, pero a partir del viaje de Marta y Paloma, madre y hermana de Lautaro, que viajaron el 24 de marzo, llegaron ese fin de semana el sábado, le organizaron reuniones con las tres policías de Brasil y eso lo hizo la Cancillería y los están acompañando. El lunes tuvieron esa reunión con las tres policías, siempre nos dijeron que la policía militar de Brasil era mucho más cuidadosa en las cosas y esa policía militar fue la que encontró ese cuerpo de NN de Lautaro y lo pudo reconocer como el cuerpo de Lautaro.

Lautaro había iniciado un viaje, hace cuatro años atrás, vuelve a la Argentina por lo que me decías recién en noviembre del año pasado y regresa a Brasil. El ahorcamiento, que es un argumento muy propio de las policías en casos e historias de este tipo, no cierra por ningún lado. Contame qué hacía Lautaro para imaginar algo así

Cuando ellas le dijeron que el motivo de su muerte había sido el ahorcamiento, en un primer momento confiaron en que sea así y no podían entender porque no había ningún tipo de indicio de depresión. También los amigos de ellos decían que no había ningún tipo de indicio, después fueron al lugar donde él vivía, en una comunidad con jóvenes en una casa y también les dijeron que no había ningún tipo de indicio. Entonces ahí empezaron a ver los papeles, primero que la causa que había dicho la policía no estaba del todo detallada, en los papeles que iban pidiendo y que lograban algunos decía causa de la muerte indeterminada. Así que ahí comenzaron a abrirse de que posiblemente no sea un suicidio, además porque los mismos amigos les decían que el lugar donde apareció el cuerpo era bajo un puente en la ruta que va a San Pablo, en un lugar que se llama Colombo, donde él como trabajador de la calle haciendo malabares nunca hubiera ido, porque es un suburbio de Curitiba que queda hacia un lado extremadamente opuesto a lo que ellos estaban.

¿Quién está ayudando a tu cuñada y a tu sobrina allá en Brasil?

Sí, nosotros le pedimos a la Comisión Provincial por la Memoria, si podía darnos una mano con respecto a las relaciones en Brasil y Roberto Cipriano García la conectó a Marta con Ivete, es la coordinadora del SERPAJ de Brasil. Las recibió en su casa, todavía siguen estando. Ya pensemos que ya pasaron cinco semanas desde que están en Brasil, cuando ellas pensaban ir una semana como mucho, que lo encontraban una semana. Y ya van cinco semanas y no hay indicio de que vuelvan porque todavía no ha sido entregada toda la documentación de la primera autopsia y se supone que van a hacer una segunda autopsia que es lo que le estamos pidiendo un poco al gobierno argentino que ayude en ese sentido.

¿Es una solicitud directa al presidente o Cancillería?

En realidad, es un pedido político porque lo que puede hacer el Consulado lo está haciendo, nosotros necesitamos que acá presionen de alguna forma, no sé cómo porque también sabemos lo que es el gobierno de Bolsonaro y también conocemos, y lo ha dicho Ivete en una entrevista que le ha hecho La Retaguardia, que es una forma, el ahorcamiento es una forma que viene de la dictadura brasilera.

¿Hay fecha determinada cuando muere o lo matan a Lautaro?

No, también es raro eso. Porque Lautaro se comunica por última vez con la familia el 1 de febrero, su mamá estaba en casa ese día, se comunica desde acá, desde Moreno. Los amigos los ven en la casa, en Brasil, dos o tres días después, no mucho más, y el cuerpo aparece el 10 de febrero y dicen que uno de los motivos de no poder determinar la muerte es por el mal estado del cuerpo, algo imposible y que después se comprueba que no era posible no identificarlo. El 10 de febrero lo encuentran y ese mismo día lo llevan a la morgue de Colombo. Allí las pericias forenses las hace y las firma un médico sin matrícula, un profesional que realiza cirugías estéticas en Florianópolis, por esa zona. Edna que es una socióloga que pertenece a un equipo de investigación de desapariciones de mexicanos que está haciendo creo que un doctorado en la zona de Curitiba, está acompañando a Marta y a Paloma. Con su equipo también están viendo la documentación y también el fiscal, que tiene que ver con la parte de desaparición de personas, él también está ayudando, pero lo que pasa es que no responde el Estado brasilero.

Por último, estamos en 2022 y hablamos de desaparición de personas, estamos hablando de torturas o muertes

Y sí, nosotros dentro de Moreno por la Memoria no logramos involucrarnos mucho en lo que tiene que ver con violencia institucional o gatillo fácil o como lo determine, según la corriente ideológica en la que se responda. Pero es una realidad que nos sobrepasa y que creo que cada vez hay más conciencia, por eso nosotros intentamos que se creen espacios de memoria en los lugares donde fueron centros clandestinos de detención, o fueron espacios donde sucedieron hechos emblemáticos del terrorismo de Estado. Tienen que hablar sobre los derechos vulnerados en la dictadura y antes de la dictadura que tiene que ver con la historia nuestra pero también con los derechos vulnerados en la actualidad. Y es un espacio que acá en Moreno no tenemos.

¿Qué pasó con Lautaro? ¿Qué crees vos que pasó?

Yo no puedo decir qué pasó con Lautaro, necesito que haya una investigación. No era una persona deprimida como para ir a colgarse debajo de una autopista, así que no sé qué pasó con Lautaro, hay que saberlo. Hay que conocerlo desde una investigación y pericias que sean confiables.