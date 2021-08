Victoria, Mariel, Noelia al Frente de Todos /as

TRAMO FINAL DE LA CAMPAÑA / PASO 2021 –

Recorrieron el Centro Comercial de Moreno Centro, conversaron con comerciantes de distintos rubros sobre la reactivación económica que muestra el distrito

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto a la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz, la precandidata a concejala Noelia Saavedra, el precandidato a Diputado Nacional, Daniel Menéndez y las y los precandidatos de la lista del Frente de Todos local, recorrieron el centro comercial de Moreno. Allí visitaron los stands del Mercado de la Economía Popular y conversaron con comerciantes de distintos rubros que manifestaron que atraviesan una reactivación económica tras la crisis por la pandemia.



En este marco, Mariel Fernández afirmó que “nos da mucha alegría recibir a Tolosa Paz, y junto a Noelia Saavedra recorrer el centro comercial y llevar adelante la campaña del Frente de Todos. La vida que queremos y proponemos es con más producción, más trabajo y sobre todo más dignidad y felicidad para cada habitante de Moreno, de la Provincia y de todo el país”.

“Conversamos con vecinas y vecinos que nos fuimos encontrando en el camino, y nos comentan que son papables las políticas que llevamos adelante, que ven mejoras en el barrio y que hay muchas cosas por hacer, pero hay confianza y esperanza en que seguimos construyendo la vida que queremos también en Moreno”, destacó la precandidata que encabeza la lista del Frente de Todos en Moreno, Noelia Saavedra.



Por su parte, Tolosa Paz destacó que “hay un reconocimiento muy grande a estas mujeres, tanto a Noelia, que la viene acompañando a Mariel desde el Ejecutivo, y a Mariel que no solamente es la primera intendenta de Moreno sino que viene desarrollando una transformación, que tiene que ver con cuidar la vida de las vecinas y los vecinos, cuidar las cuentas públicas de un Moreno que ya no está más pidiendo auxilio para pagar las cuentas, porque esta Intendenta no solamente es una gran intendenta sino también una gran administradora del dinero público que con mucha responsabilidad va haciendo una calidad de vida diferente para las vecinas y los vecinos”.



Además, Victoria, Mariel y Noelia estuvieron en la localidad de Francisco Álvarez, donde conversaron con Daniela, dueña de un emprendimiento que durante la pandemia reconvirtió su actividad de salón de fiestas, y hoy lleva adelante un negocio gastronómico con acompañamiento del estado municipal.