Villarruel en Moreno: «La gente honesta está presa en sus casas mientras los narcos y los delincuentes pululan libremente»

Victoria Villarruel, compañera de Milei en la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, bajó al distrito para encabezar una recorrida y acto en la localidad de Paso del Rey en claro apoyo a la candidatura de Andrea Vera a quien llamó «la próxima Intendenta de Moreno».

El escenario tuvo en uno de sus laterales un enorme billete de 100 dólares, símbolo de lo que propone LLA bajo el grito cerrado de Viva la Patria.

El discurso, Villarruel se mostró feliz de visitar el distrito que conoce por tener amigos en La Reja. Luego presentó a los /as candidatas que la acompañaron, en especial a Andrea Vera «nuestra próxima Intendente de Moreno».

Inmediatamente expresó: «Estuvimos recorriendo Moreno y lo que vimos fue un panorama muy difícil, triste, mucha pobreza, mucha desocupación, hay inseguridad. La gente honesta está presa en sus casas mientras los narcos y los delincuentes pululan libremente. El Estado está ausente, no da educación, no da salud, no tenemos justicia; las escuelas se caen a pedazos, los hospitales no curan, las fábricas no producen y la República Argentina que fue una nación pujante hoy está de rodillas por los mismos de siempre».

En el segundo tramo de su exposición, Villarruel aseguró que La Libertad Avanza vino a poner de pie al país y para eso llamó a votar la opción: «Necesitamos de cada uno de ustedes, del esfuerzo, no es solo un voto o venir a esta plaza y acompañarnos, es trabajar para sacar a Argentina del barro y que nuestros descendientes la elijan para vivir siempre. Desde La Libertad Avanza luchamos para que se respete el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad pero principalmente para recuperar una de las palabras más hermosas que tiene nuestro idioma que es la palabra PATRIA. Los invito a que tengamos la patria en el corazón, a que luchemos porque con los mismos de siempre nada va a cambiar, y que sepan que el 22 de octubre cuando pongan su voto están eligiendo la libertad y a nuestra patria, a nuestra casa, a nuestra familia, a lo hizo grande nuestro país. Viva La Patria».