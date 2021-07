El apoyo, los argumentos, la defensa del proyecto local, tiene en la banca de la concejala Josefina Díaz Ciarlo una representación que constituye el «nuevo oficialismo». Como integrante de SOMOS en el Frente de Todos, brindó un extenso reportaje que se emite esta noche a las 21 horas por Desalambrar y Canal 6. Allí habló de la política, la gestión y de la idea que tiene su partido de seguir aportando desde el Concejo Deliberante, lo que significa aspirar a tener UNA representante más en la próxima lista y no de modo testimonial. Al respecto, Díaz Ciarlo ofrece una definición que tiene sustento en la tarea y función legislativa: «Yo tengo una posición y lo sabe el Ejecutivo desde el primer día, cuando por ahí hubo una discusión más fuerte en el Concejo Deliberante. Lo digo porque nosotros vinimos a ser concejales, ocupar la banca no solo era una búsqueda de nuestra organización sino un deseo de gestión, porque legislar es para nosotros muy importante. Con Lucas (Franco) planteamos desde el primer momento que ese era nuestro rol, sabíamos que teníamos que acompañar decisiones importantes de Mariel pero que queríamos tener participación en las mismas desde nuestro lugar que es el Concejo Deliberante, en modificar lo que consideramos importante y en sumar lo necesario. En este sentido, si SOMOS más para fortalecer ese proceso, bienvenido sea, por supuesto que tenemos la voluntad de que así sea. En eso tenemos coincidencias porque el Concejo Deliberante no solo es la caja de resonancia de la política sino que es el espacio donde la comunidad tiene que tener participación, y creo que en eso se cambió bastante».

