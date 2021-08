Violencia de género: «Brenda rompió un patrón, ahora otras mujeres están dispuestas a declarar contra Daniel García»

Concurre a la puerta de la Comisaría Moreno 1ª. Tiene a su hija de dos años en sus brazos, mientras las manos de otras dos mujeres la sostienen, la contienen, la acompañan in situ para que su voz rompa todos los silencios. Brenda Escurra de 22 años de edad denunció por abuso sexual a su jefe, el dueño de la Joyería Mariané, Daniel García.

Su palabra recorre cada y todos los instantes que suelen ser bien analizados por el o los feminismos, los signos y símbolos de la violencia que se ejerce sobre una mujer cuando el poder es superior, jerárquico y dominante: «Es difícil contarlo, expresarlo, estar parada aquí, no tengo ganas de salir de mi habitación, ya no me arreglo, ya dejé de ser yo. No tengo oportunidad de quebrarme porque las mamás no tenemos lugar a caernos, pero a mí no me va a callar Daniel (García), no le tengo tanto miedo, pero tengo una angustia enorme y una vergüenza increíble como mujer, como todo, porque me hizo sentir la persona más inferior del mundo».

Al borde del llanto Brenda lo expone desde la claridad y valentía de quien transita el dolor tras romper las barreras del pánico: «Estos días fueron demasiado fuertes para mí, no sé cómo expresártelo, como ya te había dicho yo no tengo oportunidad de quebrarme ni nada por el estilo, siempre me tengo que mantener de pie porque soy mamá y las mamás no tenemos lugar a caernos. Yo me sentí acompañada, en ese momento tenía la necesidad de contarlo para que a otras futuras chicas no les pase. Resulta que ya pasaba esto, pasó siempre y nunca fueron escuchadas«.

Postear en las redes se hace para visibilizar, sobre todo hablando en situaciones de esta magnitud y violencia y después fuiste a la justicia y declaraste lo que pasó aquel día martes. No me interesa escuchar otra vez la la descripción porque ya lo hiciste con el Rodrigo Solórzano, pero ese acompañamiento que recibiste desde el martes que te da entereza y fuerza para decir “no se queda en una marcha, voy a hacer tantas marchas hasta que exista justicia”

Es que no se va a quedar hasta acá, va a seguir, aparte que no creo ser la única y creo que si yo siento la vergüenza que tengo en este momento, creo que cualquiera siente esta vergüenza. Incluso más hombres, es re difícil contarlo, expresarlo, estar parada incluso. Yo no tengo ganas de salir de mi pieza, siento todas las miradas acusando, me siento la culpable. Ya dejé de ser yo porque me sentía culpable, me sentía yo la problemática, la causante de todo, me dejé de arreglar y tal vez, tendría que haber sido un poquito egoísta porque todas las personas se preguntan “por qué no te fuiste”, sí, ¿por qué no me fui? Cuando yo dije que ya no me sentía a gusto, yo se lo digo a la hija, y la hija me dijo vámonos, esperame, nos vamos juntas y yo la escuché a ella. La prioricé a ella, me quedé, pero esto seguía pasando porque ella se iba al mediodía y después quedaba yo sola desprotegida, yo quería cuidarla a ella siendo que ella era la más adulta y la que siempre vivió esto y la desprotegida terminé siendo yo. Me olvidé de pensar en mí y la prioricé a ella. Ahora yo me siento desamparada porque sé que ella no va a salir a decir lo que yo estoy contando. Yo sé que ella tiene hija, el hermano tiene hija y que se van a seguir callando. Siento mucha vergüenza porque yo la quise cuidar a ella y la desprotegida terminé siendo yo y ella está siendo cómplice de su papá.

¿Ese lugar tiene cámaras, la joyería? Debió quedar registrado lo que ocurrió el pasado día martes

Todo porque son souvenirs, yo lo he visto que tiene videos del 2016 así que por lo tanto la tiene que tener.

Desde el martes hasta hoy, el acompañamiento del colectivo de mujeres te hace sentir más fuerte aún en el dolor que te acompaña, teniendo en brazos a tu hija

Sí me hace sentir acompañada, el sábado incluso me sentí protegida y siendo que ninguna de ellas eran mis hermanas, no era mi mamá, no era nadie, me sentí protegida después de mucho tiempo.

AUDIO 1 BRENDA

Sol está a su lado, todo el colectivo de Furia Transfeminista se encuentra desde el primer instante en que Brenda sale por las redes a denunciar el abuso sexual: «Donde hay abuso, hay muchos más abusos atrás que están tapados y la única forma de que esto salga a la luz, de que la justicia se mueva, es esto. Más de 10 años de mujeres en la misma situación que Brenda. Brenda rompió un patrón, salió a hablar y visibilizar, que nos parece tan fuerte la lucha de Brenda que no se va a callar más y en Moreno el feminismo está avisando que no se va a callar más ante estos empresarios que son tan poderosos no. Nosotros estamos con Brenda desde el día 1, desde que realizó la denuncia en la Comisaria de la Mujer, después cuando ratificó la denuncia en la UFI 8 y hoy mismo presentamos un escrito de las víctimas que se han comunicado con nosotros, con sus datos, con denuncias anteriores por distintos hechos de violencia y de abuso. Así que le pedimos a la UFI 8 que por favor avance, que cite a estas personas, que escuche testimonios y que también se haga presente el CAV para atender a Brenda y acompañar en toda la parte psicológica.

Reiterame, llevaron hoy un escrito con nombre y apellido de otras mujeres que trabajaron en Joyería Mariané y atravesaron por situaciones similares, iguales o peores

Tal cual fue así

En qué cantidad de testimonios, qué cantidad de mujeres dijeron sí, pasamos por esto y estamos dispuestas a testimoniar si nos llama la justicia

Nosotros presentamos 5 mujeres más en situaciones de maltrato terribles como las que se ven en el vídeo y de distintas situaciones de abuso porque este tipo (Daniel García). Todo el tiempo acosaba a sus empleadas.

Ese video que lo dice García en una entrevista periodística, es viejo. El tema es lo que dice ese vídeo, viejo o nuevo, se actualiza a partir de una denuncia tan fuerte como la que hace Brenda

Sí, a nosotros nos pareció re importante que la gente viera lo que recibían las chicas de él, esa violencia y el poder, como se ponía por sobre las víctimas para callarlas. Nos pareció fundamental Florencia, que es otra chica que esperemos que la fiscalía la llame para dar su testimonio y que esto, lo cotidiano de las chicas que no se dejaban abusar o ponían límites al maltrato hasta que se fueron del negocio.

Hay una Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, ¿qué es lo que hizo? Objetivamente y concretamente desde que esto toma luz en las redes y después, insisto, denuncia en la justicia

Como primera medida ese día que Brenda realiza la denuncia en la Comisaría de la Mujer, que también pedimos medidas cautelares porque este tipo es un poderoso, Brenda tiene mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar, las represalías, se acerca Brenda con la denuncia al lugar y la denuncia en papel desaparece. Se la entrega a una mujer y la denuncia desaparece. No la encontraron más. Se la tuvieron que pasar en PDF y acto seguido llevarla a la casa en papel. Nosotros nos comunicamos con la Secretaría y la verdad que la respuesta que tuvimos es que ya estaba el problema resuelto. Nos quedamos atónitos.

¿Qué problema?

El problema de la pérdida de la denuncia. Nos quedamos atónitos, no tenemos un diálogo fluido con la Comisaría de la mujer porque siempre estamos exigiéndole al Estado que trabaje, como en este caso, donde más allá de un llamado que puede recibir Brenda posterior a que lo haga público, porque siempre los llamados de la Secretaría son posteriores a que esto se haga público. Brenda necesita asistencia psicológica, Brenda necesita asistencia económica porque se quedó sin trabajo, no la está pasando bien, ella no está bien ahora, pero es una gran luchadora que va a salir adelante.

AUDIO 2 SOL

«Sinceramente lo que necesito es que no pasen más estas cosas, porque NO tendríamos que sentirnos tan desprotegidas, porque tenemos que pasar ciertas cosas nosotras, que tenemos que ser escuchadas a través de las mismas mujeres que salen a protestar porque si fuese porque lo que nosotros tendríamos que sentirnos seguras, estamos re olvidadas, re desprotegidas, porque acá habla más la plata que lo que tendría que hablar en realidad. Porque hay una verdad que es, que a mí no me va a callar Daniel, yo no le tengo tanto miedo, porque yo no le tengo que tener miedo, sobre todo lo que estoy tratando de estar parada acá, soy mamá, no tengo el lugar de tener miedo. Tengo una angustia enorme, enorme, y una vergüenza increíble. Como mujer, como todo, porque me hizo sentir la persona más inferior del mundo y va a seguir, yo sé que todo esto va a seguir, y yo voy a seguir, así como él va a seguir, yo voy a seguir porque sinceramente no me va a poder callar«.

AUDIO 3 BRENDA