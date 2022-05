Violencia de géneros y familia, aumentó un 600 por ciento en los últimos ocho años

DATOS OFICIALES DE MORENO –

Está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familias y Usurpaciones. El Dr. Emiliano Buscalia posee el conocimiento y las datos oficiales de un fenómeno social que creció un 600 por ciento en los últimos ocho años. En diálogo con Desalambrar habla de los instrumentos que el Estado posee para enfrentar, afrontar y abordar las violencias:

Parto de un supuesto que por la pandemia, el encierro fue un motor o la combustión para que se desplieguen las violencias, sobre todo intrafamiliares. La primera pregunta es ¿qué puede observar de lo que dejó la pandemia en términos de violencia de género y resultados judiciales?

Fue un acelerador en realidad, porque el aumento es constante desde que se visibilizó el asunto en la problemática, a partir del 2012/13/14. Justamente mirando las estadísticas el aumento, por ejemplo, de entradas de denuncias en general en una fiscalía como la nuestra que es de conflictividad no sólo de familia y género, sino también social – vecinal, el aumento general fue de un 140%, de 2014 hasta 2022. Y en la temática problemática de género y familia 600%. Esto fue gradual y se aceleró en la pandemia, no sé si tanto la cantidad, sino en los hechos violentos en sí. Pero el crecimiento o la visibilidad de la problemática se incrementó seis veces en estos años. Seis, ocho años, cuando el incremento total del conflicto en general que nosotros tratamos se incrementó un 140%, esa es la proporción. O sea es paradigmático, estructural.

El último estadio de la violencia de género es el femicidio, antes de ese desenlace, ¿qué grados de violencia observa en las causas que usted puede investigar?

En general nuestra tarea está orientada a abarcar todos los casos, todos los casos aunque sean pequeños, porque entendemos que son ciclos o círculos que van incrementando y se van encadenando. Son ciclos históricos, con lo cual nosotros lo que queremos es tener el aviso temprano, el pequeño hecho como para intervenir y prevenir eso. Nosotros entendemos que dejar transcurrir estos ciclos son los que desencadenan femicidio, entonces nuestra tarea específica de la fiscalía con esta cantidad de causas que ingresan, que son aproximadamente casi siete mil, ocho mil por año, es intervenir en esos ciclos e impedir los femicidios de algún modo. El femicidio generalmente se produce si no hay atención del Estado o de la sociedad misma, si hay una desatención, si no hay una respuesta al llamado de la víctima. Eso es lo que nosotros hemos tomado como política, costó verlo, es un paradigma. Por ejemplo, antes de la sanción de la ley, de la convención de la mujer que tiene rango constitucional no había ninguna visibilidad de esto. En las denuncias por amenaza, por desobediencia, como se decía antiguamente, que es una barbaridad, eran causas que eran desatendidas y archivadas y eran avisos, eran avisos de que iba a suceder, algo que iba a cambiar la vida de una mujer. Nosotros estamos centrados en eso, la política criminal en realidad que hay en el Ministerio Público, articulada con la Fiscalía General tiene que ver con la atención de eso y el accionar preventivo. Porque femicidio consumado es que no pudimos hacer nada por salvar una vida. Ponemos el acento en ese trabajo que es arduo porque son enormes cantidades de causas que hay que trabajar en forma interdisciplinaria además, no solamente la del Ministerio Público, interviene la Dirección del Género del municipio permanentemente en todos los casos con distintos programas, incluso también se atiende la violencia del hombre, como generalmente se pone como condición que la persona que está bajo proceso concurra a talleres, etc.. Es una cuestión que pasa por otro lado, formaciones, deconstrucción de la violencia, de fondo. Ponemos todos los recursos, que pueden ser escasos, pero están abocados a la prevención. Cuando ocurre un femicidio son las fiscalías ordinarias quienes siguen el proceso penal. Durante la pandemia hubo un índice de femicidio alto, si yo no recuerdo mal en el 2020 hubo más de 10 femicidios en Moreno, que fue realmente tremendo. Al año siguiente 2021, dos, tres, y ahora en este año uno (1) o sea, yo te hablo femicidio que se toman como tales en un sistema determinado, quizás alguno te puede decir, la estadística es mayor porque considero que este caso también es femicidio. Yo te digo lo que se consideró femicidio en la estadística del Ministerio Público. Por eso te decía que nosotros estamos abocados a emplear políticas con este universo enorme de causas, ocho mil anuales, en forma elástica y todo el tiempo variando y creando dispositivos nuevos para hablarlas.

Se refirió al botón anti-pánico ¿cuántos se distribuyen y cuándo es el momento para otorgar a quien es víctima de violencia este instrumento que puede salvar su vida? Sin dejar de mencionar doctor, no es fácil para una mujer realizar una denuncia, hay todo un proceso que algunos lo desconocen por completo.

Exacto, el botón anti-pánico se distribuye a través del Poder Ejecutivo y generalmente hay dos abordajes en el tema de géneros, está el nuestro que es penal, que es todo lo que te comenté hasta ahora, y el otro es de Familia que está la ley de violencia familiar que supuestamente entiende cuando la agresión no constituye un delito en sí. Pero si es violencia igual, ese concepto civil y generalmente desde esa primera intervención civil se otorga inmediatamente por medio del Ejecutivo local, el botón anti-pánico. Se están dando y es una política de alerta importante. Si nosotros también tenemos un caso, lo podemos pedir y también se otorga. Puede tener distintas fuentes, pero desde un inicio con la primera alerta se da el botón porque es esencialmente preventivo.

Hay una historia que fue el crimen, muerte o suicidio de Bebu, que no sé si lo recuerda. Sus familiares dicen que no se quitó la vida sino que fue asesinada por su pareja, ¿tiene identificada a esta historia, este caso?

No tengo precisiones en este momento, calculá que nosotros estamos con el presente absoluto. Imaginate que hoy mismo entran 30, 40 casos. Nuestra memoria es absolutamente en el presente, no te puedo dar precisiones de casos pasados hace tiempo. Tendría que en su caso buscar el antecedente.

Me impacta esto, que la memoria es el presente, ¿de qué manera se puede administrar justicia con este volumen de casos, 30 denuncias diarias por violencia de género?

La estructura es inimaginable, yo creo que es hasta imposible la estructura necesaria. Por eso te digo que la gimnasia diaria de crear, incluso con imaginación, dispositivos de abordaje, es una gimnasia permanente, te va recreando todo el día. Todos los días es una situación diferente, hay momentos en los cuales estallan, por así decirlo, en simultáneo varias situaciones, y realmente hay que inventarse ese día para afrontarlo. Sinceramente, y no es como ánimo de queja ni de nada, esta fiscalía fue muy bien atendida por la Fiscalía General, en el sentido de dotar de personal, pero en este tiempo que pasó aumentamos un 40%, un 30% en realidad el plantel, que es mucho para una estructura tan rígida como es el poder Judicial. Pero vos fíjate comparado con la magnitud del conflicto que representa, de su crecimiento, hemos dividido la fiscalía por grupos operativos, que están en guardia permanente, como si fuera una cosa rotativa para también ir sacando de la urgencia la gente que no puede vivir en alerta permanente. Es una cuestión psicológica. Nosotros tenemos grupos que se activan, que se desactivan, descansan, entran en actividad y así permanentemente. Eso, más una formación de la perspectiva de género porque también lo que sucedió que fue el cambio paradigmático fue tan grande que no se entendía en un primer momento, por ahí uno sí, pero no todo el mundo. Un cambio para bien y muy importante que se fue dando rápidamente en el tiempo. Ya te digo, de 2014 para atrás no había prácticamente conciencia de que una denuncia por amenaza podía terminar en la muerte de una mujer.

¿Las perimetrales funcionan?

Las perimetrales funcionan. Todo es perfectible y todo es falible, pero es una política que nosotros tomamos como muy importante. En el caso de la reiteración, si la persona ya tiene la perimetral y la viola, queda detenido. Y la victima está totalmente consciente de eso, da aviso inmediato y se aprende y se corta el circulo de violencia. Sí, absolutamente.

Si hay una continuidad en la amenaza o en la ejecución de la violencia por parte del hombre hacia la mujer, entendí bien que se lo detiene.

Sí, por supuesto. Al segundo hecho se lo detiene. Más allá por el monto de la pena, circunstancias del caso, puede quedar excarcelado, pueda quedar incluso libre pero en proceso. O puede quedar con prisión domiciliaria y un sistema muy importante que se está empleando que es el sistema de pulsera electrónica. Y otro sistema que está promoviendo el Ministerio de Justicia de Provincia es un sistema dual que consiste en dispositivos electrónicos que tiene que estar de acuerdo la víctima en esto, que lleva tanto ella en su cartera o en su bolsillo, o él a modo de pulsera, el violento, donde se activa por un sistema de monitoreo cuando se detecta el acercamiento de él a ella. Hay un monitoreo permanente, pero es todo una estructura enorme, eso también se está implementando desde hace un año en forma bastante común.

¿Por qué una mujer ante el primer indicio de violencia debe acudir al Estado a realizar la denuncia o a pedir ayuda?

Siempre, y el acceso a la justicia es lo que hay que afianzar porque generalmente la gente, las mujeres que están en esta situación lo que menos voluntad tienen por estar abatidas es llegar al mecanismo de justicia que muchas veces es el lejano y burocrático. Entonces hay que trabajar en eso.