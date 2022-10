«Vivimos en la desidia y el abandono, queremos que nuestra Intendenta se haga cargo de nuestro barrio El Vergel»

Ayer la Ruta 24, vecinas /as del barrio El Vergel, realizaron un piquete cortando un «poquito» la única mano que tiene esa importante arteria (en obra de pavimentación).

Resulta de interés reproducir el comunicado vecinal producido antes de la protesta: «Hemos realizado muchos reclamos y hablado personalmente con los concejales, no así con la Intendenta. En los respectivos encuentros hemos planteado los problemas que tiene el barrio El Vergel, falta de pavimentación y arreglo de calles, falta de iluminación en vía pública, falta de seguridad. El barrio no cuenta con jardín, tampoco escuela primaria ni secundaria, nada, mucho menos de espacio verde para los chicos. En el tema de salud contamos con una sola salita la cual solo atiende de 8 a 12 horas, con un médico clínico, pediatra, obstetra, una vez al mes.

Planteada nuestra problemática, los dichos concejales dispusieron la promesa de pavimentar una sola calle que une las dos entradas y las demás mejorarlas, la colocación de luces para transformarlas en corredores seguros, la construcción de un punto verde con juegos y corredor incluido ,y la seguridad policial garantizada en sus recorridos, pero de todo eso solo se realizó la colocación de algunas luces ,y el mejoramiento de unas calles incluyendo la principal que cruza por el medio del barrio. Dichos arreglos son una lavada de cara que no va a tardar mas que unas lluvias y el cruce de los vehículos para que el arreglo quede en nada. Ya agotamos toda instancia burocrática que solo hace generar mas descontento, este es un barrio tapado por los parques industriales, tapado pero no deshabitado ,y habitado por personas que tienen derecho a vivir de una forma humana, no como hasta este momento donde no entran ni las ambulancias ante una urgencia ,ni patrulleros ni remises. Los vecinos dicen basta ,solo pedimos lo que por derecho constitucional nos corresponde que es vivir dignamente».

Con este comunicado, donde se expone que el diálogo a través de concejales /as tiene fluidez, sin olvidar que un servicio de La Perlita ingresa exclusivamente para permitir a los niños /as, pibes /as, salir del barrio y llegar a sus escuelas, que en El Vergel se hará una cárcel con casi 1000 plazas, y tal vez ahí por cantidad de familias que lleguen al barrio, nazca o florezca la infraestructura.