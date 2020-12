0 shares







EN SU CASA, BARRIO MANANTIALES –

Vivió a pocas cuadras del Plan Federal en barrio La Perla. Su andar la conectó con la toma en La Bibiana II y esa permanencia abrió la puerta a cierta seguridad, un pedazo de tierra que estará con su nombre y apellido. Mayra es madre soltera de cuatro niños /as. Cuenta con asistencia pública, Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar y trabaja en una cooperativa del Movimiento Evita. Nos recibe en su humilde casilla de madera en barrio Manantiales:

Contame el recorrido para llegar acá

Nosotros estábamos en la toma, de allí nos trajeron acá y sabíamos que estaban entregando las casitas y ahora ya entregaron todas y a nosotras nos trajeron acá

Me dijiste que al llegar a este suelo estaba la casita

Cuando me trajeron de la toma para acá lo primero que recibí fue la casita y después nos ayudaron con las chapas, tirantes, nos dieron un subsidio de 30 mil para hacer el piso

El agua que es vital porque estamos en una pandemia, entonces todas las medidas de higiene son claves para vos y para tus niños porque además está tu hermana que tiene niños, son 9 personas acá

Si, somos 9

Habitando, sobreviviendo digo yo

Si, se lucha todos los días acá

Pero el agua, ¿cuántas calles o cuadras tenés que hacer para conseguir el agua?

A veces una cuadra, pero son re largas y entonces como los vecinos son tan buenos con nosotros nos dan el agua de acá o sino nos vamos al quiosco de la otra esquina que también nos da el agua, sabe que todavía no nos pusimos el agua y nos da

¿Hiciste el pozo?

Si, pagué para la luz también, por lo menos tengo luz que es lo que más me importa

¿A quién le pagaste?

A un vecino, pero no fue caro

Bueno, si se trata de monedas que son pocas pero vos me decías

Pero para el pan le sirve

A eso voy ¿las pocas monedas sirven para el pan?

Si y para la comida de todos los días de mis hijos

Sos integrante de una cooperativa

Si, de una cooperativa del Evita y ahí trabajo cuando me toca y voy y hago la leche para otros chicos y me traigo para mis hijos y así cuando tenga que trabajar ahora va a ser casi todos los días

No se pudo trabajar todos los días por la pandemia, ahora cuando llegue la famosa vacuna, en algún momento ¿vas a tener que prestar ese trabajo en la cooperativa Movimiento Evita todos los días?

Si

¿Y qué se hace? ¿Cuáles son las labores que hacés?

Ir a pintar las escuelas, limpiar las plazas, las calles, cortar el pasto

¿Y percibís por mes?

9 mil pesos

¿Te imaginás con un trabajo más estable?

Si, ojalá, me encantaría trabajar y traerles el plato de comida a mis hijos, me encantaría trabajar

¿Pudiste terminar la secundaria?

Si, gracias a Dios sí

Tenés 27 años, una familia y anhelás un trabajo más formal, ¿estás buscando trabajo, has ido a buscar, no se encuentra?

No, todavía no fui porque estoy con el problema de la escuela de los chicos

¿Cuál es el problema?

Que no hay vacantes, que tenemos que seguir esperando hasta que venga alguien y me diga que hay vacantes o sino tengo dos horas de viajes hasta llegar a la escuela de los chicos que es en Lomas hasta las casitas

Claro, el año que viene tus hijos tienen que ir a escuelas de la zona

Ojalá, no quiero que pierdan, ya perdieron un montón y ahora otra vez no quiero que sigan sin escribir su nombre, apellido

¿De los hijos/as que tenes cuántos deben ir a la escuela?

Tres.

¿Los tres tienen que ir a la primaria?

Si, 4°,2°, 1° y la más chiquita al jardín

En esto de la subsistencia, hablame de la Tarjeta Alimentar

Si, con esa tarjeta le pude dar el plato de comida todos los días a mis hijos, que me salva muchísimo

Es la tarjeta Alimentar y también la Asignación Universal por Hijo

Si, con eso gracias a Dios salgo adelante con mis hijos, le puedo dar la comida todos los días

¿Qué es lo que más te agrada de Manantiales?

Me gusta porque es más tranquilo, estas acá con tus hijos en tu casa que nadie te moleste, que podés dormir tranquila. Allá no, no se podía dormir a veces, te daba miedo estar allá, me daba miedo todos los días, pero hoy en día estoy acompañada por mi hermana que está conmigo en todas y no estoy sola, viene mi familia a verme, sabe que estoy acá

En el día a día ¿a qué juegan tus niños?

Y juegan a la bolita, a la pelota en la canchita sino juegan con mis sobrinitos o hablamos, jugamos

Bueno, hay vacas y caballos

Si hay un montón

Allá en La Bibiana había una organización de mujeres, asambleas, esa organización que les permitió a ustedes exigir y reclamar el derecho de la tierra acá ¿sigue existiendo, se juntan, hablan?

Si, ahora empezamos a hacer juntadas en la casa de María y en la casa de otra señora. Estamos unidos, tenemos un WhatsApp, estamos conectadas

¿Y se cuidan?

Si, la verdad que si estamos todos atentos

¿Qué te gustaría que pase con este barrio?

Y la verdad que ya es un barrio para mí, yo estoy en un barrio, ya no estoy más en una toma que ya, pase lo que pase, y estamos acá ahora peleando por lo que es de nosotros

Hay que pagar la tierra, ¿ya te llegó la notificación?

Ya nos dieron una chequera para empezar a pagar a partir de este mes

¿Lo qué pagas de cuánto es?

Son 3.150 pesos.

Cuando levantes la copa, un vaso, junto a tu hermana, en lo que se llaman fiesta de fin de año, ¿por qué brindarás?

Voy a brindar que no estoy en la calle, que mis hijos tienen cama y un techo propio, y que nos vaya bien a todos