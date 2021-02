0 shares







LEONARDO CÓPPOLA, SIN 2021 NO HAY 2023 –

Decidido a disputar el poder, define que el enemigo /a político es Mariel Fernández. Como lo expresa el Dr. Aníbal Asseff, el concejal en uso de licencia Leonardo Cóppola no cierra para nada la construcción de la unidad y, si es necesario, la interna. Quiere ser concejal titular, que ya lo es en uso de licencia, pero ahora quedarse en la banca porque el objetivo final es la Intendencia en 2023:

Empezó su campaña, como hay un cambio en el Concejo Deliberante supongo que habrá una modificación en la Comisión de Poderes, como yo le hice una nota en este mismo lugar no hace mucho tiempo, quiero ver si me dice brevemente, ¿vuelve a ejercer el cargo de concejal o renuncia, si es que se va a postular este año?

Yo voy a esperar que me llamen como corresponde, es lo que decidió el cuerpo. Me tendrá que llegar la citación formal para ir, soy muy respetuoso de lo que el cuerpo me pregunte y vea, vos fíjate no es solo mi caso, la gente de la Intendente aparentemente por una decisión política definió que vuelvan sus dos concejales, de otra corriente del Frente de Todos, claramente son decisiones políticas. Ellos pueden tomar decisiones políticas, ¿está mal que nosotros tomemos decisiones políticas?

No, no creo que este mal, lo que pasa es que se vio una sesión donde Claudia Asseff y Mirko García plantearon que usted debe presentarse por la licencia, eso explica que está roto Juntos por el Cambio y hay dos bloques, pero además ya lo llevan a un plano institucional diciendo que no tiene razón usted para seguir con la licencia. Es algo que excede lo partidario, entró en una fase política institucional

Yo sigo insistiendo lo nuestro en estos casos son decisiones políticas. La decisión política que he tomado implica que me llame la Comisión de Poderes como ha determinado, y vuelvo a insistir que para mi la concejal Agostinelli está haciendo un excelente trabajo

¿Usted se va a postular para concejal?

Yo me voy a postular este año para ser concejal, voy a encabezar la lista de Cambiemos y he venido trabajando hace mucho tiempo para poder ser Intendente de los morenenses, por lo tanto, voy a seguir en esa línea de trabajo, y vuelvo a decir lo que te dije en algún momento, no necesito un cargo para poder hacer política y me parece que cuando uno trabaja en un proyecto político entiende que otras personas también pueden ejecutar decisiones como si estuviera uno, lo nuestro no es una persona sino un equipo.

Usted va a encabezar la lista ¿está hablando con Asseff? Si quiere encabezar la lista, después de lo que pasó en tantos años, ¿por qué no juegan una interna y terminan todo este asunto de la politiquería?

Yo voy a trabajar para encabezar la lista, no hay dudas que vengo trabajando hace mucho tiempo para tener una oportunidad, me parece que…

Claudia Asseff no puede encabezar una lista porque no tiene reelección, por eso me dice que va a encabezar

Esto es política y seguramente la política tiene muchos aspirantes a un lugar o muchos aspirantes a llegar a algo. Yo aspiro a encabezar la lista y trabajo para eso, me vengo preparando, vengo trabajando hace mucho y me siento totalmente maduro para poder ser Intendente en el 2023. Para ser Intendente en el 2023, para mi criterio, para mi pensamiento, no hay 23 sin 2021 y te lo hablo de la política, por ende yo voy hacer todo el trabajo, yo voy hablar con todas las fuerzas, voy hablar con todos los dirigentes porque también entiendo que para poder ganarle al Frente de Todos hay que estar todos juntos. La única manera de nosotros poder ganar y ganar la Intendencia de Moreno es entender que tenemos que estar todos juntos sin egoísmos personales, pero también reconozco que uno ha hecho un montón de sacrificios pensando que había otro u otros que en ese momento estaban en mejores condiciones, que uno todavía no estaba preparado para eso…

Asseff, usted del que habla es de Asseff

No, no es nada personal

La pregunta es política no es personal

Yo claramente después de tantos años de trabajo creo, merezco y estoy en condiciones de tener una oportunidad de competir la Intendencia con el Frente de Todos mano a mano porque la situación política lo determina de una manera distinta en otros escenarios

Por eso le pregunté, si en esta construcción de la que está hablando ¿no llegó el momento de una interna? Porque la interna es saludable, es mejor democracia para un partido o hablará con Anibal Asseff para coincidir todos juntos, eso no me quedó claro

La interna es un camino y yo estoy dispuesto a llevarlo adelante en caso que sea necesario

¿Qué condiciones llevarían a la interna?

Que todas las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio no nos pongamos de acuerdo

Hay que trabajar todo el año para tener un acuerdo con Asseff, usted y otros

Vos lo volcás directamente con el asseffismo que es un apellido muy importante en Moreno y muy importante en Juntos por el Cambio, pero también este frente lo componen un montón de actores de más valor, de menos valor, de igual valor. Lo que tenemos que entender es que nuestros enemigos, políticamente hablando, no están dentro de Juntos por el Cambio, nuestros enemigos políticos y lo digo en términos políticos están en frente, el que piensa distinto a nosotros es Mariel.

Camina hacia la unidad entonces

Si la interna nos une bienvenida la interna, si el diálogo nos une bienvenido el dialogo, lo que no hay duda es que para que este espacio político tenga una posibilidad de ganar la intendencia tiene que estar todos juntos y encontrar a los mejores hombres y mujeres que representen este proyecto. Yo vengo trabajando para eso, ya sea con el diálogo, o con una interna que sea respetuosa. Como estoy decidido a ser Intendente en 2023, lo que haré es buscar el diálogo con todos porque mi rival está enfrente y los destinos de los morenenses se cambia desde la intendencia

Si logra esto no, con interna o sin interna, asume en diciembre otro período de concejal, ¿pide licencia?

No, claramente no. Claramente en este mandato es político que nos va a llevar a todos a discutir la intendencia, Moreno no es fácil y por eso le pido a todos que trabajemos juntos, y digo si la interna nos une bienvenida la interna, ojalá nos pueda unir el diálogo sino tranquilamente hay muchos sectores para competir, no es solo el asseffismo.

¿Cuáles?

Lo componen el ARI, el radicalismo, está Gladys Villalba con su espacio político. En el PRO somos dos personas, pero con todo el frente no alcanza. Tanto yo como Aníbal (Asseff), como muchos que viene trabajando en este proyecto, debemos entender de una vez por todas que para cambiar el destino de Moreno tenemos que estar todos juntos

Se juntaron en las últimas elecciones, fueron todos juntos

Falta, falta mucho más, no alcanzó, yo no quiero jugar a meter 2 o 3 concejales yo quiero cambiar la realidad de Moreno con un pensamiento distinto, con un armado político, con una estrategia distinta y con una forma de gobernar distinta y la única manera de lograr eso es llegar al sillón de Asconapé

Está dialogando con Aníbal Assef entonces

Si, si, yo diálogo con todos los sectores

Sabe que pasa, la razón de la pregunta ocurre porque una cuestión interna partidaria terminó en el Concejo Deliberante casi como regalo de fin de año. Su licencia como edil ya salió de la órbita partidaria, de la interna del PRO, entonces le pregunto, si hay diálogo es que supongo que esa pelota se va a frenar o no

Yo con Aníbal siempre he tenido diálogo

¿Y con Claudia Asseff?

El espacio para mí lo conduce Aníbal Asseff

Y yo veo dos bloques ahí, Juntos por el Cambio y Ahora Juntos por el Cambio

Pero una diferencia, cuando personalmente estuve en el Concejo Deliberante trabajé con todos y más allá de las diferencias la hemos podido sostener, esta vez hubo diferentes personas que no han podido sostener eso

¿De los dos lados?

De los dos lados. Si, la decisión fue claramente cuando algunos concejales solicitan el corrimiento de la Presidencia del bloque (Claudia Asseff) para poder contener y hacer una presidencia distinta. Pero lo que uno tiene que entender es que, más allá de ser dos bloques distintos o que hay diferentes actores políticos, la idea, el pensamiento es similar y lo tiene que llevar a unir eso, yo siempre fui un hombre que traté de componer, por eso te digo yo he tomado muchas decisiones políticas que me han llevado a dejar, en ese caso a Aníbal Asseff porque estaba en ese momento en una mejor posición política para poder lograr la intendencia. Me parece que lo que uno busca ahora con el diálogo de todos los sectores o será con la interna en caso que sea necesaria, es tratar de ver si podemos con una estrategia diferente llegar a manejar el destino de Moreno porque no hay duda que tanto Aníbal, Nogueira, Gladys, a mi y muchos actores de este espacio lo único que nos interesa es gobernar a los morenenses.