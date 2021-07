«Voy a estar en el espacio donde crea que es el mejor proyecto para los vecinos de Moreno»

Gisele Agostinelli, concejala del bloque Ahora Juntos por el Cambio, transita un sendero que la conduzca a una definición importante en su vida política. Fue dando pasos que recorren Moreno hasta San Miguel y regreso a su terreno de acción. A horas de conocerse una postura política más que electoral, (que tomará Joaquín de la Torre con el peronismo no kirchnerista ni macrista), Agostinelli ofrece casi una resolución: hoy Juntos por el Cambio está discutiendo el poroteo en lugar de construir un plan estratégico».

«Hoy sigo dentro de Juntos por el Cambio, soy concejal de Juntos por el Cambio. La verdad que me parece que resumirlo si estás dentro o fuera de Juntos por el Cambio o te vas a Peronismo Republicano es resumir un montón de cuestiones que para mi son fundamentales. Para mi es fundamental debatir un proyecto de cara al 2023, presentar la mejor alternativa en el 2021 porque me parece que lo que está en juego va más allá de lo que yo veo que se está discutiendo en muchos espacios, digo discutiendo candidaturas y no proyectos»

¿En Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se está discutiendo eso, candidaturas?

Si, yo creo que si

No se esta discutiendo proyecto ni siquiera hay una discusión política ¿cuál sería el proyecto?

Puedo hablar de lo que es la oposición no de la interna del Frente de Todos porque la realidad es que no estoy ahí como para saber que están debatiendo, si puedo decir lo que yo veo hoy dentro de Juntos por el Cambio que se está discutiendo quien se lleva más, quien se lleva menos y me parece que eso no hace a la solución que deberíamos buscar como oposición. Yo planteo esto de la renovación de la oposición que no es una renovación generacional sino es una renovación en el hacer política, presentar una propuesta que llegue al vecino y que pueda entrar a la casa del vecino.

En la vida de las personas y por supuesto la política, hay momentos de definiciones, lo que estás diciendo es que en Juntos por el Cambio que es la estructura que te contiene hasta hoy no hay una discusión de programa, proyecto ni siquiera de como es la conducción y de allí que la primer pregunta no es si saltás a otro lugar sino que el otro lugar, en este caso Peronismo Republicano con Joaquín de la Torre, está definiendo y tomando una posición que arriesgar, romperse un poco el lomo, que la política incomode y como he visto en todas las sesiones y he hecho muchas notas, como que eso que estoy diciendo contiene más a lo que vos hiciste dentro del Concejo Deliberante y en tus manifestaciones políticas

Coincido totalmente, me parece que Joaquín plantea y en eso me siento identificada cuando él dice que la política debe ser incómoda. Yo todos los días trato de cuestionar hacia adentro y hacia afuera porque me parece fundamental la forma en la que vos podés salir mejor, digo si cuestionás, replanteás, si debatís, si preguntás me parece que es la forma, lo hice dentro del Concejo como vos bien decis y siendo concejal suplente era más comodo quedarme callada la boca y no encontrarme constantemente con que no se podía poner en debate la continuidad o no en la banca, y digo que me ha pasado que me han echado y me pasó que se debatió durante 6 meses la continuidad o no de propios y ajenos. Pero vuelvo a insistirte en esto que para mí es la base de todo, si no se debaten proyectos. Me parece que muchas veces se desestima, se relaja mucho las elecciones legislativas porque no se vota un Presidente, un gobernador /a pero son muy importantes. Hoy a nivel local, la conformación del Concejo es fundamental, sin ir más lejos la sesión de la Rendición de Cuentas donde el oficialismo con la mayoría hace que la institución pase a ser menos que una escribanía de gobierno y no podemos permitir eso. Es claro el tema, me parece que nosotros debemos ir contra una forma de hacer política pero renovando la política que proponemos

AUDIO 1 AGOSTINELLI

¿A cuánto estás de quedarte en Juntos por el Cambio?

Me parece que yo vuelvo a sintetizar, me parece que no es de que lado estás o de que lado no estás.

Vos sabes que la pregunta no tiene que ver con los lados, tiene que ver precisamente quién contiene política, quién propone un proyecto y me dijiste que Juntos por el Cambio no está discutiendo proyectos…

Hoy no esta discutiendo proyectos

No esta discutiendo como se mejora la oposición, esta en el poroteo si hay interna, del otro lado, cuando hablo de Peronismo Republicano se afirma una fuerza peronista no kirchnerista ni macrista porque entienden que la grieta no funciona más, es clarísimo eso

Si, yo te vuelvo a insistir para mi

Por un proyecto, claro

Voy a utilizar una frase que escuché, cuando la Patria está en peligro lo único que no está permitido es no defenderla y para mi eso es fundamental y yo creo que hoy la patria está en peligro y la patria nacional y la patria chica digo Moreno y en ese contexto vos no me vas a encontrar en un espacio que no represente un proyecto. Yo voy a estar en el espacio donde crea que es el mejor proyecto para los vecinos de Moreno

Ese proyecto hay que caminarlo, hay que trabajarlo

Totalmente

No se compra en un shopping, hay que militarlo, es perseverancia, es llano también, es cercanía

Totalmente, vuelvo a insistir en esto, me parece que hoy la oposición no está discutiendo un proyecto de cara a las elecciones y de cara a las próximas, porque dentro de 2 años nos va a pasar exactamente lo mismo que se va a estar discutiendo, elección tras elección y digo quienes van, quienes se llevan mal y quienes no, es el poroteo del que hablabas vos recién y me parece que lo que hay que debatir es el proyecto que vos vas a llevarle a la gente, que esté pensado en la gente, que esté pensado en los problemas que tiene la gente porque sino la política pierde o eso es lo que yo creo de la política, para mi la política es una herramienta de transformación y de transformación para la sociedad

AUDIO 2 AGOSTINELLI

¿Tenés alguna incomodidad con un espacio definido como PERONISMO?

No, pero habría que re plantear y re formular qué es el peronismo. Vos arrancaste diciendo de la nota sobre el Estacionamiento Medido, y los que decían ser peronistas nacionales y populares estaban votando para que la plata se fuera para afuera, para el extranjero, para Estados Unidos, mientras el trabajo lo hacían los trabajadores municipales. Entonces me parece que hay que re plantearse qué es el peronismo. ¿si me incomoda? No, no me incomoda el peronismo, yo siempre defino más allá de las ideologías partidarias porque me parece que lo importante son los ideales y los proyectos, por eso muchas veces he votado en contra de mi propio bloque y muchas veces no me sentí identificada con las propuestas que hacía mi propio bloque, y eso me parece importante en pensar de cara a los vecinos , en pensar de cara en la sociedad y no tanto en lo partidario y lo conveniente electoralmente

AUDIO 3 AGOSTINELLI