LA PROVINCIA y SU MEMORÁNDUM –

Provisión de agua garantizada, baños en condiciones, ventilación, gas y calefacción, electricidad, son los puntos básicos que la Dirección General de Escuelas, a cargo de Agustina Vila, define como esenciales en materia de infraestructura.

Por los asesinatos laborales de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez (2 de agosto de 2018), Moreno vivió varios meses de lucha, movilizaciones e inactividad en los edificios. La presión al gobierno de aquel entonces, María Eugenia Vidal, deriva a una inversión como nunca antes había ocurrido. La Intervención del Consejo Escolar a cargo de Karina Politi abre un espacio de «trabajo» con las figuras del Acampe y Morenazo, sectores sindicales, movimientos sociales, madres y padres de las comunidades educativas. A finales de 2019 se da a conocer un informe sobre obras, empresas y montos que sólo de la Provincia de Buenos Aires tocaba los 724 millones de pesos, que sumado a la intervención del Municipio en materia de conexión e instalación de gas (gestión Festa – Fondo Educativo) ascendía a 1.000 millones de pesos. En enero de 2020, Axel Kicillof anuncia la inversión de 800 millones de pesos para toda la Provincia de Buenos Aires con el plan Escuelas a la Obra pensado en cuatro puntos básicos: agua potable, instalaciones eléctricas y de gas, refacciones de cubiertas y sanitarios. Moreno, en febrero de 2020, no está en el listado de distritos críticos como La Plata, Berazategui y Quilmes, según los comunicados oficiales.

El ciclo lectivo se interrumpe por la pandemia – cuarenta y la pregunta es, ¿qué y cómo se hizo en un largo período sin asistencia de alumnos /as a los servicios escolares?

El gobierno de Axel Kicillof trabaja para garantizar la presencialidad. Según el testimonio de Sonia Beltrán (Presidenta del Consejo Escolar de Moreno), el 50 por ciento de los servicios escolares presenta inconvenientes en la provisión de agua. ¿Cuál es la seguridad para niños /as y adolescentes sin garantía de un derecho esencial en plena pandemia?

La disposición que bajó la Provincia a JEFATURAS REGIONALES DE GESTIÓN ESTATAL, JEFATURAS DISTRITALES, A LOS Y LAS INSPECTORES/AS DE ENSEÑANZA, A LOS Y LAS INSPECTORES/AS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, A LOS CONSEJOS ESCOLARES y EQUIPOS DE CONDUCCIÓN, demuestra que cada punto básico de escuelas seguras tiene el PARCHE como mentirosa solución porque está escrito así:

Las pautas básicas de cuidado de COVID 19 que definen las necesidades de infraestructura son la limpieza húmeda del establecimiento, la limpieza frecuente de las manos y la adecuada ventilación. Por ello, el acceso al agua, las condiciones de los servicios sanitarios y el correcto funcionamiento de las aberturas son elementos de particular observancia. De modo sintético, el Anexo II del Plan Jurisdiccional establece que ante el incumplimiento de alguna de las situaciones que a continuación se detallan, el establecimiento educativo:

(a) adecuará su funcionamiento a la capacidad que las condiciones permitan o,

(b) en caso de que afecten a la totalidad de las instalaciones, no retomará y/o se suspenderá la actividad presencial.

Sólo si los inconvenientes afectan a todo el servicio se autoriza al NO INICIO DE CLASES. Entonces está redactado el plan de emergencia y en el caso del AGUA dice, y jerárquicamente se impone:

SERVICIO DE AGUA

1- La provisión de agua, para consumo, higiene y limpieza, debe garantizarse por los medios habituales o bien mediante dispositivos de emergencia (llenado de tanques, provisión de bidones de agua potable).

2- Baños. La situación actual no supone un uso más intensivo del baño, dado que las manos pueden limpiarse con alcohol en gel o alcohol al 70% (NdR: debe existir la provisión que reemplaza el agua). El gobierno de Axel explica para entendidos /as:

Cuando los baños presenten alguna limitación, se debe estimar la cantidad de estudiantes que pueden ir al establecimiento educativo en forma simultánea, considerando la cantidad de artefactos sanitarios y canilla de servicio en correcto funcionamiento.

Si los baños presentan anomalías, que podemos traducir, con poca agua, sin puertas, con sanitarios en malas condiciones, el gobierno define en color gris la solución que no es suspender ante ese PROBLEMA. Si las clases son de 90 minutos, en tandas reducidas, con bidones de agua para el consumo humano, tal vez se proponga no hacer un uso intensivo del baño de alumnos /as para alcanzar la PRESENCIALIDAD. Más que interpretación capciosa es una interpretación de leer el Memorándum 2021-04035280-GDEBA-SSEDGCYE, en el año de la Salud y el Personal Sanitario:

Si presentan anomalías relativas a cualquiera de estas situaciones, los baños deben ser clausurados, debiéndose instrumentar con la mayor celeridad las acciones necesarias para garantizar su buen funcionamiento.

Pero existe un párrafo apartado que expresamente rechaza la suspensión o el NO inicio de clases, aún cuando el Consejo Escolar en su responsabilidad y competencia, no haya podido realizar:

Limpieza de tanques de agua y evaluación de la calidad del agua una vez realizada la limpieza a través de análisis básicos de laboratorio (priorizando las escuelas sin agua de red), Desagote de pozos, Limpieza de canaletas, tareas menores de plomería sanitaria, Desinfección y desratización del edificio, corte de pasto.

VENTILACIÓN

Deben utilizarse sólo los ambientes que pueden ser ventilados a través de puertas y/o ventanas y cumpliendo las pautas del protocolo específico para la ventilación de los ambientes. La ventilación no requiere ser directamente al natural, puede ser el interior del edificio en la medida que todo el edificio esté adecuadamente ventilado.

GAS Y CALEFACCIÓN

Si la instalación de gas es segura (no hay pérdidas en el establecimiento y existe llave de corte general), los requerimientos de calefacción deben aplicarse en época invernal o para días con temperatura inferior a los 10° C (cuando debe funcionar la calefacción y la caldera). Por tanto, al inicio del

ciclo lectivo la ausencia de gas para calefacción y/o para cocinar (debido a que el SAE continuará bajo la modalidad de entrega de módulos alimentarios) no es causal de clausura total o parcial del

establecimiento, debiéndose instrumentar con la mayor celeridad las acciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la instalación de gas y calefacción para el momento en que su uso resulte

requerido.

ELECTRICIDAD

El establecimiento debe tener electricidad y no presentar (i) problemas de electrificación de las paredes, ni (ii) problemas graves en la instalación eléctrica, los disyuntores o las llaves térmicas.

(I) PLANIFICAR LAS ACCIONES PARA LA SOLUCIÓN LO MÁS INMEDIATA POSIBLE DE EL O LOS PROBLEMAS.

(II) ANALIZAR SI ES POSIBLE REUBICAR TOTAL O PARCIALMENTE LA MATRÍCULA EN OTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA O DE LA COMUNIDAD U ORGANIZAR LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA NO PRESENCIAL.

PROBLEMAS EN LA ESTRUCTURA

La seguridad de docentes y estudiantes debe ser garantizada. En aquellos

edificios escolares que presenten signos de posibles problemas en las estructuras, los/as inspectores/as de Infraestructura Escolar deberán analizar que los mismos no representen una amenaza para la habitabilidad

segura de los espacios por parte de estudiantes y trabajadores, Determinándose la habilitación parcial o total del edificio y debiéndose en cualquiera de los casos instrumentar con la mayor celeridad las acciones

necesarias para su refacción.

EDIFICIO ESCOLAR EN OBRA (sólo aquí se cita un punto del histórico acuerdo de CTERA en el año 2011 que jamás se cumplió en su totalidad)

De acuerdo con el Acuerdo Paritario Nacional Docente (Decreto PEN 922/2011), “de acuerdo al área afectada, la suspensión de clases puede ser parcial o total, respecto del espacio físico y los tiempos de la actividad escolar. En todos los casos debe realizarse un estricto cumplimiento de las normas de seguridad vigente para la construcción (vallas, carteles indicadores, etc.)”. Esto significa que, si la obra afecta toda la planta escolar durante toda la jornada, no se retomarán actividades presenciales hasta que la obra se haya finalizado. Caso contrario, se adecuarán las actividades presenciales a las limitaciones que surgen de la obra en curso y deberá coordinarse con el responsable de la obra cómo se

organizará el uso escolar del establecimiento y los trabajos a realizar.

Colocar la mirada exclusiva en sindicatos para que éstos defiendan la educación pública, la habitabilidad, la seguridad, la dignidad, etc, es por lo menos incorrecto. Las entidades gremiales trabajan fundamentalmente para sus afiliados /as, y es importante que lo hagan con las mejores herramientas.

Desde el 2 de agosto de 2018 es la vida lo que debe ser defendida y nunca negociada. Esa potestad no la define la jerarquía, el notable espíritu verticalista y la estructura subordinada. Son los padres y madres en uso real del derecho de proteger a sus hijos /as quienes deben exigir todos los puntos, sin dilaciones, ni parches, porque lo que está en riesgo mayor es precisamente la vida… de eso no puede haber duda alguna.

