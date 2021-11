Vuelve Rosemberg… cuando el contexto y las circunstancias así lo definan

La actual funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación, concejala en uso de licencia, primera en la línea de sucesión (fue cabeza de la lista de legisladores /as en la victoria electoral de 2019), reafirma su pensamiento y acción política que lo expresa en cada oportunidad que la pregunta natural se impone:

Cuando se habla de cantidad de concejales /as para alcanzar un resultado, recuerdo haber visto que un concejal, solo uno, pudo instalar una agenda. Creo que en algún momento deberías volver al Concejo Deliberante porque precisamente lo que adolece el cuerpo es la discusión política, no el debate estúpido sino el análisis de explicar que un proceso administrativo, que no responde a lo burócrata sino darle al pueblo lo que siempre el pueblo quiso, transparencia en el uso de los recursos que son públicos

Claro, porque vos gestionas mis recursos. Si uno olvida que nosotros gestionamos recursos de otros porque somos transparentes o porque intentamos ser transparentes, por lo menos nosotros mismos cuando gestionamos nuestros propios recursos, esto es mucho más porque es la función pública. Yo voy a volver al Concejo Deliberante en el momento que sienta que voy aportar más al pueblo de Moreno, en la banca del concejo con discusiones, con propuestas, con proyectos, más de lo que aporto a Nación desde el Ministerio de Salud de Nación. Las circunstancias cambian yo me propuse para ser concejal de Moreno, creía que ese era un espacio que iba a sumar al proyecto de gobierno y no lo fue, y además después fue la pandemia y en ese momento sentí que todos los que teníamos una experiencia en salud debíamos aportar, porque además no había espacio para hacerlo en Moreno. Hoy estoy trabajando fuertemente en los Mil Días, que es una ley que tiene para mover la aguja. Por supuesto las dinámicas siempre son cambiantes como las vida misma, y me parece que este es el momento. Yo no encontré en esos meses de Concejo Deliberante sentir que el trabajo valía la pena para cambiarle la vida a la gente, más allá de cambiarle los humores a quienes estábamos o no en el Concejo, pero con los propios compañeros de mi partido, incluso con la oposición, fue muy poco el trabajo y las sesiones que discutíamos a partir de ideas, de proyectos. Me parece que eso es lo que necesitamos cambiar y aportar, creo que los que estábamos en esa lista de concejales nos proponíamos haceR un Concejo que funcione diferente y no lo logramos.

¿No se degradó más?

Si, no creo que dar cuentas es una placa en Instagram, dar cuenta es realmente dar cuenta de un trabajo, de presentar proyectos, de discutir ideas, de controlar al Ejecutivo y eso es una función que tiene que ser valorada y no visto como una amenaza, no es que las personas necesitamos controlar, nuestra función pública tiene que ser transparente, tiene que poder ser controlada para que después el otro pueda elegir.

