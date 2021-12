Walter Correa y una declaración estratégica

Trabajo final, aporte sustentable para que desde la Presidencia de la Nación exista continuidad. Walter Correa deja en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que tiene fuego en el punto gélido del sur argentino.

Creación y operación del Puerto Excavado Multipropósito en Caleta La Misión de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Además de la ubicación geo estratégica, las potencialidades que miran el futuro inminente, hay un párrafo de los fundamentos en el proyecto de declaración que expone la ausencia de estrategia, hasta el momento: «Por su carácter único de provincia argentina bicontinental, con proyección atlántica y

antártica, y de fuerte desarrollo industrial, continúa siendo inexplicable como la ciudad de

Río Grande, la más poblada de esa provincia patagónica con 66.475 habitantes (según el

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010), y una población estimada para el

2016 de 95.463 habitantes con una densidad de población de 3.700 habitantes por km2, no

cuente con conexión marítima«.

El diputado nacional que termina sus cuatro años de mandato en la Cámara Baja nacional, también sostiene: «La necesidad estratégica de contar con un Puerto Excavado Multipropósito en Caleta La

Misión, ciudad fueguina de Río Grande, responde también a comenzar a dar una solución concreta a la falta de articulación e integración de los puertos argentinos, más aún, teniendo en cuenta las construcciones de dos puertos por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña en nuestras ilegalmente ocupadas Islas Malvinas, y el desarrollo en Puerto Williams, Chile. En este sentido, resulta necesaria la implementación de un trabajo conjunto y organizado de puertos patagónicos y de la Cuenca del Plata, a fin de crear un corredor marítimo que reivindique las posibilidades de la Argentina de ejercer su soberanía de manera efectiva, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista de la soberanía política y la independencia económica, considerando que gran parte de lo producido en

nuestro país, sale al mundo bajo condicionamientos de puertos extranjeros. En un artículo publicado en el portal de noticias “Tiempo Fueguino” (17/11/2021), la Ingeniera Mecánica y profesora post Grado UTN Buenos Aires, Alejandra Portatadino, afirma que: “Vivimos una Provincia Atlántica que no consume pescado fresco, con una Ciudad que intenta ser industrial pero que persiste en un sistema logístico oneroso y anticuado por rutas, incapaz de controlar nuestros mares por no tener un apostadero naval,

incapaz de brindar servicios logísticos antárticos competitivos a terceros países, con entrada directa al Atlántico, que no brinda salida laboral a nuestros egresados de las Ingenierías Electrónica, Química, Industrial, Pesquera, y otras carreras que se dictan en la UTN y la UNTDF.”