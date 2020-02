0 shares







EL BLOQUE OFICIALISTA NO DEBATE POR LOS DESPIDOS –

No pasó mucho tiempo para que el nuevo Concejo Deliberante muestre que la degradación sigue su curso natural. Para que funcione el órgano, para que la promesa de los nuevos /as integrantes del Frente de Todos se haga realidad, ellos son los primeros en exigir la información sobre los decretos de Festa o el decreto de Mariel Fernández.

Pero si esto no es importante, lo que significa que el control que debe tener con el Ejecutivo es un relato, nadie puede escaparse al anuncio de despidos, cese de contratos o limpieza de ñoquis, porque se aseguró desde la Intendencia que lo hecho por Festa es ilegal.

Si la cantidad no importa o sólo se trata de números, a más de un mes de tomar estado público el despido de más de 400 personas / militantes de Festa que ingresaron en el año 2019, la pregunta que el Concejo debe realizar es, ¿cómo hizo el gobierno de Fernández para modificar la situación laboral de un número indeterminado de trabajadores /as que estaban dentro de los decretos ilegales de Festa y que siguen trabajando? Dicho de otro modo, si de los 400 militantes esa cantidad cambió por decisión política, diálogo y acuerdo, ¿sigue la ilegalidad o hay un resquicio que habilita a contemplar necesidades sociales, humanas, laborales y políticas?

Si ya no importa el número que fue anunciado por la Intendenta en redes sociales, ¿no puede el Concejo Deliberante debatir que se sigue desconociendo la Ley 14.656 y el Convenio Colectivo de Trabajo vigente que impide el pase a disponibilidad?

Puede que el listado original de despedidos tenga variaciones, con más razón la Comisión de Seguimiento y Evaluación que por unanimidad votó el HCD debe exigir el “original, sus modificaciones y los argumentos administrativos, legales y técnicos que hicieron cambiar la medida inicial”.

Pero ante el primer escollo o frente a una decisión trascendente del Poder Ejecutivo el nuevo bloque del Frente de Todos toma el atajo de no dar la discusión y bebe como un triunfo que los que desean aprovechar la coyuntura no construyen el quórum de 13 manos.

Olvida que para el Presupuesto 2020 vulneró el tiempo reglamentario, que no tenía quórum propio y que por la presencia de Gisele Agostinelli y María Selva Aguilar, concejalas de Juntos por el Cambio, logró “debatir y aprobar su Presupuesto y la Gran Emergencia que limita la capacidad de control del HCD”

El Poder Legislativo, y en especial el nuevo bloque del Frente de Todos, comete un acto de flagrancia política. Apuesta al silencio, minimiza la crisis, desea ganar tiempo, toma el camino de no dar explicación sobre la no entrega de documentos públicos (NdR: salvo la presidenta del bloque Patricia Rosemberg que no tuvo inconveniente en asumir su rol de concejala y responder preguntas sobre el tema laboral, las otras figuras de renovación desean no dar entrevistas), mientras promete que Otro Moreno es Posible.

Debe decirse, que al tratarse de tres decretos de la anterior gestión, no es imposible pensar que el bloque del festismo puede contar con esos instrumentos que aún no fueron colgados en el Boletín Oficial, mostrarlos y hacer que el juego de “esconder” carezca de piezas.

A DOS MANOS

Los ocho integrantes de Juntos por el Cambio se convocaron a una reunión de BLOQUE. Debaten, suprimen algunas diferencias y hacen política institucional. Firman el dictamen y llaman a sus colegas a sesión extraordinaria. Un día después aparece un comunicado de los cuatro concejales que defienden la gestión de Walter Festa. Las críticas a la administración de Mariel Fernández son visibles. Aseguran que “ellos /as” serán parte de la sesión extraordinaria prevista para hoy a las 10 horas. Faltaba saber si Marcelo Cosme, concejal y Secretario General de SITRAM, quien firmó un dictamen repudiando el Decreto de Mariel Fernández, daba el paso político para llegar al necesario número 13 y abrir el debate legislativo.

Las cámaras para la transmisión en vivo estaban listas en el Museo de Bellas Artes General Belgrano. El Secretario legislativo, Héctor Lafalcé, habló al micrófono que el tiempo reglamentario (treinta minutos) se iba a cumplir. Pasadas las 10:30 horas es Mirko García que asume el rol de presidente y pide que se tome lista de los señores /as concejales /as presentes:

PRESENTES

Claudia Asseff, María Dolores Fábregas, Mariano Cais, Carlos Brancato, Gisele Agostinelli, María Selva Aguilar, Roxana Ricart y Mirko García.

Horacio Chiqué, Verónica Vendrell y Carola Hernández (Frente de Todos).

No queda claro si hay razones que explican la ausencia de Nadia Olea, la cuarta integrante del bloque del festismo.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial que aclare por qué Marcelo Cosme, dirigente sindical y concejal, no escuchó el llamado a sesión extraordinaria para tratar la compleja situación de los trabajadores /as municipales despedidos.

AUSENTES

Patricia Rosemberg, Lucas Franco, Josefina Díaz Ciarlo, Zulma Gil, Araceli Bellota (presidenta del HCD), Juan Cíccolo, Cristian Gaona, Pablo Pereyra, todos integrantes de la lista ganadora de las últimas elecciones. También ausentes Martín Fraiz (Agrupación Hugo del Carril), Andrés Destéfano (Frente Renovador en el Frente de Todos), Karina Álvarez (COPEBO).

Quiere el destino que en un cuerpo de 24 concejales /as, dos de ellos (Marcelo Cosme y Karina Álvarez) que tienen historia y trayectoria sindical, no asisten a debatir por qué y cómo despidieron a trabajadores /as municipales.

A más de un mes del anuncio de 600 despidos no hubo paros prolongados, cese de actividades o marchas de alguna de las entidades gremiales que integran la Mesa Paritaria y que denuncian que la Intendenta desconoce la Ley 14.656 y el Convenio Colectivo de Trabajo

Como no ingresa en debate lo que está en la Ley Orgánica de las Municipalidades y que habilita a llamar a sesión extraordinaria aún en receso vacacional, es probable que la degradación siga invariablemente todo el año. Cada vez que el bloque oficialista lleve al recinto, en sesiones ordinarias, algún proyecto de trabajo y producción, saldrá de algún costado que “ellos no se atrevieron a dar la cara por los municipales despedidos”. Habrá respuesta de todo lo que hizo el macrismo y el festismo, emparentándolos. Vendrá la devolución de que prometen algo nuevo y hacen la del PRO, ajustan por el lado de los trabajadores. La chicana será vendida como debate y mejora en la calidad institucional

Al fin de cuentas, y cuando las mismas no cierran, el Concejo Deliberante demuestra que no gobierna… tampoco delibera.