TIERRA DE PRESIDENTES (DE PARTIDOS) –

Por el voto popular, con el resultado conocido, Melina Mariel Fernández gobierna Moreno desde el 10 de diciembre de 2019. Fiel a su estilo y al convencimiento que expresa, practica una gestión abierta a las comunidades y de cautela con las dirigencias políticas. Ahora debe conducir el Municipio ante una crisis sin antecedentes y con un futuro por demás imperfecto. Llama a los poetas populares, todos /as que hacen de la solidaridad un acto de amor y entrega, tiempo de valientes y no de cobardes y/o mezquinos.

Institucionalmente el Comité de Emergencia COVID -19 tendrá las videosllamadas previstas a quienes recibieron el número telefónico, dejará o confirmará (por si alguien tiene dudas) la manera en que la Intendenta dirige o conduce su gobierno.

comité COVID – 19 / martes 31 de marzo

El interrogante podría estar en el siguiente presupuesto: la crisis de marzo tiene un enemigo invisible que requiere de todos /as. Traducido en praxis política: Fernández es quien debe asignar ROLES a todos /as que están a su DISPOSICIÓN.

Pero antes de la reunión que comenzó a las 9 de la mañana, anoche salió un parte que cuestiona la conducción del evento COVID -19.

De los cuatro partidos firmantes o mejor expresado, de los cuatro presidentes /as que rubrican el documento, sólo en el Partido Justicialista hay síntomas no epidemiológicos y algunos /as ya preparan notas en pos de desmarcarse del Presidente, Walter Festa, ex intendente de Moreno, esposo de la diputada nacional Romina Uhrig (¿está invitada a participar de la video conferencia?)

Es de certeza o básica interpretación que la Intendenta es quien define el plan y las proyecciones, la que decide cómo y con quiénes. Desde ayer están anotados figuras institucionales, protagonistas que afrontaron tormentas, hombres y mujeres que no quieren pasar a DISPONIBILIDAD sino que ofrecen voluntad de APORTAR, que esperan asignación de funciones.

El PJ y la UCR, desde sus presidentes, ya actuaron en sintonía fina antes del COVID -19, cuando las notificaciones de despidos municipales salieron con fuerza:

Relanzamiento de la unión o transversalidad, Festa, Nogueira, más los titulares del Partido Humanista y FORJA, firman como presidentes /a, una carta de tiene todos los colores y tonos políticos, además de ofrecer ayuda y encomendarse a Jesucristo, plantea otro Comité de Crisis COVID -19, pide informes al gobierno y deja expuesto el no rol o función del Concejo Deliberante:

Amigos y Compañeros; nuestro país todo y los vecinos de Moreno en particular estamos atravesando una grave crisis sanitaria que necesita del esfuerzo y la comprensión de todos para poder sortearla de la mejor manera posible. Vemos como la pandemia afecta gravemente a países mucho más desarrollados que el nuestro, países del hemisferio norte que recién ahora están dejando atrás el invierno; clima que favorece la vida y circulación del Covid-19. Es nuestra responsabilidad aprovechar la experiencia y el clima favorable para poder contener o retardar la velocidad de circulación del virus. Consideramos fundamental saber; qué y cómo se esta trabajando en la tarea de asegurar la Salud Pública en Moreno. Cómo y con qué fuerzas de seguridad se actúa para impedir la circulación de vehículos y personas no autorizadas, que medidas de seguridad se implementan para que las personas internadas, afectadas o en observación por el coronavirus, no abandonen la internación por su sola voluntad y sin el alta médica; poniendo en peligro al conjunto de la población. Es necesario que todos conozcamos que Moreno está considerado como uno de los distritos más complicados. (Mtro. de Seguridad Sergio Berni, Programa “Nada Personal del 24 de marzo 2020 Canal 9). Resulta de fundamental importancia saber si los Comedores y Merenderos que funcionan en nuestro distrito están recibiendo en tiempo y forma lo necesario. No sólo para cubrir las necesidades alimentarias sino también elementos de higiene y seguridad como lavandina, alcohol líquido y en gel, barbijos y guantes; todos elementos fundamentales para asegurar alimentación e higiene en esta difícil encrucijada. Saber si las escuelas están recibiendo adecuadamente los alimentos y elementos de higiene ahora que el Municipio asumió la responsabilidad de administrar el Servicio Alimentario Escolar. Es el pensamiento de los Partidos Políticos que presidimos; la necesidad de convocar un Comité de crisis donde estén representados todos los actores o fuerzas vivas; políticas y de gobierno con asiento en Moreno. Obispado Merlo-Moreno; Poder Judicial; Fuerzas de Seguridad, Bomberos, Circulo Médico, Colegio de Abogados, Clubes ,Partidos Políticos Concejales y miembros del Ejecutivo municipal. Naturalmente el Concejo Deliberante de Moreno, mediante una ordenanza debiera ser quien determine como se compondrá el imprescindible Comité de crisis. A nuestro vecinos pedirles que se queden en sus casas, que se laven obsesivamente las manos con agua y jabón, que utilicen su mano no diestra para abrir puertas o tocar cosas fuera de casa; así disminuimos las posibilidades de tocarnos la boca o los ojos. Recuerden que el virus no atraviesa la piel sana y que sólo puede ingresar a nuestro organismo por la boca, ojos o nariz. Pedirle a nuestro Señor Jesucristo fuente de toda razón y justicia que nos ilumine y proteja en esta hora tan difícil. Un fuerte abrazo militante!

La noche del lunes o las primeras horas de este martes fueron de acuerdos – desacuerdos, quiebres y reconstrucciones dentro del PJ. A modo de «entender la acción unipersonal que engloba a todo el PJ», circula el ensayo de un mejor mensaje. Saca al Concejo Deliberante como órgano que crea otro Comité de Crisis y reconoce al Departamento Ejecutivo, al Municipio, todo lo anterior es inmodificable:

Las cartas reafirman modos, conductas y posturas políticas. La grieta local no entiende de virus o aislamiento.