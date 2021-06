“Ya le dije a mi familia, si algo me pasa fue él”

HIZO 36 DENUNCIAS, PIDE QUE LAS INSTITUCIONES ACTÚEN DE FORMA URGENTE –

Marina Godoy es una mujer valiente que a pesar de las permanentes injusticias no se resigna, está convencida que ella y su familia tiene derecho a vivir sin violencia. El ex marido, los cómplices de los violentos, las instituciones y la justicia quieren doblegarla, pero sigue peleando, no quiere ser una muerta más de las estadísticas del “Ni una Menos”.

Tiene 50 años, dos hijos, a los 16 años contrajo matrimonio con Aldo Rubén Reyes. Luego de padecer violencias de todo tipo, hace cinco años decide separarse. El hostigamiento no terminó, sino que se acentuó. Recibió golpes, insultos, amenazas de muerte, ahora quiere quitarle la casa dónde vive con su hija y su mamá de 84 años. La tortura es sistemática, permanente, no se detiene. Marina tiene miedo que la mate, que cumpla sus promesas.

Hizo 36 denuncias y tiene cinco perimetrales, pero expresa con dolor a Desalambrar el sufrimiento constante: “Psicológicamente, una manipulación desde que me casé, desde que éramos novios. Me casé embarazada, perdí a mi bebé a los once meses de haber nacido. Y después me empezó aislar de todo mi entorno, como hacen todos los golpeadores y manipuladores, te aíslan de la familia, de todo, hasta que te deja el cerebro chiquito. Eso me pasó a mí por 29 años”.

A los 45 años decide separarse, pero eso no significó un alivio, Marina contó como su casa “era un infierno”, él no quería irse porque no estaba dispuesto a reconocer que la mitad de lo que construyeron durante el matrimonio es de ella:

Con casi 40 denuncias aún no consigue un acompañamiento integral de las instituciones, el testimonio expresa las soluciones esporádicas que no se sostienen en el tiempo y continúan revictimizándola:

FOTO AÑO 2018

La prevención de los femicidios debe ser una política pública, Aldo Rubén Reyes la amenazó y agredió en reiteradas oportunidades. El miedo se sostiene por acciones que existieron, así lo expresa Marina en el siguiente audio:

Los niñ@s también son víctimas de los violentos, los hijos de Marina le ponen palabra, necesitan ayuda, la menor tiene 8 años y hace dos no va a la escuela por miedo al padre:

El calvario no se detiene y la Justicia hoy amenaza con desalojarla de uno de los departamentos que construyeron como proyecto matrimonial:

Marina necesita decir “basta de maltrato” y afirma “sé que él tiene plata y me va a mandar a matar (…) ya le dije a toda mi familia que si me pasa algo, fue él”.

Desde la Organización Furia Transfeminista acompañan a Marina y mediante comunicado en sus redes sociales exponen algunas de las presentaciones que se realizaron:

JUZGADO N2 DE FAMILIAS, MORENO: mg 2436-2017, mg 8684-2018,mg 17329-2018, mg 5607-2017,mg 12315-2018, mg 21235-2018,mg17284-2018,mg 25475-2018 (lesiones leves),mg 4711-2020

UFI N5 A CARGO DEL FISCAL BUSCALIA EMILIANO: ipp 1900-014845-17/00,ipp 1900-19378-18,ipp 19-00-006512-21/00 ,ipp 19-00-006335-21/00.

//// Publicación completa de Furia Transfeminista: https://fb.watch/6icl8-o1X0/ /////

Los violentos sueltos, la justicia lenta y las mujeres siguen pidiendo ayuda a gritos.

