0 shares







ENTREVISTA CON DAMIAN CONTRERAS –

Es el Presidente de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario. Conduce el Frente Renovador en el partido de Moreno. Entiende el tablero y como ajedrecista avezado no sacrifica posiciones. Se mueve en todas las direcciones con razonamiento estratégico. En varias oportunidades de su carrera política escuchó jaque mate, pero Contreras mantuvo las piezas con criterio peronista, de Mesa Política y Gremial.

Sentado en una oficina de Constitución, rodeado de historia, Damián Contreras desarrolla en más de treinta minutos como hace y planifica «mover el capital humano hacia el trabajo». Registra el impacto ferroviario, el desmantelamiento producido en los años ’90, y sentencia una política sin relato: «No se vuelve al tren sino hay capacitación, sin eso no hay federalismo».

Reconoce la propuesta de contener a los sectores excluidos del universo de trabajo, formal y hasta informal, pero habla del Potenciar Trabajo como una salida paliativa que construye con mucha decisión el Ministerio de Desarrollo Social. Esa puede ser una herramienta, pero como dirigente peronista no duda en expresar que «el peronismo es generar trabajo y dignidad«.

Su diálogo directo con el Ministro de Transporte Mario Meoni proyecta la conclusión de los dos túneles paso a nivel y un tercero que resuelva el cierre de la barrera de Uruguay.

Por supuesto que la política tiene centralidad y continuidad. Contreras así lo define al proyecto bautizado PENSAR: «Desde el año 2013 en adelante desde que nos incorporamos a esta línea interna del Frente Renovador tuvimos como premisa la formación de cuadros, formación de dirigentes, prepararnos para la gestión siempre pensando en un objetivo de, en algún momento, ser parte de una gestión local como lo es en nuestro distrito de Moreno. En ese marco le dimos puntapié inicial formalmente a esa escuela de gobierno que está dentro del paraguas del Instituto de Formación Estratégica Pensar Moreno, ese es el nombre que le hemos dado en esta etapa».

Si de estrategia se trata, analiza el nuevo esquema de recolección de la basura en Moreno que arranca el 9 de noviembre. «Yo tengo la expectativa que la calidad del servicio sea a través del control, a través de la ejecución, sea eficiente y mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. Sería muy egoísta de mi parte pensar o aventurar el fracaso de este sistema, lo que si digo de todas maneras y objetivamente que este tema, desde mi humilde opinión, no fue bien comunicado, no fue discutido lo necesario para haber clarificado un montón de situaciones y me parece que hay temas que quedaron en una zona gris. Considero también que la municipalización hubiese sido un paso hacia adelante y una gran mejora para los trabajadores municipales«.