HOMBRE CLAVE DEL GOBIERNO MUNICIPAL –

Recorre los barrios como cuando estaba en el llano. Genera puntos de contacto con las «comunidades» poniendo el oído como concejal del oficialismo gobernante. Lucas Franco es una de las columnas ideológicas del Poder comunal. Es reconocido y observado, en especial cuando la arquitectura del nuevo poder busca transformaciones desde los cimientos o las bases. A más de tres meses del arribo al Concejo Deliberante, el líder natural de SOMOS Moreno, acepta la primer entrevista con este medio, minutos después de concluir el acto de apertura del período de sesiones ordinarias:

Consorcio Trébol, contrato de la basura, tema económico central y el anuncio que están manejando otras opciones

Lo que nosotros estamos discutiendo hace mucho tiempo, quienes hoy somos parte del gobierno municipal, es otro sistema de recolección de residuos que implica el tratamiento integral de residuos que es la separación de origen, que es otra forma de mirar qué se hace con los residuos. En este marco, una de las cosas que me parece importante en este anuncio es que se está analizando el cumplimiento o no del convenio existente con esta empresa y con otras, que fue uno de los ejes transversales del discurso de nuestra intendenta, hablo de la tercerización de nuestro municipio…

El caso Trébol es trascendente, incluso la Intendenta mencionó la afectación presupuestaria. Habló de una multa aplicada de 3 millones de pesos y recordé la apertura del año 2016 donde Festa anunció una multa de 1 millón de pesos a Consorcio Trébol, pero luego siguió la empresa. A diferencia de aquel momento es que se anuncia una alternativa en estudio y allí queda abierta la discusión con el poder real o no, pero si con intereses que llevan muchos años. Aclarar quienes los representan y cómo se enfrenta ese poder, algo que ustedes dijeron en campaña electoral

Me parece que la primera noticia saludable de la coherencia de lo que se dijo en campaña y lo que empieza a pasar en el ejercicio del gobierno es precisamente que pongamos los elementos sobre la mesa. Que la Intendenta, en su primer discurso de apertura le ponga nombre a la situación, diagnostique como no se había realizado antes, como la tercerización. Si tenemos un municipio tercerizado hay que avanzar en la lógica que aquello que pueda mejorar el Municipio lo haga…

Recuerdo haber cuestionado la contratación de TIP S.A ni bien llegó ese proyecto al Concejo Deliberante (gestión Festa), hablando de tercerización, pero quiero volver al caso Trébol, porque tienen que mostrar a qué corresponde la multa o descuento de 3 millones de pesos. Lo digo porque Festa lo anunció y luego no apareció el acto administrativo. Como la Intendenta habló de TIP S.A, deben explicar si lo obtenido por parte de la firma corresponde a un universo de contribuyentes que no estaba registrado (o deudores) o la totalidad como se afirmó ya que la prestación no era por el total de las tasas

Yo insisto con esto.

La consulta no es punto y coma

No, no a mi me parece que es lógico el planteo, pero ahora quiero rescatar y enfatizar que tenemos un Poder Ejecutivo que se anima a nombrar los problemas y a enfrentarlos, ese el rasgo distintivo de este momento. Yo quiero ser responsable en el marco de la fuerza política que integro, es nuestra intendenta quien conduce este proyecto político, anunció que estamos revisando alternativas, miradas distintas.

AUDIO 1 FRANCO

Vuelvo a lo distintivo, Mariel Fernández expresa que el contrato con Consorcio Trébol no se puede o es difícil de pagar

Lo más razonable es que el mapa de trabajo del Concejo Deliberante sea el mapa de la sociedad y claramente en nuestra comunidad, lo que pasa con la recolección de residuos es una preocupación, por eso es muy saludable que nuestra intendenta lo mencione. Claramente, lo que pasa con la crisis financiera que tiene nuestro municipio es una preocupación que tiene nuestra comunidad porque de ahí deriva la imposibilidad de dar buenos servicios. Entonces, que se haya mencionado y diagnosticado y que haya puesto un eje en que cosas afectan a la recaudación y a la capacidad financiera del municipio es muy saludable, claramente una convocatoria a servir a la comunidad en vez de servirse de las instituciones que tienen que estar a servicio de la comunidad, también es una demarcación de un eje filosófico y conceptual que tiene el gobierno que se propone cumplir con sus objetivos. Me parece que es un discurso que primero inaugura formalmente las sesiones pero también una etapa nueva en la historia de nuestro municipio, con esta convocatoria de recuperar los mejores momentos de nuestra historia, construir una identidad y en este marco conceptual poder hablar de las empresas tercerizadas, poder hablar de cuáles son los servicios que deben prestar nuestro municipio, todo eso es saludable.

Acá coincido, es una definición, es un postura, después los hechos demostrarán hasta dónde se hace. Este planteo y de otra manera, lo escuché en las administraciones de West, Arregui, West, Festa y ahora, por supuesto que no es igual porque las personas son diferentes…

Las historias son diferentes

Por supuesto, y la historia se hace a partir de los hechos y no desde un revisionismo caprichoso

AUDIO 2 FRANCO

Para la interpretación y análisis de los hechos, ¿el gobierno despidió trabajadores /as municipales o no fue así?

Mirá, la reducción de la planta que compartió nuestra Intendenta con nosotros tiene que ver con el personal jerárquico y que es lo más lógico. Uno cuando ocupa una posición jerárquica en un Estado municipal respondiendo o formando parte de un proyecto político que es derrotado en las urnas tiene que abandonar la gestión se tiene que ir.

¿Qué sucede con el empleado que estaba en la planta municipal, luego fue jerárquico está en una situación crítica?

Hubo muchos casos que han sido revisados y que han sido resueltos en el marco de esa necesidad, pero también lo he dicho muchas veces, que cuando se aventuraban situaciones caóticas, como escuché decir a una diputada nacional (Romina Uhrig) que había mil despidos, comunicarse públicamente, me parece una irresponsabilidad enorme y también hay una distancia y divorcio enorme con la realidad de nuestro municipio preocupante, a pesar que el hombre (Festa) tiene apariciones en las redes sociales, no son tan públicas a la comunidad de Moreno porque la realidad es que nadie puede imaginar mil despidos en un municipio como Moreno, con la historia de lucha que tiene nuestro municipio, como repercutiría eso en la capacidad de lucha que tiene nuestra comunidad. La verdad es que me parece que fue intentar tomar alguna ventaja de corto plazo en la política, de un tironeo de quienes se negaban a abandonar espacios de poder.

El Secretario de Legal y Técnica del actual gobierno dijo que eran 400 militantes y 200 jerárquicos, pero subía a 700. Lo que dijo la diputada no me interesa porque la palabra del Dr. Merino daba cuenta de un sistema de contratación de trabajo pero no dijo que eran ñoquis, claro que queda abierta una instancia de preguntarse si el estado municipal debe funcionar con cinco, cuatro o tres mil empleados, una discusión viejísima

Absolutamente que queda abierta la instancia de preguntarse; también de qué preguntas nos hacemos y qué respuestas formulamos para estas preguntas. Bueno, hubo un funcionario que estuvo a cargo de explicar las características jurídicas y legales de cada aspecto de las decisiones que se tomaron desde el Poder Ejecutivo cuando se bajó un decreto y porque no, que decreto se dio de baja y que pasó con las otras personas…

Y no apareció el listado a pesar de crear, ustedes, una Comisión de Evaluación y Seguimiento en aquella sesión de Presupuesto y Emergencia. Sabés claramente, por tener conocimiento político, que el HCD funciona si tiene el material y no apareció, por lo tanto no se sabe cuál es el número definitivo, con independencia que eso tenga una manifestación en la calle. La mejor política es la que explica todo, incluso lo que parece técnico

Sí, nosotros creamos una comisión para realizar el Seguimiento y Evaluación del decreto y después se solicitaba dos (2) cosas en ese dictamen de mayoría que pretendió llamar a una Sesión Extraordinaria y nosotros tomamos la decisión política de no asistir a esa sesión, que es una herramienta de la política y del Concejo Deliberante, porque después en el dictamen, se mencionaba por ejemplo un universo que no estaba comprendido en el decreto y se planteaba la solicitud de la nulidad y la inconstitucionalidad del decreto.

El Decreto 3077 que dejaba atrás tres decretos de Festa

No creemos nosotros que el cuerpo legislativo tenga la facultad para declarar constitucional, legal o ilegal el decreto….

Eso puede ser una declaración política

Y, como declaración política quienes la hicieron….

Pero, si se llega a esa instancia porque de nuevo se quiere evaluar si existe el material que tiene que tener el nombre de los trabajadores /as despedidos porque si no la Comisión es un chiste

Si, lo que te insisto. Se solicitaba una cosa y se puso el eje del debate en otro lugar. Se solicitaba una material respecto de la anulación del decreto de eso se compone el listado que el listado no lo construyó la Intendenta sino quien los formuló, lo construyo quien formulo el decreto. Sería interesante que se pueda mirar , entonces insisto que seria interesante que se pueda mirar cuando se formuló a quienes comprendía. Después en la solicitud de sesión y en la solicitud pública de información se habla de un listado de despidos que no tenía que ver con el decreto de anulación que significaba volver a la situación anterior a los decretos…

Todo esto se salvaba con la Publicación del Boletín Oficial, un instrumento muy importante que tampoco está

AUDIO 3 FRANCO

Corresponde decir e informar que el Boletín Oficial aparece ahora en la página oficial del Municipio de Moreno (la entrevista con el concejal Franco se realizó el 3 de marzo). En esa herramienta, Boletín N° 234, no están los decretos de Festa (sobre nombramientos), pero figura el número de empleados que tiene la Comuna. En la Apertura de Sesiones Ordinarias del HCD la Intendenta afirmó:

Festa: dejó un Municipio con 5.569 empleados, de ese número 1.100 ingresaron en la gestión del ex intendente.

El dato permite decir:

West: entregó el gobierno en diciembre de 2015 con una planta de 4.469 trabajadores /as

Mariel Fernández asume en diciembre de 2019, reduce en un 40 por ciento la planta jerárquica (hay 284) y el cuerpo total es de 5178 empleados /as municipales.

De regreso a la entrevista, Lucas Franco:

Cese de horas extras para trabajadores /as municipales, acto administrativo que llevó la firma del Secretario de Gobierno, ¿cómo se explica? ¿No es un ajuste?

Nuevamente, estamos evaluando una comunicación interna, de un área específica del Poder Ejecutivo y se pretendía que el Poder Legislativo tome intervención sobre algo que no lo involucraba formalmente porque no hubo comunicación hacia afuera…

Pero se tomó tres puntos de una ordenanza que no fue votada así por ustedes

Ese fue una error de redacción que fue subsanado…

Así que fue un error de redacción, dónde está el acto administrativo que lo subsane

Pero no hay acto administrativo porque fue una comunicación interna…

Disculpame, una comunicación interna es un acto administrativo

Sí, pero no nos corresponde a nosotros como Poder Legislativo, lo discutí con colegas tuyos, ya que nos podemos pronunciar al respecto cuando existe la formalidad, es decir, si hubiese sido un decreto que invocaba una legislación…

Donde quedó subsanado el error de tipeo, dónde lo viste

En primer lugar, eso no es anuncio diciendo que se estaban quitando las 40 horas a mansalva, que había una comunicación a todos los entes administrativos del Municipio

La comunicación ocurrió, lo pude chequear en algunas áreas, pero el día en que aparece el acto administrativo por la noche sale la aclaración, que afectaba a oficinistas (horas extras) y representaba la medida unos 85 millones de pesos

Afectaba al personal que realizaba determinada tarea con un límite horario, eran horas extras. Eso es lo que comunica oficialmente el Poder Ejecutivo, y eso no implicaba ir para atrás con los decretos de consagración del régimen de 40 horas, pero otra vez se dijo, ahora masivamente se van a quitar derechos consagrados y eso no fue lo que sucedió…

Nuevamente, esto que estamos charlando se demuestra en la práctica, precisamente para mejorar la calidad de la política y el nivel institucional

Absolutamente…

Eso es lo que falta todavía

Por supuesto que creo que nos falta, llevamos 70 días de gestión y ahora iniciamos formalmente el período de sesiones ordinarias. Esperamos y queremos que sea un año muy cargado en materia de debate legislativo, ahora sobre las interpretaciones políticas acerca de medidas que son facultad del Poder Ejecutivo que se hagan pero no soy exégeta de ningún sector de la política.

AUDIO 4 FRANCO

Cuando no estabas en el Concejo Deliberante interpretabas todo y está bien porque la política se nutre de eso. De nuevo, memorándum o circular es un instrumento público, pero todo arrancó al decir que eran 400 militantes de Festa y 200 jerárquicos que quedaban afuera, no fue una creación de la mala interpretación sino que se trató de una decisión política que se tiene que explicar

En la sesión inaugural del período legislativo nuestra Intendenta precisó el número en que se redujo la planta municipal…

Que es mayor al que sostuvo el Subsecretario de Legal y Técnica, sigo esa línea

Era un reclamo…

Te das cuenta, se dijo un número (5000) y llegamos a casi 5200

Bueno, por ejemplo y te lo digo con mucho respeto, he visto a trabajadores municipales vinculados a la gestión anterior reclamar con mucha vehemencia por el fin de un contrato que tenía fecha de cese en la gestión Festa. Ahí es donde digo que no quiero ser exégeta de la interpretación que hacen sectores de la oposición o divergentes del Frente de Todos con respecto a las medidas que toma el Poder Ejecutivo. Yo defiendo a nuestro proyecto político, que está arrancando y marca un rumbo distinto al que se viene expresando. Ahora muestra una hoja de ruta para el trabajo que viene. Por supuesto que queremos que nos evalúen por nuestros actos, tenemos pendiente un proceso de debate de todos los temas en la casa del debate como es el Concejo Deliberante. Que la Intendenta haya puesto sobre la mesa el contrato de las empresas privadas, de los servicios públicos y de los valores que queremos construir con nuestra comunidad, es el dato más saludable.