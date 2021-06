«Yo en lugar de Sonia Beltrán me apartaría del cargo de Presidenta porque esto es un fracaso catastrófico»

Carlos Lana, consejero escolar de Juntos por el Cambio, sostiene que el oficialismo que gobierna el Consejo Escolar “desde el 10 de diciembre de 2019 cometió una irregularidad porque ese era el fin”, refiriéndose al procesamiento y ahora confirmada la elevación a juicio de la consejera escolar Cecilia Parentti. Habla de la Ley 13.668 (Ley Provincial de Educación) que expresa el mecanismo que debe aplicarse, suspensión del cargo del consejero /a sobre el que pesa una denuncia judicial en curso y/o proceso” que en la situación de la funcionaria del Frente de Todos tiene tres instancias confirmadas y con elevación a juicio oral en la investigación por asociación ilícita, causa llamada de Títulos truchos, falsificación de documentos públicos y estafa al erario provincial.

El consejero afirma que lo ocurre en el Consejo Escolar es la “crónica de un fracaso anunciado” y lo desarrolla así: “Esto lo hablé con la señora Intendenta, con los consejeros /as escolares y les dije lo que estaba mal después de ese día fatídico porque no tenía que asumir Cecilia Parentti, lamentablemente, y sostenerla hasta ahora y escuchar a la señora Intendenta que reconoce a tres consejeros cuando son cinco. Hoy la causa está elevada a juicio, por lo tanto todo lo que emane de este organismo (Consejo Escolar) es irregular, no tiene validez. Aclaro que en las sesiones que participamos respondió al compromiso de la Presidenta (Sonia Beltrán) que dijo que “no iba a tocar ningún papel hasta realizar una auditoria, que por supuesto estábamos de acuerdo que venga el Tribunal de Cuentas y audite porque se dijo que segunda parte de la Intervención fue un desastre, sin embargo ellos firmaron y pagaron las deudas con los proveedores. Nosotros, como teníamos dudas no lo hicimos, votamos en contra esos pagos que se hicieron sin controlar”.

Respecto a los fondos que recibió y administró el Municipio de Moreno y Consejo Escolar, Carlos Lana asegura que 600 mil pesos por día se “podía haber reformado o reformulado una escuela por día, pero nos encontramos que tenemos 80 escuelas con problemas de gas. Ayer me llamó un vecino para contarme que en el Jardín N° 931 estás echando agua con una manguera para limpiar los pisos porque el agua que sale en el jardín es de color negro. Entonces, algo pasó con la plata que envió la Provincia de Buenos Aires y que manejó la Secretaría de Educación, al igual que los recursos del Fondo Compensador que administró el Consejo Escolar. Ante esto nosotros, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de denunciar esto y lo que vamos a hacer es que venga el Tribunal de Cuentas provincial para que observe cómo se hicieron todos los arreglos que se hicieron en el último año y medio y sin alumnos. Que más de la mitad de los 192 edificio escolares no puedan garantizar el ingreso de los chicos /as, que 7 de cada 10 alumnos /as no puedan entrar a su escuela significa que 100.000 chicos no están en su escuela, lamentablemente”.

Silvina Pérez con mandato 2019 – 2023, anuncia que el bloque Juntos por el Cambio hará una denuncia penal contra Sonia Beltrán, Nair Gómez, María González, Liliana Ojeda y Cecilia Parentti, ya que considera que el incumplir la Ley Provincial de Educación se encuadra en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Manifiesta que “se agotaron los tiempos, que en forma insistente pidieron la sesión especial para resolver la suspensión de Parentti pero el oficialismo lo que hace es no responder porque quiere llevar esto hasta que termine el mandato de la consejera (diciembre de este año). Queremos aclarar, una vez más, que no es nada personal contra Parentti y solo queremos que se cumpla la ley y que el Consejo Escolar funcione de la manera que corresponde con los diez consejeros /as escolares”.

Lorena Cáceres apuntó a la conducción política de Moreno, sin dudar, a Mariel Fernández: “Todo viene de la cabeza de este Municipio que es la Intendenta. No baja una línea concreta y si lo hace es para su beneficio. Creo que no hacen las cosas bien porque no tienen ganas, nosotros somos abiertos y participativos, yo soy una persona que va de frente y nunca me escondo cuando me van a buscar a la oficina que nos prestan. En mi caso, al igual que Carlos (Lana) hace más de tres años que no podemos ejercer nuestra función como consejeros /as escolares, es bastante frustrante que solo mi lucha sea lograr que cinco individuos entiendan que una persona debía alejarse del cuerpo por propia voluntad, incluso la misma ley dice que solo ante la denuncia penal se tiene que suspender al funcionario /a por 90 días. Con mis compañeros y compañera vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque además se tiene que explicar de cara a los vecinos /as qué hicieron con MIL MILLONES DE PESOS y en junio de 2021 hay escuelas que ni siquiera tienen la carga de gas en las chanchitas.

Abel Quiróz ingresa en la fase medular del conflicto que desde diciembre de 2019 provocó la NO normalización del Consejo Escolar. Si se aplicará la ley respecto a Cecilia Parentti, por paridad de género, asume Claudia Cabral que tiene como conducción a Diego López, ex funcionario municipal que afirmó la inexistente posibilidad de acuerdo con la Intendenta, es decir, Cabral votaría en sentido opuesto al oficialismo y entonces quienes hoy manejan el órgano colegiado serían minoría. “El vaso rebalsó, ya no queda más tiempo. La Presidenta (Beltrán) tiene que convocar a una sesión especial, no obstante vamos a ir a la justicia y como bloque presentaremos la denuncia (penal). Lo que ocurre no es más que el fracaso del Consejo Escolar y de la cabeza política de Moreno porque si tantas escuelas no tienen gas o se encuentran en mal estado, hay una sola pregunta, ¿qué hicieron en el último año y medio? Otra pregunta, ¿dónde están los gremios que defendían a sus compañeros /as y a la comunidad educativa?

El cierre de la entrevista estuvo a cargo de Lana que, sin dilaciones, envió un mensaje a la Presidenta Beltrán: “Después de este rotundo fracaso, el 1 de marzo donde no pudimos abrir la mitad de las escuelas y ahora en junio, donde tuvieron tres meses para arreglar, sin olvidar que hubo un año y medio sin presencialidad, yo en lugar de Sonia Beltrán me apartaría del cargo de Presidenta porque esto es un fracaso catastrófico. Diría que es una catástrofe la educación pública en Moreno, porque nuestros chicos llevan casi tres años y medio sin clase, porque lo que pasó en la Escuela 49 fue una fatalidad terrible, algo que no vamos a olvidar nunca los morenenses, pero en este contexto, donde estamos parados ahora, todas las escuelas deberían tener gas porque el dinero llegó en tiempo y forma”.