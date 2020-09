0 shares







LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN EL ANÁLISIS ARITMÉTICO DE LEONARDO CÓPPOLA –

En el final de la nota, luego de veinte minutos, el concejal en uso de licencia, lanza algo así como un deseo resumido en…«todavía estamos a tiempo».

Por calendario, el 9 de noviembre arranca el sistema pergeñado por el gobierno de Mariel Fernández (NdR: se espera resultados del llamado a licitación) que al conseguir la aprobación del pliego en el Concejo Deliberante lanzó un spot muy bien logrado, con un porcentaje de ahorro del 46 por ciento por año, dejando atrás el sistema privado o bajo concesión del servicio público en forma total.

Con el correr de los días y cuando la información fue teniendo su meseta, a noviembre hay un plan B: alquiler de camiones hasta la llegada de las unidades que financia la Nación / alquiler de planta de transferencia, propiedad de Consorcio Trébol.

Dicho de este modo, ese ahorro del 46 por ciento sería menor en el primer año de un contrato de cuatro ejercicios. Sin embargo, Leonardo Cóppola, dirigente de Juntos por el Cambio (concejal en uso de licencia) se tomó el trabajo de estudiar el pliego, todos los números que aseguró el oficialismo para concluir que el costo es igual o mayor, por lo tanto no hay ahorro y es el Municipio quien asume todos los riesgos.

Comienza su desarrollo con una sentencia: «No tengo dudas que ese pliego del 2013 es mejor a este pliego porque uno debate las discusiones los problemas que tenía ese pliego, una de las discusiones que me acuerdo que teníamos era si se hacía por cuadras o pagaba por toneladas, era la gran discusión por tema de control. En este pliego se sigue pagando de la misma manera no es que cambió el sistema. Este pliego que obviamente yo no estoy de acuerdo, para mí no es ni chicha ni limonada y tiene el gran problema de que el riesgo lo corre toda la municipalidad y cuando uno sale a tercerizar un servicio y no hay dudas de que este es un servicio tercerizado. Acá hay dos esquemas el municipal o privado, acá el gran problema que tenemos es que estamos llevando a un sistema privado sin el riesgo de un privado«

¿Cómo es eso? El riesgo es porque los camiones no son privados, la empresa pone la mano de obra, sería eso

Decime qué invierte cualquiera que gana, porque acá puede ganar una empresa, una cooperativa, si uno lo mira limpiamente hasta el Trébol podría presentarse a licitar, vamos a verlo de la buena perspectiva y desde un aspecto muy técnico. El que licite, cualquiera sea, ¿cuál es su riesgo? Ninguno, lo único que tiene que hacer es contratar la mano de obra que teóricamente toma gran parte del personal que ya está trabajando y no tiene ningún riesgo en caso que pase algo ¿cuál es el respaldo que uno tiene? Ninguno, más que un seguro que puede quebrar tranquilamente, acá cuando uno compra con llave en la mano, como es el caso de lo que hoy tenemos y uno tiene un montón de alternativas, por ejemplo hoy el Trébol si se quisiera se puede expropiar y quedarse con todos los camiones en caso que algo suceda, en cambio de esta manera con este sistema el que venga no pone nada de capital inicial.

AUDIO 1 COPPOLA

El gobierno y el bloque oficialista en el HCD aseguran que hay un ahorro del 46 por ciento

De dónde sale ese 46%, teóricamente la diferencia en lo que se está pagando hoy al Trébol o un llave en mano por la totalidad del servicio, que después podemos discutir si hay que controlar más o menos, si podría ser eficiente. Yo lo dije en 2013, la culpa no es del chancho sino del que le da de comer, el pliego tiene las condiciones para controlar y lo dijo Falfan (Subsecretario de Desarrollo Sostenible) en una parte de la nota dijo ‘creemos que la empresa tiene que tener el compromiso para prestar el servicio municipal y tiene que estar a la altura del seguimiento´, también pone en la cabeza de la empresa el seguimiento, entonces vamos a los números, hoy al Trébol se está pagando alrededor de 68 millones de pesos si contar la doble frecuencia ¿por qué sin contar la doble frecuencia? Porque hay que comparar manzana con manzana, este pliego tampoco considera la doble frecuencia, si pagamos doble frecuencia vamos a tener más gasto, pongamos a comparar manzana con manzana, hoy el pliego se está pagando alrededor de 68 millones de pesos mensuales, mientras que el nuevo esquema por mano de obra paga 52 millones de pesos. Por lo tanto, ya ahí no hay una diferencia de lo que se dice con el ahorro del 46% y vos me dirás la inflación y la re determinación de precios ¿y cuál es la diferencia? El Trébol o este contrato, no hablemos del Trébol, este contrato va a tener una readecuación ¿y qué este contrato no va a tener readecuaciones?

Si lo tiene porque está con el convenio de Camioneros

Entonces comparando manzana con manzana la diferencia ya no es del 46% pero peor todavía porque ahí solo estamos hablando de mano de obra estamos comparando llave en mano, todos los gastos, que deberían controlar más no hay dudas, pero todos los gastos contra mano de obra y algo más por lo tanto. El precio por cuadra es de 218 pesos versus 181 mano de obra, a eso le tenemos que agregar combustible, yo hice los cálculos con los números que tenía el pliego, puedo estar de acuerdo o no, pero voy a usar números oficiales. Si uno analiza la diferencia del gasto de combustible según la cantidad de litros que el mismo Subsecretario dio estamos gastando alrededor de 11 pesos por cuadra, por lo tanto esos 181 pesos pasa a 192 pesos por cuadra, adicional a eso tenemos que calcular la amortización de los camiones. Los camiones se van rompiendo, es verdad que van a ser municipales pero tu auto vale lo mismo cero kilómetro y al otro día no ya cuando lo patente tengo 20% menos, la amortización de los camiones que fue a 6 años después pasó a 4 años; en 6 años me daba aproximadamente una amortización de 21 pesos por cuadra, entonces ahí ya tenemos que el costo, mano de obra, amortización y combustible se me va a 213 pesos por cuadra frente a 218 pesos que se pagan hoy, pero también hay que incluir la planta de transferencia , el seguimiento. Pregunto ¿dónde está la diferencia?

AUDIO 2 COPPOLA

No hay ahorro por lo que me estás diciendo y por la evaluación de números específicos que realizás

Que tranquilamente la podemos discutir con quien quieras y es la discusión que queríamos dar. Gisele Agostinelli pidió los números muchas veces y Marisel Aguilar también, la verdad que nosotros fuimos pidiendo porque nos podemos equivocar como cualquiera, tenemos el Excel re contra armado, nunca tuvimos a disposición esta información. Pero hay algo peor, escuchamos que el Subsecretario dice que no vamos a tener los camiones, cosa que nosotros ya lo dijimos, planteamos que primero debíamos tener todos los instrumentos y después discutamos si somos capaces de hacerlo. Si salimos a alquilar camiones el presupuesto que se hizo consideraba más o menos la hora camión estaba, camión básico, 390 pesos la hora y a la batea 480 pesos pesos la hora, por lo tanto si nosotros tenemos que salir alquilar nos va a salir alrededor 600 mil de camión por mes eso implica…

¿Qué cantidad de camiones implica?

Vamos a suponer por la totalidad, vamos al máximo. Si contratamos la totalidad de camiones que necesitamos estamos incorporando al gasto 79 pesos de costo de alquiler de camión

¿Cuál es el máximo de camiones?

Son 36 y después 12. Si lo gastamos a 12 camiones que es lo mínimo que se dijo que se va a contratar estamos en más de 30 pesos de alquiler, por lo tanto el valor cuadra de 181 pesos que aseguró el oficialismo hay que agregarle 30 pesoso, más dos pesos de seguimiento, más el combustible y ya se nos va arriba del costo y no digo del Trébol digo un llave en mano. Por lo tanto lo primero que tenemos que decir es que el ahorro que se dice como eje central para nuestro criterio no existe

¿Es mentira?

No existe, sino discutamos los números. El ahorro que se dice que está no existe, si nosotros hubiéramos prorrogados un contrato, un llave en mano, los números son similares. Si uno quiere hablar de ahorro yo me pregunto, si todo el riesgo lo pone el municipio porque es verdad lo mas riesgoso son los camiones, porque uno acá no está considerando las contingencias que puede pasar los juicios, somos solidariamente responsables, que pasa con los camiones no estamos considerando las contingencias si uno pone mayor riesgo ¿por qué entonces no municipalizamos?

AUDIO 3 COPPOLA

De pronto y ahora se plantea la Municipalización

Pero si vamos hablar de un ahorro en serio ¿por qué no municipalizamos? Si la municipalización para el mismo servicio, porque todo lo demás lo ponemos nosotros, la mano de obra nos estaría costando en sueldo municipales de alrededor de 60 mil pesos, nos está dando un gasto de 16 millones de pesos por mes

Contra 53 millones del pliego y ¿con qué cantidad de trabajadores?

Con 250. Si tanto decimos que queremos ahorrar, que es nuestro principal lema, entonces discutamos la municipalización porque estamos poniendo todo. En algún momento (Lucas) Franco, salió a decir si mal no recuerdo el tema del IVA, e Ingresos Brutos, yo lo calculé también. Primero que es muy relativo lo que dijo porque el IVA es una compensación entre compras y ventas no es neto el 21%, en ingresos brutos es un descuento de débitos y créditos que uno tiene que hacer y las cooperativas tienen un régimen especial de ingresos brutos que solo paga por lo que no paga por el servicio, el adicional vendría a ser. Si uno calcula el costo total que tiene ese pliego estamos hablando entre sueldos, mantenimiento, seguros, IVA, Ingresos Brutos y otros gastos, llegamos alrededor de 37 millones de pesos mensuales. Yo me pregunto entre 52 y 37 millones ¿cuál es la diferencia, dónde está? Porque tampoco están los impuestos en lo que estoy calculando, tampoco está el mantenimiento

Ellos han declarado que de ninguna manera es una caja, pero por los números que está entregando usted faltan justificar 15 millones de pesos tomando todo. ¿Qué sería entonces?

Esa es mi pregunta, entonces vamos a un servicio que el riesgo es totalmente municipal que nos saldría más o menos lo mismo, un poco más quizás, un servicio llave en mano que te da la seguridad si vos lo controlás bien, de sancionar como vos quieras y tener cláusulas para poder recuperar en caso que el servicio no se ejecuta contra un híbrido donde la responsabilidad máxima la tiene la municipalidad y el que contrata tiene muy poca responsabilidad y tampoco tiene espalda para aguantar esa responsabilidad. Lucas Franco en su momento dijo no vengo a votar una caja pero aparentemente lo votó.

AUDIO 4 COPPOLA

¿No encuentra nada positivo ni superador de lo brindado por una empresa privada durante dos décadas?

Vamos a otro de los lemas porque dicen que se sumaron mil cuadras. La verdad que a mí las cuentas me dan que el pliego del 2013, incluía Zona I con 5220 cuadras, Zona II 6342 cuadras por ende el contrato del Trébol o el contrato de licitación del 2013 son 11005 cuadras por lo tanto hay 550 cuadras menos no hay mil cuadras más. La verdad que capaz me equivoqué en los números, pero lo revise varias veces. Vamos a lo otro, los actuales trabajadores conservarán sus puestos de trabajo pero la verdad que el pliego lo único que dice es que se van a guardar los puestos de trabajo a los que recolectan la basura, al camionero y los recolectores, nada habla de los administrativos, no nos preocupamos por todos, nos preocupamos por algunos. Lo único cierto que se dice, lo único que tiene una validez y con respaldo atrás es que los camiones serán municipales. Te invito a ver los camiones que están trabajando en la zona de Cuartel V, vuelvo a repetir esto para mi no es ni chicha ni limonada, porque la verdad no es un servicio llave en mano que yo solo me dedico a controlar no es un servicio municipal que yo tengo que meter toda la gestión para poder economizar, es algo que esta en el medio de la responsabilidad total, es la municipalidad con el tercero porque hay un privado por más que muchos no lo quieran reconocer existe un privado, el que va a licitar es un privado, llámalo como vos quieras cooperativa, empresa, es un privado que pone en riesgo muy poco. Esto me hace acordar a la discusión del Estacionamiento Medido cuando la municipalidad ponía todo y lo único que ponía la empresa era un software. Fuimos los únicos que discutimos eso, vos te acordarás muy bien esas sesiones donde hubo gente que nos criticó muchísimo, hoy al sistema lo critican todos. Nosotros cuando venimos a aportar lo hacemos en serio, venimos a poner en crisis las cosas que se dicen no porque la queremos poner sino porque pensamos en el Moreno que queremos, porque pensamos en el Moreno que realmente tendríamos que tener