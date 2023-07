«Yo no tengo problema con los morochos y el Negro Damián es nuestro candidato que propone militar con pasión, planificación y alegría peronista»

Es una virtud responder lo complejo con una profunda simpleza. Celia Ferreyra, de la Corriente Nacional de la Militancia, conducida por Victoria Luján, es tal vez una de las personas que mayor capacidad para alcanzar síntesis. Por ejemplo, referirse con enorme alegría lo que significa militar con el «Negro» Damián Contreras, plantando una crítica a la «gringa que buscó a blanquitos porque la mayoría de sus compañeros eran morochos».

Admite que las obras son importantes, y como pisa la calzada, diferencia un buen mejorado de la calle de hormigón. Destaca la nueva plaza en La Porteña, el arribo de Mariel, y cuenta que los /as vecinas no fueron convocados /as, pero a la noche aquellos niños que limpiaban el basurero, hoy jóvenes con esperanza, se subieron al tobogán para reírse de la vida.

No es la posición en la lista N° 1 Celeste y Blanca de Unión por la Patria la que promueve su felicidad sino la convicción que la unidad del peronismo que respeta y reconoce las identidades y la diversidad reaparece para quedarse.

Celia Ferreyra se pregunta por qué el gobierno de Mariel desarma y destruye los carteles de Massa – Contreras si tiene la certeza que «ganará ampliamente la elección». Explica el modelo del Movimiento de Evita que da y administra la ayuda; mientras el peronismo abraza, comparte y construye.

Un cuadro político con mayúscula, una sobreviviente de tantas batallas silenciosas, siente lo que dice y habla como piensa: